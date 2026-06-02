Stasera in tv (2 giugno): Berlinguer e Floris si sfidano, ma occhio alla Festa delle Repubblica su Rai 1 Cosa vedere stasera? Il thriller Chief of Station su Italia 1 duella con la buddy‑comedy Corpi da reato sul Nove e spazio ai talk su Rete 4 e La7.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio del 2 giugno 2026: una prima serata ricca di eventi speciali, film e serie per tutti i gusti.

Festa della Repubblica in prima serata: il grande show del Quirinale e il viaggio pop di Discoring

Su Rai 1 alle 21:20 va in onda I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum: Piazza del Quirinale diventa il palcoscenico di un grande evento celebrativo, tra immagini d’archivio, esibizioni musicali, coreografiche e teatrali e testimonianze di figure di spicco della cultura italiana. Uno speciale pensato per ripercorrere l’atto di nascita della nostra democrazia, con ospiti d’eccezione e performance che uniscono memoria e spettacolo.

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Su Rai 2 alle 21:20 Formidabile Discoring Forever propone un viaggio dentro uno dei programmi musicali più iconici della Rai, nato da un’idea di Gianni Boncompagni nel 1977: quattordici edizioni, 411 puntate e una scia di sigle, conduttori e tendenze che hanno fatto scuola. Un itinerario che racconta 13 anni di musica, tv e costume italiano.

Su Rai 3 alle 21:15 torna Indovina chi viene a cena, l’inchiesta che rimette al centro ambiente, animali e modelli alimentari sostenibili: un racconto che smaschera contraddizioni e ipocrisie dello sfruttamento delle risorse, esplora ricerche e progetti alternativi e mette a confronto etica, necessità e passione nelle scelte quotidiane.

Berlinguer guida l’attualità, Montaner emoziona in prime time, Eckhart nell’intrigo CIA

Su Rete 4 alle 21:33 È sempre CartaBianca: Bianca Berlinguer accende il dibattito con interviste, faccia a faccia e collegamenti sui temi che spaccano l’opinione pubblica. Ogni puntata mette a confronto politica, società e cronaca con ospiti e analisi serrate.

Su Canale 5 alle 21:21 appuntamento con Un nuovo inizio (S1, ep. 3): nella serie spagnola, Megan Montaner è María Rodríguez, giovane andalusa che accetta un matrimonio d’interesse con Manuel, ricco latifondista della Mancia, per garantire un futuro alla famiglia. In una cornice di sospetti e segreti mai sopiti, un risvolto improvviso sconvolge un equilibrio già fragile. Con Clara Garrido, Rodolfo Sancho, Silvia Abascal e altri protagonisti, per un dramma sentimentale ambientato nella Spagna rurale degli anni ’60.

Su Italia 1 alle 21:26 film Chief of Station – Verità a tutti i costi (2023, regia di Jesse V. Johnson). Aaron Eckhart è Benjamin Malloy, ex agente CIA trascinato in un intricato gioco di potere dopo la morte, solo in apparenza accidentale, della moglie. Con Olga Kurylenko, Alex Pettyfer, Laëtitia Eïdo e Daniel Bernhardt in un thriller teso tra cospirazioni, fantasmi del passato e alleanze pericolose.

Floris al confronto, Bullock & McCarthy in azione, Real Time tra case da sogno e rinascite

Su La7 alle 21:15 Dimartedì: l’approfondimento di Giovanni Floris sull’attualità politica ed economica, con interviste esclusive, analisi, sondaggi e il consueto "punto di vista dei bambini" a chiudere la puntata.

Su Nove alle 21:30 Corpi da reato (2013, regia di Paul Feig): una buddy‑comedy d’azione con Melissa McCarthy e Sandra Bullock. Un’agente dell’FBI precisina e una poliziotta dal metodo poco ortodosso sono costrette a fare squadra per incastrare un potente narcotrafficante. Cast corale e ritmo serrato per uno dei successi comici degli anni 2010.

Su Real Time alle 20:45 Casa a prima vista: docu‑reality sul mondo degli agenti immobiliari tra Roma e Milano. In ogni episodio tre professionisti si sfidano per trovare la casa giusta al cliente: gusti, budget, richieste e un premio per chi centra la soluzione più convincente. Tra i protagonisti Blasco Pulieri, Nadia Mayer, Corrado Sassu, Mariana D’Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre.

Su Real Time alle 21:50 Il re del bisturi post bariatrico: sei storie di donne dopo gli interventi di chirurgia bariatrica, tra paure, cambiamenti del corpo e nuovi equilibri personali. Un viaggio delicato nella possibilità della rinascita.

Sweeney e Seyfried nel thriller, nozze competitive e survival "tentazione"; notte romantica con Outlander

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 film Una di famiglia (2025, regia di Paul Feig). Dopo la rovina, Millie trova lavoro come collaboratrice domestica in casa di Nina e Andrew, coppia facoltosa che cela segreti più pericolosi del passato della protagonista. Nel cast Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar e Michele Morrone: un thriller psicologico a tinte fosche.

Su Sky Uno alle 21:15 Quattro matrimoni: quattro spose giudicano a vicenda abito, cerimonia e ricevimento per conquistare l’ambito premio finale. Tra colpi di scena, scelte stilistiche coraggiose e tradizioni, la gara mette a nudo gusti e personalità.

Su TV8 alle 21:40 Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: dodici concorrenti in un ambiente remoto e ostile devono resistere a "richiami" (anche segreti) che riducono il montepremi comune. Leadership, strategia e conflitti tra interesse personale e bene del gruppo: solo chi taglia il traguardo partecipa alla divisione del jackpot.

Su Cielo alle 21:20 Outlander (2014, S1E5): Claire Randall, infermiera del 1945, viene catapultata nella Scozia del 1743 attraverso il cerchio di pietre di Craigh na Dun. Tra i MacKenzie, l’amore per Jamie Fraser e la minaccia di "Black Jack" Randall, la sua vita è sospesa tra due epoche, identità e passioni in conflitto.

Serie C in prime time e motori ad alto tasso di adrenalina: la notte Sky Sport

Su Sky Sport 1 alle 21:15 Calcio, Serie C: appuntamento con le sfide della terza serie del campionato italiano. Un prime time dedicato ai club in corsa tra sogni di promozione e incroci che valgono una stagione.

Su Sky Sport Max alle 18:30 Automobilismo, GT World Challenge Europe: la serie GT3 più spettacolare d’Europa, con le Gran Turismo modificate secondo specifiche FIA a caccia di gloria nei weekend endurance e sprint.

Su Sky Sport Max alle 21:30 Laureus Spirit of Sport: il magazine della fondazione Laureus che celebra eccellenza e inclusione attraverso lo sport, con grandi testimonial e storie capaci di ispirare le nuove generazioni.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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