Stasera in tv (2 gennaio), Crudelia e 007 inseguono Quarto Grado, ma c'è anche Harry Potter e Meryl Streep Programmi tv stasera, cosa vedere oggi: dal biografico Francesca Cabrini su Canale 5 al sentimentale Purché finisca bene - Seduci e scappa su Rai 1.

Se siete indecisi su cosa guardare, ecco il meglio della prima serata del 2 gennaio 2026: una selezione ricchissima di cinema, docu, intrattenimento e sport per tutti i gusti.

Arca in fuga, Emma Stone si ribella, Jannacci si confessa: la notte Rai tra cuore, moda e memoria

Su Rai 1 alle 21:30 arriva Purchè finisca bene – Seduci e scappa (2025, 100’, regia di Fabrizio Costa). Alice, madre single in difficoltà, fugge con la figlia in Calabria per sottrarsi al ritorno del truffatore che non ha mai riconosciuto la bambina. Nello scorcio di Fiumefreddo Bruzio, tra lo zio burbero e un nuovo sentimento inaspettato, la protagonista si ritroverà a scegliere tra fuga e fiducia. Nel cast Francesco Arca, Mariana Lancellotti, Chiara Tron, Elena Sophia Senise, Andrea Montovoli, Biancamaria D’Amato, Simone Grande e Nino Frassica: un sentimentale on the road tra riscatto, trappole e seconde occasioni.

Su Rai 2 alle 21:30 c’è Crudelia (2021, 134’, regia di Craig Gillespie). La giovane stilista Estella, destinata a diventare Crudelia De Mon, irrompe nel mondo dell’alta moda tra talento e ribellione, fino alla sfida con una direttrice di casa di moda che la porta a fare i conti con il proprio passato. Con Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser, Joel Fry, Kirby Howell-Baptiste: commedia in costume che vira al dark, cucita tra ambizione e metamorfosi.

Su Rai 3 alle 21:20 il documentario Enzo Jannacci – Vengo anch’io (2025, 100’, regia di Giorgio Verdelli) ripercorre vita e genio del cantautore, dalla storica intervista del 2005 ai materiali d’archivio, tra interventi, immagini e performance che svelano l’umanità e l’ironia di un artista inclassificabile.

Nuzzi riapre i casi: Cabrini emoziona, Hogwarts alza la posta su Mediaset

Su Rete 4 alle 21:34 torna Quarto grado, il talk di cronaca nera ideato da Siria Magri e prodotto da VideoNews. In origine guidato da Salvo Sottile e Sabrina Scampini, il programma è oggi condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero e alterna servizi, ospiti e inviati, approfondendo gialli irrisolti e zone d’ombra. Nel tempo ha generato spin-off (da Segreti e Delitti a Il terzo indizio) e ha dato vita a campagne social contro stalking e violenza: una lunga inchiesta televisiva che non smette di far discutere.

Su Canale 5 alle 21:20 il film Francesca Cabrini (2024, 142’, regia di Alejandro Monteverde) racconta la missione della suora italiana negli Stati Uniti di fine Ottocento: tra ostilità, pregiudizi e miseria a Five Points, Madre Cabrini fonda orfanotrofi e un ospedale aperto a tutti, trasformando la fragilità in forza. Interpreti: Cristiana Dell’Anna, Romana Maggiora Vergano, Federico Ielapi, John Lithgow, David Morse. Biografico sul coraggio di una donna capace di sfidare il destino.

Su Italia 1 alle 21:24 va in onda Harry Potter e il Calice di Fuoco (2005, 157’, regia di Mike Newell). Harry viene scelto per il Torneo Tremaghi, tra prove mortali e un’oscura minaccia pronta a riaffiorare. Con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Timothy Spall, Miranda Richardson, Ralph Fiennes, Gary Oldman: fantasy di formazione che segna la svolta adulta della saga.

Illusioni, satira e profumo di pane: La7 incanta, il Nove sorride, Real Time mette i panettieri alla prova

Su La7 alle 21:15 c’è The Illusionist – L’illusionista (2006, 110’, regia di Neil Burger). Un illusionista di umili origini ritrova il suo amore perduto, promessa a un principe: tra trucchi e inganni, sfida potere e destino per riaccendere un sentimento sepolto. Con Edward Norton, Paul Giamatti, Jessica Biel, Rufus Sewell: dramma romantico venato di mistero.

Su Nove alle 21:30 il best of I migliori Fratelli di Crozza raccoglie personaggi, monologhi e parodie di Maurizio Crozza. Nelle serate festive lo show satirico ha mantenuto una presenza solida: a Santo Stefano, ad esempio, il programma ha radunato 491.000 spettatori con il 3% di share, segno di una comicità riconoscibile e sempre attuale.

Su Real Time alle 21:30 debutta la sfida artigiana de Il forno delle meraviglie – Panettieri in gara: Fulvio Marino guida tre panettieri in quattro prove – salato, dolce, specialità "la meraviglia" ed esperienza complessiva – tra grani, lieviti, ricette tradizionali e lavorazioni creative per conquistare il titolo di puntata.

Streep detta legge nella moda, Borghese a caccia del locale top, Craig e Pitt accendono l’azione

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 torna il cult Il diavolo veste Prada (2006, 109’, regia di David Frankel): una neolaureata sogna il giornalismo ma finisce assistente della tirannica direttrice di una rivista fashion. Tra angherie e ambizione, scoprirà chi vuole diventare davvero. Con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci.

Su Sky Uno alle 21:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti mette in gioco quattro locali della stessa area: location, servizio, menù e prezzo (più la categoria "special") vengono giudicati da rivali e chef-conduttore. Il format – nato nel 2015 dal tedesco "Mein Lokal, Dein Lokal" – assegna 5.000 euro al vincitore e può ribaltare tutto con i voti finali di Borghese.

Su TV8 alle 21:30 l’action No time to die (2021, 163’, regia di Cary Fukunaga) richiama Bond in servizio per affrontare un nemico dotato di tecnologia letale. Protagonista Daniel Craig, con Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear.

Su Cielo alle 21:20 il dramma storico Sette anni in Tibet (1997, 135’, regia di Jean-Jacques Annaud): un alpinista tedesco, fuggito dalla prigionia inglese, incontra il giovane Dalai Lama e ne nasce un’amicizia capace di cambiare vite e sguardi sul mondo. Con Brad Pitt, David Thewlis.

Serie A live, futsal in vetrina e numeri al microscopio: la corsa Sky Sport

Su Sky Sport 1 alle 20:45 appuntamento con Calcio, Serie A: la diretta del massimo campionato italiano tra ritmo, tattica e incroci chiave. Nei contenuti editoriali recenti del canale non mancano focus e speciali che spaziano dal racconto dei big match ai dossier europei: una cornice che accompagna il live con analisi e approfondimenti.

Su Sky Sport Max alle 20:30 tocca a Calcio a 5 Maschile, Serie A Futsal, il massimo torneo nazionale di futsal: velocità, tecnica e giocate che ribaltano in un attimo l’inerzia della gara.

Su Sky Sport Max alle 22:30 chiude Sport Dataroom, lo spazio di inchiesta e analisi che spiega i fatti sportivi con dati, metriche e nuove tecnologie, traducendo i numeri in storie.

