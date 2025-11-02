Stasera in tv (2 novembre), cosa vedere: Claudio Gioè mattatore ma Fazio punta al colpaccio con Luca Argentero
Cosa vedere stasera in tv? Il giallo di NCIS su Rai 2, gli speciali Le Iene presentano: Inside su Italia 1 e il racconto d’autore Una giornata particolare su La7.
Scoprite il meglio disponibile nella sera di domenica 2 novembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.
- Gioè torna in scena, Ranucci incalza: la notte Rai tra gialli e inchieste
- Giordano al megafono, la dizi infiamma Canale 5 e Le Iene aprono i dossier
- Cazzullo rilegge il passato, case‑vacanza in sfida e amori al conto alla rovescia
- Colpo grosso con Clooney e Pitt, DiCaprio fa luce e il Mago Forest guida la carica
- Serie C live e storie di Premier con Di Canio: la notte del pallone su Sky Sport
Gioè torna in scena, Ranucci incalza: la notte Rai tra gialli e inchieste
Rai 1 — 21:30 — Màkari. Saverio Lamanna è di nuovo alle prese con delitti e segreti nella sua Sicilia: quando Suleima parte per Malta, la quiete dura poco e a Màkari riprendono gli omicidi e i casi su cui indagare. Regia di Monica Vullo e Riccardo Mosca; nel cast spiccano Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano e Serena Iansiti, per un mix di ironia, paesaggi mozzafiato e indagine contemporanea.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Rai 2 — 21:00 — NCIS – Unità anticrimine. Dalla base del Washington Navy Yard, la squadra speciale NCIS affronta i crimini più delicati che coinvolgono Marina e Marines: omicidi eccellenti, minacce terroristiche, rapimenti. Nel cast Gary Cole, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law e Rocky Carroll; azione e metodo investigativo si intrecciano dietro ogni pista.
Rai 3 — 21:00 — Report. Lo storico programma nato nel 1994 torna con nuove inchieste su scandali italiani e internazionali, mettendo al centro documenti, testimonianze e ricostruzioni puntuali. Dalla tradizione inaugurata da Milena Gabanelli alla conduzione di Sigfrido Ranucci, la trasmissione resta un presidio di giornalismo investigativo rigoroso.
Giordano al megafono, la dizi infiamma Canale 5 e Le Iene aprono i dossier
Rete 4 — 21:32 — Fuori dal coro. Ideato e condotto da Mario Giordano, il talk nato nel 2018 (dopo l’esperienza alla guida del Tg4) mette in scena un’arena popolare tra politica, cronaca, società ed economia. In studio e in collegamento, ospiti e ricostruzioni si alternano, con l’ormai celebre linguaggio "di pancia" del conduttore e scenografie di forte impatto che sostengono i temi della puntata.
Canale 5 — 21:21 — La notte nel cuore. La soap turca ambientata in Cappadocia racconta la scelta dolorosa di Sumru, che da giovane abbandona i gemelli Nuh e Melek; anni dopo, i due tornano per reclamare verità e riscatto. Nel cast Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan ed Esra Dermancioglu. Dopo l’appuntamento delle 21:21 seguono altre puntate alle 22:10 e 23:01.
Italia 1 — 21:06 — Le Iene presentano: Inside. Speciali che riprendono e approfondiscono indagini già trasmesse da Le Iene: nuovi dettagli, elementi inediti e ricostruzioni aggiornate per storie che hanno lasciato il segno nell’attualità.
Cazzullo rilegge il passato, case‑vacanza in sfida e amori al conto alla rovescia
La7 — 21:15 — Una giornata particolare. Un appassionante viaggio in un giorno cruciale della vita di un personaggio storico: l’episodio, quella scelta, quell’istante che hanno cambiato la sua storia e, con essa, un pezzo dell’umanità. Racconto divulgativo che unisce rigore e narrazione.
Real Time — 20:30 — Turisti per case. Docu‑reality dedicato alla ricerca delle migliori holiday home d’Italia: gli esperti Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi confrontano due strutture a puntata e valutano Posizione, Home Tour e Ospitalità con giudizi Ok, Ottimo e Top. Al termine, vince l’host con più "Top" e si aggiudica una recensione firmata dalla giuria.
Real Time — 21:45 — 90 giorni per innamorarsi. Donne in arrivo negli Stati Uniti con un visto da fidanzate hanno 90 giorni per sposarsi o tornare a casa: convivenze immediate, shock culturali, barriere linguistiche e famiglie scettiche mettono alla prova sentimenti e scelte definitive.
Nove – 20.30 – Che tempo che fa. Torna il talk show di Fabio Fazio con tanta attualità e ospiti d’eccezione. Stasera il conduttore liguere punta al colpaccio con tre super ospiti: Luca Argentero, Greta Thunberg e Antonella Clerici.
Colpo grosso con Clooney e Pitt, DiCaprio fa luce e il Mago Forest guida la carica
Sky Cinema 1 — 21:15 — Ocean’s Twelve. Steven Soderbergh rimette in pista la banda di Daniel Ocean: cast stellare con Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones, George Clooney, Julia Roberts e Matt Damon per un nuovo, elegante gioco del gatto col topo. Stile, ironia e colpi di scena a ritmo di heist‑movie.
Sky Cinema 2 — 21:15 — J. Edgar. Clint Eastwood racconta luci e ombre del potentissimo direttore dell’FBI J. Edgar Hoover: ambizione, paranoia, segreti di Stato e di cuore. Protagonista Leonardo DiCaprio, con Naomi Watts e Judi Dench.
Sky Uno — 21:15 — GialappaShow. La Gialappa’s Band torna con il Mago Forest alla guida: commenti taglienti alla tv, sketch, parodie e un grande cast comico. Un varietà irriverente che gioca col costume televisivo e l’attualità.
TV8 — 21:35 — Innocenti bugie. Action firmata James Mangold: una ragazza del Midwest finisce in un complotto internazionale al fianco di una superspia. Nel cast Tom Cruise e Cameron Diaz, con Peter Sarsgaard, Paul Dano e Viola Davis. Un’avventura ad alta velocità intorno al mondo per proteggere un’invenzione che può cambiare l’energia del pianeta.
Cielo — 21:20 — Il Trono di Spade. Gli intrighi di Westeros tornano con le casate in lotta per il potere e l’ombra di forze oscure oltre la Barriera. Nel vasto cast spiccano Peter Dinklage, Nikolaj Coster‑Waldau, Lena Headey, Kit Harington ed Emilia Clarke; la serie‑fenomeno fonde geopolitica, epica e realismo crudo.
Serie C live e storie di Premier con Di Canio: la notte del pallone su Sky Sport
Sky Sport 1 — 20:30 — Calcio, Serie C. Appuntamento con la terza serie italiana: riflettori su una selezione di match del campionato, tra corsa ai vertici e lotta salvezza, con telecronaca e analisi in diretta.
Sky Sport 1 — 22:45 — Di Canio Premier Special. Paolo Di Canio racconta grandi storie e rivalità della Premier League: aneddoti, sguardo tattico e il fascino del campionato più seguito al mondo.
Sky Sport Max — 20:30 — Calcio, Serie C. Altra finestra live sulla Serie C con un match serale: intensità, giovani talenti e rivalità storiche del calcio dei territori.
Sky Sport Max — 22:30 — Di Canio Premier Special. Secondo appuntamento in notturna con le leggende e le sfide simbolo d’Oltremanica, tra tecnica, carattere e storie indimenticabili.
Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Stasera in tv (26 ottobre): Claudio Gioè torna con Màkari, la Formula 1 infiamma il prime time
Programmi tv stasera: Assassinio sull'Orient Express (Sky Cinema 1) sfida Siccità (S...
Stasera in tv (19 ottobre), Claudio Gioè torna con Màkari, Veronica Gentili arruola Emma Marrone
Cosa vedere stasera in tv? Su La7 il film-inchiesta Il caso Spotlight (drammatico) c...
Stasera in tv (12 ottobre), Veronica Pivetti sfida i turchi e Fabio Fazio prepara un nuovo botto
Programmi tv stasera, cosa vedere oggi: Inside Man su Sky Cinema 1 si confronta con ...
Stasera in tv (28 settembre), le Iene indagano su Garlasco e Brignano mattatore sul Nove
Programmi tv stasera: la soap La notte nel cuore (Canale 5, Soap) contro NCIS – Unit...
Le serie TV in onda stasera, domenica 2 novembre 2025: da Màkari a Call my agent, cosa vedere
Scoprite le migliori serie tv disponibili nella serata di domenica 2 novembre 2025: ...
Ascolti tv ieri (26 ottobre): il ritorno di Ranucci è super, De Martino attacca Scotti, cade Mara Venier
Makàri cala ma vince in prima serata (17,1% di share), La Notte nel Cuore 15,3%, ben...
Stasera in tv (21 ottobre), Luca Zingaretti all'attacco delle Iene e gli intrighi della Notte nel cuore
Cosa vedere stasera in tv? Il Commissario Montalbano indaga sul brutale assassinio d...
Stasera in tv (28 ottobre), Belen Rodriguez e la serata " a tre": cosa succede
I programmi della serata di martedì 28 ottobre 2025: Montalbano punta alla vittoria ...