Stasera in tv (2 novembre), cosa vedere: Claudio Gioè mattatore ma Fazio punta al colpaccio con Luca Argentero Cosa vedere stasera in tv? Il giallo di NCIS su Rai 2, gli speciali Le Iene presentano: Inside su Italia 1 e il racconto d'autore Una giornata particolare su La7.

Scoprite il meglio disponibile nella sera di domenica 2 novembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Gioè torna in scena, Ranucci incalza: la notte Rai tra gialli e inchieste

Rai 1 — 21:30 — Màkari. Saverio Lamanna è di nuovo alle prese con delitti e segreti nella sua Sicilia: quando Suleima parte per Malta, la quiete dura poco e a Màkari riprendono gli omicidi e i casi su cui indagare. Regia di Monica Vullo e Riccardo Mosca; nel cast spiccano Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano e Serena Iansiti, per un mix di ironia, paesaggi mozzafiato e indagine contemporanea.

Rai 2 — 21:00 — NCIS – Unità anticrimine. Dalla base del Washington Navy Yard, la squadra speciale NCIS affronta i crimini più delicati che coinvolgono Marina e Marines: omicidi eccellenti, minacce terroristiche, rapimenti. Nel cast Gary Cole, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law e Rocky Carroll; azione e metodo investigativo si intrecciano dietro ogni pista.

Rai 3 — 21:00 — Report. Lo storico programma nato nel 1994 torna con nuove inchieste su scandali italiani e internazionali, mettendo al centro documenti, testimonianze e ricostruzioni puntuali. Dalla tradizione inaugurata da Milena Gabanelli alla conduzione di Sigfrido Ranucci, la trasmissione resta un presidio di giornalismo investigativo rigoroso.

Giordano al megafono, la dizi infiamma Canale 5 e Le Iene aprono i dossier

Rete 4 — 21:32 — Fuori dal coro. Ideato e condotto da Mario Giordano, il talk nato nel 2018 (dopo l’esperienza alla guida del Tg4) mette in scena un’arena popolare tra politica, cronaca, società ed economia. In studio e in collegamento, ospiti e ricostruzioni si alternano, con l’ormai celebre linguaggio "di pancia" del conduttore e scenografie di forte impatto che sostengono i temi della puntata.

Canale 5 — 21:21 — La notte nel cuore. La soap turca ambientata in Cappadocia racconta la scelta dolorosa di Sumru, che da giovane abbandona i gemelli Nuh e Melek; anni dopo, i due tornano per reclamare verità e riscatto. Nel cast Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan ed Esra Dermancioglu. Dopo l’appuntamento delle 21:21 seguono altre puntate alle 22:10 e 23:01.

Italia 1 — 21:06 — Le Iene presentano: Inside. Speciali che riprendono e approfondiscono indagini già trasmesse da Le Iene: nuovi dettagli, elementi inediti e ricostruzioni aggiornate per storie che hanno lasciato il segno nell’attualità.

Cazzullo rilegge il passato, case‑vacanza in sfida e amori al conto alla rovescia

La7 — 21:15 — Una giornata particolare. Un appassionante viaggio in un giorno cruciale della vita di un personaggio storico: l’episodio, quella scelta, quell’istante che hanno cambiato la sua storia e, con essa, un pezzo dell’umanità. Racconto divulgativo che unisce rigore e narrazione.

Real Time — 20:30 — Turisti per case. Docu‑reality dedicato alla ricerca delle migliori holiday home d’Italia: gli esperti Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi confrontano due strutture a puntata e valutano Posizione, Home Tour e Ospitalità con giudizi Ok, Ottimo e Top. Al termine, vince l’host con più "Top" e si aggiudica una recensione firmata dalla giuria.

Real Time — 21:45 — 90 giorni per innamorarsi. Donne in arrivo negli Stati Uniti con un visto da fidanzate hanno 90 giorni per sposarsi o tornare a casa: convivenze immediate, shock culturali, barriere linguistiche e famiglie scettiche mettono alla prova sentimenti e scelte definitive.

Nove – 20.30 – Che tempo che fa. Torna il talk show di Fabio Fazio con tanta attualità e ospiti d’eccezione. Stasera il conduttore liguere punta al colpaccio con tre super ospiti: Luca Argentero, Greta Thunberg e Antonella Clerici.

Colpo grosso con Clooney e Pitt, DiCaprio fa luce e il Mago Forest guida la carica

Sky Cinema 1 — 21:15 — Ocean’s Twelve. Steven Soderbergh rimette in pista la banda di Daniel Ocean: cast stellare con Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones, George Clooney, Julia Roberts e Matt Damon per un nuovo, elegante gioco del gatto col topo. Stile, ironia e colpi di scena a ritmo di heist‑movie.

Sky Cinema 2 — 21:15 — J. Edgar. Clint Eastwood racconta luci e ombre del potentissimo direttore dell’FBI J. Edgar Hoover: ambizione, paranoia, segreti di Stato e di cuore. Protagonista Leonardo DiCaprio, con Naomi Watts e Judi Dench.

Sky Uno — 21:15 — GialappaShow. La Gialappa’s Band torna con il Mago Forest alla guida: commenti taglienti alla tv, sketch, parodie e un grande cast comico. Un varietà irriverente che gioca col costume televisivo e l’attualità.

TV8 — 21:35 — Innocenti bugie. Action firmata James Mangold: una ragazza del Midwest finisce in un complotto internazionale al fianco di una superspia. Nel cast Tom Cruise e Cameron Diaz, con Peter Sarsgaard, Paul Dano e Viola Davis. Un’avventura ad alta velocità intorno al mondo per proteggere un’invenzione che può cambiare l’energia del pianeta.

Cielo — 21:20 — Il Trono di Spade. Gli intrighi di Westeros tornano con le casate in lotta per il potere e l’ombra di forze oscure oltre la Barriera. Nel vasto cast spiccano Peter Dinklage, Nikolaj Coster‑Waldau, Lena Headey, Kit Harington ed Emilia Clarke; la serie‑fenomeno fonde geopolitica, epica e realismo crudo.

Serie C live e storie di Premier con Di Canio: la notte del pallone su Sky Sport

Sky Sport 1 — 20:30 — Calcio, Serie C. Appuntamento con la terza serie italiana: riflettori su una selezione di match del campionato, tra corsa ai vertici e lotta salvezza, con telecronaca e analisi in diretta.

Sky Sport 1 — 22:45 — Di Canio Premier Special. Paolo Di Canio racconta grandi storie e rivalità della Premier League: aneddoti, sguardo tattico e il fascino del campionato più seguito al mondo.

Sky Sport Max — 20:30 — Calcio, Serie C. Altra finestra live sulla Serie C con un match serale: intensità, giovani talenti e rivalità storiche del calcio dei territori.

Sky Sport Max — 22:30 — Di Canio Premier Special. Secondo appuntamento in notturna con le leggende e le sfide simbolo d’Oltremanica, tra tecnica, carattere e storie indimenticabili.

