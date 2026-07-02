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Stasera in tv: Ilary Blasi tra musica e spettacolo con Tim Battiti Live

Cosa vedere stasera in tv? Corrado Formigli con Speciale PiazzaPulita su La7, Amadeus rilancia La Corrida sul Nove e su Real Time la docuserie Persone Medicina – Relazioni che curano.

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Redazione

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Ilary Blasi presenta Tim Battiti Live
ANSA

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di giovedì 2 luglio 2026: una guida compatta con film, inchieste, show e sport per accontentare tutti i gusti.

Furie Rosse in corsa ai Mondiali, brividi su Rai 2 e il grande ritorno di Overland

Su Rai 1 alle 21:00 va in onda Calcio, Mondiali 2026 – Sedicesimi di Finale: Spagna-Austria. Dopo lo 0-0 d’esordio con Capo Verde, le Furie Rosse hanno ingranato e non vogliono fermarsi; primo ostacolo a eliminazione diretta un’Austria solida, arrivata seconda nel gruppo J dietro l’Argentina. Novanta minuti dal peso specifico enorme sulla strada per la Coppa.

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Su Rai 2 alle 21:20 c’è La ragazza che ho sempre desiderato (2025, 86’, regia di Michelle Ouellet). Nel cast Brielle Robillard, Sam Trammell e Steve Byers. Alina, all’insaputa dei genitori, partecipa a un casting fotografico amatoriale e incontra William Bradford senza sapere che è un efferato serial killer: un thriller di tensione e inganni.

Su Rai 3 alle 21:15 parte Il mondo con gli occhi di Overland. Beppe e Filippo Tenti – la coppia padre-figlio simbolo dell’avventura tv – rilanciano la missione nata oltre 35 anni fa: ribaltare i preconcetti occidentali su Paesi spesso raccontati solo per tragedie e crisi. Nel puro stile Overland: si viaggia dentro le terre e tra la loro gente, per mostrare volti e storie lontani dagli stereotipi.

Il classico di Celentano, la kermesse di Canale 5 e l’avventura di Indy

Su Rete 4 alle 21:34 torna Il bisbetico domato (1980, 95’, regia di Castellano & Pipolo): commedia cult con Adriano Celentano, Ornella Muti, Milly Carlucci, Edith Peters e Pippo Santonastaso. Un evergreen di battibecchi, seduzione e risate nell’Italia di provincia.

Su Canale 5 alle 21:20 appuntamento con Tim Battiti Live, la kermesse musicale simbolo dell’estate presentata da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia: i nomi più celebri della scena italiana e internazionale si alternano sul palco per una serata di hit e duetti pensata per far cantare piazze e pubblico a casa.

Su Italia 1 alle 21:28 corre l’avventura di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (2008, 124’, regia di Steven Spielberg). Nel cast Cate Blanchett, Harrison Ford, Jim Broadbent, John Hurt, Karen Allen, Ray Winstone, Shia LaBeouf: tra inseguimenti e misteri archeologici, l’archeologo più famoso del cinema torna a sfidare il destino.

Formigli accende il dibattito, Amadeus riporta La Corrida e la salute mentale va in prima serata

Su La7 alle 21:15 Speciale PiazzaPulita. Corrado Formigli guida l’approfondimento con ospiti e collegamenti in esterna su politica, economia e società: inchieste, interviste e confronto serrato per leggere i temi caldi dell’attualità.

Sul Nove alle 21:30 torna La corrida (2025). Amadeus riaccende lo storico "show dei dilettanti allo sbaraglio": esibizioni tra ironia e coraggio, con il pubblico in studio – affiancato da una celebrità – a giudicare le performance in un clima di festa pop, tra sorprese e colpi di scena.

Su Real Time alle 21:40 arriva Persone Medicina – Relazioni che curano. La docuserie dà voce a chi convive con depressione, disturbi alimentari, fobie, neurodivergenze e altre fragilità, insieme a caregiver e specialisti. Con la guida di Mapi Danna e del dottor Leonardo Mendolicchio, racconti intimi diventano strumenti per combattere stigma e pregiudizi.

Pattinson è The Batman, il reality-viaggio di Sky Uno, gare nuziali su TV8 e brividi su Cielo

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 il prime time è di The Batman (2022, 175’, regia di Matt Reeves). Un cupo vigilante indaga su una scia di omicidi che scuotono l’alta società di Gotham: nel cast Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Colin Farrell, Andy Serkis e Paul Dano. Un noir urbano tra corruzione, alleanze pericolose e un nemico che costringe Batman a guardare nell’abisso.

Su Sky Uno alle 21:15 tocca a Destination X: Scopri la meta. Dieci concorrenti viaggiano su un bus dai vetri oscurati verso mete misteriose in Europa: tra prove e indizi da decifrare, solo chi indovina la posizione geografica si avvicina al montepremi capace di cambiare la vita.

Su TV8 alle 21:40 spazio a Quattro matrimoni. Quattro promesse spose aprono le porte del "giorno più bello" e si giudicano reciprocamente per conquistare l’ambito premio finale: abito, cerimonia e ricevimento finiscono sotto la lente in una gara tra stile, creatività e colpi di teatro.

Su Cielo alle 21:20 brividi domestici con Una figlia di troppo (2017, 90’, regia di Craig Goldsmith). Con Lindsay Hartley, Freya Tingley, Brody Hutzler: una madre assume una babysitter senza conoscerne la vera identità e la tranquillità di casa si trasforma in un incubo.

Racchette protagoniste con lo Sky Tennis Show e la notte MLB su Sky Sport Max

Su Sky Sport 1 alle 22:00 c’è Sky Tennis Show, il magazine che racconta gli avvincenti tornei con i migliori giocatori del mondo: analisi, highlights e storie dal circuito per leggere tattica e dettagli che fanno la differenza.

Su Sky Sport Max alle 20:00 appuntamento con Baseball, MLB: i match della Major League Baseball, tra lanci millimetrici, valide e fuoricampo, per una notte sul diamante a stelle e strisce.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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