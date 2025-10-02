Cristiana Capotondi cerca il marito scomparso, le indagini di Milo Infante e Paolo Del Debbio Cosa vedere in TV stasera, giovedì 2 ottobre 2025? La fiction di Rai 1 La ricerca della felicità contro Ore 14 e Dritto e Rovescio. La soap turca di Canale 5, Piazzapulita e il grande calcio

Se siete indecisi sul programma da scegliere questa sera in TV, ecco il meglio della prima serata di 2 ottobre 2025 per orientarvi tra fiction, cinema, talk, talent e grande sport.

Capotondi in prima serata, Infante rilancia il caso Garlasco, Rahim e Jodie Foster scuotono la Rai

Rai 1 alle 21:30 propone La ricetta della felicità. La miniserie (regia di Giacomo Campiotti) segue Marta, interpretata da Cristiana Capotondi, travolta dalla misteriosa sparizione del marito Enrico. Con la figlia e la suocera approda a Marina di Romagna, dove scoprirà che la felicità può nascondersi nei luoghi più inattesi. Nel cast anche Valeria Fabrizi, Andrea Roncato e Orietta Berti, insieme a Lucia Mascino, Eugenio Franceschini, Flavio Parenti, Nicky Passarella ed Emma Benini.

Rai 2 alle 21:20 va in onda Ore 14 Sera. La versione serale del talk di attualità guidato da Milo Infante mette a fuoco notizie, politica e cronaca con collegamenti, servizi e ospiti. Ampio spazio alle ultime sul Delitto di Garlasco e sulle inchieste che hanno acceso il dibattito nelle scorse settimane, tra documenti, ricostruzioni e confronto in studio.

Rai 3 alle 21:20 trasmette The Mauritanian (regia di Kevin Macdonald). La storia vera di un uomo detenuto per anni a Guantanamo senza processo, che chiede l’aiuto di un’avvocatessa per difendersi e denunciare le torture subite. Con Tahar Rahim, Jodie Foster, Shailene Woodley, Benedict Cumberbatch e Zachary Levi.

Del Debbio chiama al confronto, la dizi infiamma Canale 5, Superman ruggisce su Italia 1

Rete 4 alle 21:33 presenta Dritto e rovescio. Il talk di Paolo Del Debbio (VideoNews, RTI) mette al centro politica, società e attualità, con inviati nelle piazze e ospiti in studio. Nato nel 2019 per raccogliere l’eredità del linguaggio pop di "Quinta Colonna", il programma ha rinnovato scenografia e formula nel tempo, diventando un appuntamento fisso del giovedì sera Mediaset.

Canale 5 alle 21:42 propone La notte nel cuore, la dizi ambientata in Cappadocia: Sumru, da giovane, abbandonò i gemelli Nuh e Melek per sposare Samet, potente nel turismo locale. Anni dopo, cresciuti nel rancore, i figli tornano per reclamare verità e futuro. Nel cast Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancioglu (qui l’attrice Esra Dermancioglu), Burak Sergen, Genco Ozak e Ilker Aksum.

Italia 1 alle 21:23 manda in onda L’uomo d’acciaio (2013, regia di Zack Snyder; 135’). Nuova origin story di Superman con Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner, Diane Lane e Russell Crowe: da Krypton alla Terra, la lotta per la propria identità si intreccia alla minaccia di Zod in un action visionario e spettacolare.

Attualità, palcoscenico surreale e bisturi in primo piano su Discovery e La7

La7 alle 21:15 vede andare in onda una nuova puntata di Piazzapulita di Corrado Formigli, che analizzerà le vicende della Sumud Flottilla e delle recenti elezioni nelle Marche e in Valle d’Aosta con servizi, ospiti e commenti.

Nove alle 21:30 porta in scena Marta e Gianluca – Io e Gianlu. Il duo esplora le dinamiche delle relazioni umane con il loro umorismo surreale e originale: sketch e ritmi da stand-up per una serata "di coppia" tutta da ridere.

Real Time alle 21:30 propone Il re del bisturi. Dalla prima visita alla sala operatoria, gli interventi di chirurgia estetica del Prof. Giulio Basoccu: diagnosi, tecnica e risultati, con un racconto che unisce spiegazioni chiare ed emozioni dei pazienti.

Batman chiama la Lega della Giustizia, Oldman è Churchill; poi talent e coppe su TV8, action su Cielo

Sky Cinema 1 alle 21:15 programma Justice League (2017, regia di Zack Snyder). Dopo la scomparsa di Superman, Batman e Wonder Woman radunano una squadra di meta-umani per fermare una minaccia apocalittica. Nel cast Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa e Henry Cavill.

Sky Cinema 2 alle 21:15 propone L’ora più buia (2017, regia di Joe Wright; 114’). Gary Oldman è Winston Churchill nei giorni decisivi della Seconda guerra mondiale, tra il dramma di Dunkerque e la scelta del "mai arrendersi". Con Kristin Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane e Ben Mendelsohn.

Sky Uno alle 21:15 continua con X Factor Italia (Stagione 19, Episodio 4). Il talent musicale mette alla prova artisti emergenti tra scelte dei giudici, nuove band, identità sonore e performance costruite per convincere platea e pubblico a casa.

TV8 alle 20:30 apre la serata con Europa e Conference League Prepartita: collegamenti dai campi, ultime di formazione e interviste ai protagonisti. A seguire, alle 21:00, Calcio, UEFA Europa League – 2a giornata: Feyenoord–Aston Villa da Rotterdam: gara di cartello della fase a gironi, con i campioni di Olanda contro la formazione inglese di altissimo profilo.

Cielo alle 21:20 propone End of a gun (2016, regia di Keoni Waxman; 96’). Un ex agente federale salva una donna e uccide il suo violento fidanzato: finirà in un pericoloso piano per rubare 2 milioni di euro a un signore della droga. Con Steven Seagal e Danny Trejo.

Diretta Gol di Conference e palla a due Eurolega: studio, live e analisi su Sky Sport

Sky Sport 1 alle 20:45 apre con Calcio, Prepartita UEFA Europa League e UEFA Conference League: anticipazioni, analisi tattiche e focus dai campi. Alle 21:00 spazio a Calcio, UEFA Conference League, con le partite della nuova coppa europea in diretta; chiude la serata alle 23:00 Calcio, Postpartita UEFA Europa League e UEFA Conference League con highlights, interviste e commenti a caldo.

Sky Sport Max alle 20:45 trasmette Basket, Eurolega, la massima competizione europea per club: intensità, tattica e grandi firme della palla a spicchi continentale. In seconda serata, alle 22:45, La giovane Italia: speciale dedicato al calcio italiano dei vivai, tra storie, analisi e prospetti da tenere d’occhio.

