Stasera in tv (2 ottobre), il caso Garlasco mette in crisi anche Grande Fratello
Cosa vedere oggi, venerdì 2 ottobre 2026, in TV: la Nazionale pronta a fare il botto e a Mediaset i casi di Quarto Grado tolgono pubblico a Ilary Blasi
Se siete indecisi sul programma da scegliere questa sera, scoprite il meglio della prima serata di venerdì 2 ottobre 2026: calcio azzurro per cuori forti, gialli, satira, reality e cinema, con proposte capaci di convincere ogni tipo di pubblico.
Italia in trincea e Coliandro scatenato: notte azzurra e noir sulla Rai
Rai 1 – 20:45 – Calcio, UEFA Nations League – Lega A (3a giornata, Gruppo 1): Francia-Italia. Terza tappa del cammino europeo degli Azzurri: una sfida ad alto coefficiente di difficoltà contro i campioni in carica, con punti pesantissimi in classifica e riflettori internazionali puntati sulla Nazionale.
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Rai 2 – 21:20 – L’ispettore Coliandro – Il ritorno. Tornano le (dis)avventure del poliziotto più pasticcione e incorruttibile della tv: testardo, opportunista, comico suo malgrado ma sempre capace di incastrare i colpevoli "a sua insaputa". Creato dai Manetti Bros, vede protagonista Giampaolo Morelli in un’indagine che mescola ironia e noir all’ombra dei portici bolognesi.
Rai 3 – 21:20 – Exodus. Un trafficante professionista tenta di salvare una dodicenne la cui famiglia è scomparsa nella guerra in Siria: un racconto duro e umano sui legami nati nel mezzo del conflitto e sulla possibilità di riscatto. Genere: Drammatico.
Nuzzi riapre i casi, Signorini al loft e Wahlberg in fuga: Mediaset alza la tensione
Rete 4 – 21:30 – Quarto grado. Il talk investigativo ideato da Siria Magri torna a indagare i grandi gialli irrisolti e le zone d’ombra dei casi di cronaca nera con servizi, documenti, criminologi e ospiti in studio. Alla guida Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero: 15 edizioni e oltre 530 puntate per un appuntamento cult del venerdì.
Canale 5 – 21:20 – Grande Fratello Vip. Il reality "celebrity" tra nomination, televoti e confessionali: strategie, colpi di scena e dinamiche di convivenza per la corsa verso il montepremi (100.000 euro, metà in beneficenza). In studio si riaccendono i dibattiti su scontri, chiarimenti e verdetti del pubblico.
Italia 1 – 21:22 – Shooter. Azione ad alta tensione: un ex tiratore scelto accetta di sventare un attentato al Presidente, ma finisce incastrato in un tranello che lo trasforma nel ricercato numero uno. Braccato e in fuga, lotta per provare la propria innocenza e smascherare i veri colpevoli. Con Mark Wahlberg. Genere: Azione.
Satira tagliente, imitazioni e dolci impossibili: il venerdì acceso di La7 e Discovery
La7 – 21:15 – Propaganda Live. Diego Bianchi (Zoro) alterna reportage originali, rassegne social, satira di Makkox, ospiti e musica live: uno sguardo ironico e tagliente sulla politica e sulla società, tra storie dal Paese reale e studio affollato di idee.
Nove – 21:30 – Fratelli di Crozza. Il one-man show di Maurizio Crozza torna con imitazioni, parodie e monologhi sull’attualità politica, televisiva e di costume: satira riconoscibile e personaggi sempre nuovi in un format che ogni stagione aggiorna il proprio "catalogo" di volti.
Real Time – 21:35 – Bake Off Italia: Dolci in forno. Il talent dei pasticceri amatoriali (Magnolia) tra prove creative e tecniche, il celebre grembiule blu e una giuria che negli anni ha visto Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Spin-off, volti amatissimi e una "scuola televisiva" del gusto che continua a crescere.
Risate con Aldo, Giovanni e Giacomo, ispezioni di Barbieri e action d’acciaio: la scuderia Sky al gran completo
Sky Cinema 1 – 21:15 – Il grande giorno. Lago di Como, nozze da favola e un imprevisto pronto a scompaginare piani e rapporti: tra gag di situazione e amicizie alla prova, la commedia di Massimo Venier con Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti porta sullo schermo una cerimonia "sontuosa" destinata a deragliare con classe.
Sky Uno – 21:15 – Bruno Barbieri – 4 hotel. Spin-off del cult "4 ristoranti": quattro albergatori si sfidano ospitandosi a vicenda e giudicandosi su location, servizi, camere, prezzi (e colazione). Le ispezioni di Bruno Barbieri passano al setaccio topper, cuscini, bagni e minibar; voti segreti e verdetto per un premio da reinvestire in struttura.
TV8 – 21:40 – Pechino Express. Reality–adventure a coppie vip: zaini leggeri, pochi spiccioli e tanta intraprendenza tra autostop, prove culturali e ospitalità locali. Il viaggio diventa una sfida di resistenza, strategia e adattamento.
Cielo – 21:20 – Escape Plan – Fuga dall’inferno. Un fuoriclasse dell’evasione studia la "prigione perfetta" e si ritrova rinchiuso nel carcere più segreto del mondo: per fuggire dovrà allearsi con un compagno d’eccezione. Con Arnold Schwarzenegger, Sam Neill, Sylvester Stallone. Genere: Azione.
Sky Sport 1 – 20:30 – Basket, Eurolega. Tutte le partite della massima competizione europea per club: intensità, talento e rimbalzi pesanti in prima serata.
Sky Sport Max – 20:45 – Rugby, United Rugby Championship. Il campionato transnazionale a 15 tra club di Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica: impatto, tecnica e nuove rivalità in vetrina.
Sky Sport Max – 22:45 – La giovane Italia. Approfondimento sul serbatoio azzurro: prospetti, campionati e storie dei talenti italiani in rampa di lancio.
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