Stasera in tv (2 maggio), Amici di Maria e Dalla strada al palco Special accendono il prime time Cosa vedere stasera? Gramellini con In altre parole su La7, il poliziesco The Rookie su Rai 2 e il thriller The Day of the Jackal su Cielo: talk, serie e azione per tutti.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di sabato 2 maggio 2026: una guida rapida e ragionata tra cinema, serie, reality e grande sport live.

Rai tra piazza, poliziotti e pianeta: Dalla strada al palco Special, The Rookie e Sapiens

Su Rai 1 alle 21:30 Dalla strada al palco Special. Il programma si rinnova con una formula inedita che mette al centro il racconto e le esibizioni degli artisti: il palco diventa una vera e propria piazza dello spettacolo, accogliendo performer di ogni genere dall’Italia e dal mondo. Un viaggio corale tra storie straordinarie, talento, passione e creatività, pensato per esaltare energia ed espressività degli artisti.

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Su Rai 2 alle 21:20 The Rookie. John Nolan (Nathan Fillion) ha 45 anni, è divorziato e decide di lasciare la Pennsylvania per inseguire a Los Angeles il sogno di diventare agente del LAPD. Il più "anziano" rookie del distretto deve navigare tra casi imprevedibili, errori, riscatto e umanità in un procedurale dal ritmo alto. Nel cast anche Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Titus Makin, Mercedes Mason, Melissa O’Neil, Afton Williamson, Eric Winter e Mekia Cox.

Su Rai 3 alle 21:30 Sapiens – Un solo pianeta. Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, pone domande sull’uomo, la natura, lo spazio e il futuro dei Sapiens, seguendo un percorso rigoroso e divulgativo. Otto puntate per attraversare fiumi dimenticati, l’evoluzione dell’Homo sapiens, la Luna e la Terra vista dalla Luna, i terremoti, le città del passato e del futuro, il Mediterraneo, Leonardo e il metodo scientifico, fino alle strade fisiche e immateriali che connettono i mondi.

Mediaset tra nostalgia, talent e family animation: Don Camillo, Amici di Maria e Kung Fu Panda 2

Su Rete 4 alle 21:35 Il compagno Don Camillo (1965, 109’, regia di Luigi Comencini). Commedia con Fernandel, Gianni Garko, Gino Cervi e Graziella Granata: un classico della saga che continua a far sorridere tra umanità popolare e ironia d’autore.

Su Canale 5 alle 21:30 Amici di Maria. Il talent show segue emozioni e momenti difficili della preparazione artistica dei ragazzi tra canto e danza. Sfide, "guanti" degli insegnanti e confessionali con Luca Zanforlin scandiscono la corsa verso il serale, con un’attenzione costante alla crescita dei talenti tra passione, disciplina e storytelling televisivo.

Su Italia 1 alle 21:20 Kung Fu Panda 2 (2011, 91’, regia di Jennifer Yuh). Animazione campione d’incassi: Po torna in azione in una proposta family che unisce ironia, ritmo e arti marziali in chiave pop.

La7 e Discovery: Gramellini accende il dibattito, confronto serrato sul Nove e la rinascita con Nowzaradan

Su La7 alle 20:35 In altre parole. Ideato e condotto da Massimo Gramellini, il talk-rotocalco nasce come erede di "Le parole". Ogni sabato il conduttore seleziona parole-chiave per leggere storie e notizie della settimana con ospiti fissi: Roberto Vecchioni, Saverio Raimondo, Jacopo Veneziani e le giornaliste Cecilia Sala, Alessandra Sardoni, Laura Bonasera. Il programma è in diretta dagli studi di Roma, regia di Piergiorgio Camilli, e copre access e prima serata fino alle 23:15.

Su Nove alle 21:30 Accordi e disaccordi. Un argomento, due ospiti dalle opinioni contrapposte e un’ora di botta e risposta per mettere a nudo i temi caldi dell’attualità: domande, repliche e controrepliche in un confronto senza filtri.

Su Real Time alle 21:35 Vite al limite. Nato nel 2012 negli USA (in Italia dal 2013), il docureality segue persone clinicamente obese in un percorso verso una vita più sana, spesso con bypass gastrico eseguito dal chirurgo iraniano Younan Nowzaradan. Dal doppiaggio italiano del dottore (Giorgio Lopez, poi Gianni Giuliano) ai cambi di durata degli episodi, fino allo spin-off "Vite al limite: e poi…" (dal 2015): un format potente che racconta rinascite, ricadute e implicazioni psicofisiche, non senza polemiche e casi giudiziari a corredo di storie complesse.

Intrattenimento Sky: Aniston e Sandler per la commedia, Pechino Express riparte, su TV8 la notte F1 e su Cielo lo Sciacallo

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 Mia moglie per finta (2011, 116’, regia di Dennis Dugan). Commedia con Adam Sandler, Jennifer Aniston e Nicole Kidman: equivoci sentimentali e ritmo brillante per una serata all’insegna del sorriso.

Su Sky Uno alle 21:30 Pechino Express. Gara a coppie con zaino leggero e budget ridotto: missioni, ospitalità dei locali e strategia ridisegnano la classifica tappa dopo tappa in un viaggio che unisce avventura, cultura e colpi di scena.

Su TV8 alle 21:15 F1 Warm Up. Focus e riscaldamento in vista delle qualifiche del GP di Miami: i temi principali del weekend con analisi e contributi dagli esperti.

Su TV8 alle 21:30 F1 Paddock Live Pre Qualifiche. Attesa, pronostici e ultime dal paddock prima della sessione decisiva: collegamenti dalla pit lane e quadro tecnico-tattico aggiornato.

Su TV8 alle 21:55 Automobilismo, F1 – GP Miami: Qualifiche. La sessione che decide la griglia del Gran Premio: velocità pura, gestione gomme e millesimi che contano.

Su TV8 alle 23:05 F1 Paddock Live Post Qualifiche. Interviste ai protagonisti, analisi a caldo e commento su strategie e risultati della qualifica.

Su Cielo alle 21:15 The day of the jackal (St.1 Ep.9, 2024). Thriller con Eddie Redmayne e Lashana Lynch: lo Sciacallo, killer solitario e spietato, viene braccato dall’agente dell’MI6 Bianca in una caccia all’uomo che attraversa l’Europa. Nel cast anche Úrsula Corberó, Charles Dance, Richard Dormer, Chukwudi Iwuji, Lia Williams, Khalid Abdalla ed Eleanor Matsuura.

Sky Sport: Miami scalda i motori, tra preludio, qualifiche e analisi; in campo anche la Ligue 1

Su Sky Sport 1 alle 20:45 Aspettando il GP Miami. A ridosso del weekend in Florida, il magazine raccoglie le emozioni delle ultime gare e prepara all’appuntamento di Miami con focus, immagini e temi chiave.

Su Sky Sport 1 alle 21:30 F1 Paddock Live Pre Qualifiche. Analisi tecniche, pronostici e ultimi preparativi in pit lane: si alza la temperatura in vista della sessione che determina la griglia.

Su Sky Sport 1 alle 22:00 Automobilismo, F1. Spazio agli eventi del Mondiale: immagini, approfondimenti e aggiornamenti dall’universo della Formula 1 nel cuore del weekend americano.

Su Sky Sport 1 alle 23:15 F1 Paddock Live Post Qualifiche. Analisi e commento di quanto successo nella qualifica con le interviste ai protagonisti e la lettura delle strategie per la gara.

Su Sky Sport Max alle 21:05 Calcio, Ligue 1. Il massimo campionato francese in primo piano: sfide, telecronache e bordocampo per raccontare protagonisti, tattiche e corsa ai piazzamenti europei.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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