Il capolavoro assoluto di Alberto Angela (e dove è dovuto andare per farlo) Stasera, lunedì 2 marzo 2026, puntata speciale di Ulisse con il conduttore (ancora senza contratto Rai): un lunghissimo piano sequenza dalla Reggia di Versailles

Scoprite il meglio disponibile nella sera di lunedì 2 marzo 2026. Una serata ricchissima di titoli cult, grandi volti e sport live per tutti i gusti.

Angela in piano sequenza, San Pietroburgo sui pattini e Giletti accende il confronto

Su Rai 1 alle 21:30 arriva Ulisse, il piacere della scoperta – Versailles in piano sequenza. Alberto Angela (ancora senza contratto con la Rai) guida un viaggio unico nella reggia più famosa del mondo con il più lungo piano sequenza mai realizzato in tv (circa due ore e venti minuti): saloni sfarzosi, ambienti segreti e spazi raramente accessibili compongono un percorso senza stacchi, dai droni alle seconde camere esclusi, per una narrazione storica e spettacolare.

Su Rai 2 alle 21:20 tocca a Pattini d’argento (2020, 130’). Regia di Michael Lockshin; nel cast Fedor Fedotov, Sonia Priss, Yuriy Borisov, Kirill Zaytsev, Aleksey Guskov. Nella San Pietroburgo dei primi del ’900, Matvey – garzone con un paio di pattini ereditati dal padre – incrocia il destino di Alisa, figlia di un alto funzionario: un incontro inatteso che cambierà per sempre le loro vite tra classi sociali e sogni di libertà.

Su Rai 3 alle 21:20 torna Lo stato delle cose. Massimo Giletti conduce il talk di approfondimento che indaga la complessità del presente con dossier, testimonianze e contraddittorio in studio: un impianto che alterna inchieste, grandi casi e analisi per leggere "lo stato delle cose" con sguardo critico e documenti alla mano.

Porro all’attacco, scherzi feroci e Travolta in modalità vendicatore

Su Rete 4 alle 21:33 c’è Quarta repubblica. Il rotocalco politico di Nicola Porro, in onda dal 2018 e curato da Videonews, intreccia servizi d’apertura, dibattiti serrati e collegamenti. Nel tempo ha introdotto spazi riconoscibili (anche momenti comici firmati Gene Gnocchi) e il "Processo di Quarta Repubblica", con gli ospiti chiamati a schierarsi su una tesi nel finale di puntata.

Su Canale 5 alle 21:20 torna Scherzi a parte. Lo storico show mette al centro scherzi più tremendi che mai ai danni di volti noti: tra telecamere nascoste e situazioni al limite, la serata promette risate e colpi di scena in puro stile cult.

Su Italia 1 alle 21:30 è la volta di Io sono vendetta (2016), action diretto da Chuck Russell con John Travolta, Amanda Schull, Christopher Meloni, Rebecca De Mornay, Sam Trammell. Un uomo comune decide di farsi giustizia da solo in una spirale di inseguimenti e resa dei conti: ritmo alto, sparatorie e un Travolta in versione "giustiziere".

Paul Newman chiede giustizia, il caso Tortora e le sfide tra fornelli e sentimenti

Su La7 alle 21:15 va in onda Il verdetto (1982, 129’) di Sidney Lumet, con Paul Newman, James Mason, Charlotte Rampling, Jack Warden. Un avvocato caduto in disgrazia affronta un difficile processo per un errore medico che ha ridotto una paziente in coma: tra etica professionale e riscatto personale, un courtroom drama di grande intensità.

Su Nove alle 21:30 il documentario Enzo Tortora. Ho voglia di immaginarmi altrove (2023, 90’ – regia di Tommaso Cennamo) ripercorre in parallelo la carriera del celebre showman e la drammatica vicenda giudiziaria che lo travolse: una ricostruzione tra testimonianze, repertori e snodi di un clamoroso errore giudiziario.

Su Real Time alle 20:45 torna il game Cortesie per gli ospiti (dal 2005). Due coppie si sfidano tra menù, mise en place e accoglienza domestica: tre giudici valutano casa, tavola e cucina, rievocando anche format e spin‑off che negli anni hanno ampliato il "galateo da salotto" del programma.

Su Real Time alle 21:50 prosegue la soap Melek – Il coraggio di una madre (St. 1, Ep. 2 – 2025): Melek vive da anni a Berlino con tre figli e un marito, lontana dalla famiglia d’origine. Una notizia drammatica sconvolge la quotidianità e rimette tutto in discussione, tra scelte difficili e legami da ricucire.

Diamanti, cucine di fuoco e hotel sotto esame: la notte Entertainment Sky

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 debutta L’illusione perfetta – Now you see me, now you don’t (2025, 115’) di Ruben Fleischer. I "Quattro Cavalieri" tornano con una nuova generazione di illusionisti per il colpo più audace: rubare il diamante più grande del mondo a un magnate sudafricano. Nel cast spicca Morgan Freeman, accanto a Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Lizzy Caplan e Rosamund Pike: intrigo, magia e twist fino all’ultimo numero.

Su Sky Uno alle 21:15 Hell’s Kitchen USA mette in brigata aspiranti chef tra servizi roventi e prove a tempo. La cucina diventa ring: errori, recuperi impossibili e leadership al pass, in un format dal ritmo incalzante e dal carattere tostissimo.

Su TV8 alle 21:30 Bruno Barbieri – 4 hotel: quattro albergatori della stessa area si sfidano su location, servizi, camere, prezzi (e, dalle ultime edizioni, anche colazione). Ispezioni rituali di Bruno Barbieri (materassi, topper, cuscini, bagni, minibar), voti in busta e possibile ribaltone con il giudizio finale; in palio 5.000 euro da reinvestire nella struttura.

Su Cielo alle 21:15 il thriller Premonitions (2015) di Afonso Poyart con Anthony Hopkins, Jeffrey Dean Morgan e Colin Farrell: un gioco mentale tra visioni e caccia all’assassino per un’indagine dai risvolti inquietanti.

Palla a due, leggende del tennis e notte Champions: maratona Sky Sport

Su Sky Sport 1 alle 19:30 Basket, FIBA World Cup European Qualifiers: qualificazioni europee alla Coppa del Mondo tra intensità, tattica e verdetti in palio.

Su Sky Sport 1 alle 21:30 Studio Basket analizza risultati, protagonisti e temi tecnici della serata con immagini e lavagne tattiche.

Su Sky Sport 1 alle 21:45 Panatta e Bertolucci Tennis Heroes: Adriano Panatta e Paolo Bertolucci – accompagnati da Stefano Meloccaro – raccontano con ironia e aneddoti i grandi del tennis, da Bjorn Borg ai campioni di oggi, in una "sfida a distanza" persino con l’intelligenza artificiale.

Su Sky Sport 1 alle 22:30 UEFA Champions League Magazine: il meglio delle notti europee tra gol, storie, highlights e interviste ai protagonisti del presente e del passato.

Su Sky Sport Max alle 18:30 Judo, Grand Slam: uno dei tornei di punta del circuito mondiale, tra ippòn lampo e tattiche a contatto.

Su Sky Sport Max alle 21:00 Icarus Ultra: avventure, sfide estreme e curiosità dagli sport outdoor; dopo 15 anni "Icarus" si spinge oltre con un racconto ancora più adrenalinico.

Su Sky Sport Max alle 22:00 Race Anatomy MotoGP: lo studio post‑GP della redazione di Sky Sport, tra analisi dei temi caldi, immagini chiave, testimonianze e i pareri degli esperti.

Su Sky Sport Max alle 21:30 torna UEFA Champions League Magazine con storie, statistiche e immagini esclusive dalla massima competizione per club.

