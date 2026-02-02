Gli scontri di Torino oscurano Luisa Ranieri e Michelle Hunziker Nella serata TV di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, le inchieste di Quarta Repubblica dopo la guerriglia nel capoluogo piemontese rubano la scena alla Preside e a Zelig

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, 2 febbraio 2026: una selezione ricchissima che spazia da fiction e talk a cinema e sport live.

Luisa Ranieri al comando: La preside guida il prime time Rai, Giletti riapre il caso Garlasco e Keanu Reeves accende l’azione

La preside – Rai 1, 21:30. Miniserie (2026) diretta da Luca Miniero: Luisa Ranieri è Eugenia Liguori, dirigente scolastica che sfida degrado e dispersione all’Istituto Anna Maria Ortese di Caivano. Con Alessandro Tedeschi e Ludovica Nasti. Il percorso arriva al momento della verità: dopo delusioni e minacce, Eugenia rilancia il suo progetto, espone connivenze e prova a salvare gli studenti più fragili, mentre l’anno scolastico volge al termine.

John Wick 3: Parabellum – Rai 2, 21:20. Film d’azione (2019, 131’) di Chad Stahelski: l’ex sicario è braccato a New York dopo aver infranto la regola suprema dell’Hotel Continental. Una corsa contro il tempo e un’escalation di combattimenti per sopravvivere. Con Keanu Reeves, Halle Berry, Laurence Fishburne, Anjelica Huston e Ian McShane.

Lo stato delle cose – Rai 3, 21:20. Massimo Giletti propone un talk d’inchiesta che guarda all’attualità "da vicino": al centro tornano dossier caldi e la cronaca giudiziaria, con riflettori sul delitto di Garlasco, documenti, analisi e botta e risposta tra consulenti, senza rinunciare a politica e società.

Porro incalza, Bisio e Incontrada celebrano Zelig 30, poi l’irresistibile azione di Liam Neeson

Quarta repubblica – Rete 4, 21:33. Il talk politico di Nicola Porro (in onda dal 2018) alterna interviste, reportage, dibattiti e rubriche. Nato come rotocalco d’attualità, nel tempo ha rafforzato il taglio d’inchiesta e il confronto serrato tra ospiti. Nella puntata di questa sera ampio spazio ai casi di cronaca e agli scontri di Torino.

Zelig 30 – Canale 5, 21:35. Edizione celebrativa dello storico show comico: Claudio Bisio e Vanessa Incontrada guidano una festa tra materiali d’archivio, grandi ritorni e nuove leve, nel segno della satira e dei tormentoni che hanno fatto la storia del programma.

Taken – La vendetta – Italia 1, 21:25. Action-thriller (2012, 98’) di Olivier Megaton. Dopo aver salvato la figlia, l’ex agente Bryan Mills è di nuovo nel mirino: viaggio a Istanbul e resa dei conti con il crimine. Con Liam Neeson, Maggie Grace e Famke Janssen.

Augias racconta il presente, la lotta per la vita nelle Ande, poi inviti e corsie su Real Time

La torre di Babele – La7, 21:15. Corrado Augias costruisce "ponti" tra storia e attualità con libri, ospiti e servizi. Ogni puntata ha una guida d’eccezione e un finale a sorpresa. Dal 2023 il programma è diventato un punto fermo dell’approfondimento culturale del canale.

Alive – I sopravvissuti delle Ande – Nove, 21:30. Documentario che ripercorre il drammatico disastro aereo delle Ande e l’incredibile resistenza dei superstiti: testimonianze e ricostruzioni di una storia-limite che ha segnato l’immaginario collettivo.

Cortesie per gli ospiti – Real Time, 20:40. Storico game culinario (dal 2005): due coppie si sfidano su menù, mise en place, accoglienza e arredo. Nel tempo il programma ha cambiato giurati (da Alessandro Borghese a Roberto Valbuzzi, da Csaba dalla Zorza a Enzo Miccio) e ha generato spin-off come "Cortesie… Ristorante".

Il dottor Alì – Real Time, 21:45. Serie medical (St. 2, Ep. 1) con Taner Ölmez, Sinem Ünsal e Onur Tuna. Alì Vefa, medico con disturbi dello spettro autistico e sindrome del savant, affronta bullismo, diffidenza e la prova della sala operatoria: un racconto che unisce genio, fragilità e riscatto.

Liam Neeson detective in Una pallottola spuntata, brigate roventi a Hell’s Kitchen, Barbieri al setaccio degli hotel

Una pallottola spuntata – Sky Cinema 1, 21:15. Commedia (2025, 85’) di Akiva Schaffer. Frank Drebin Jr. sventa una rapina travestito da studentessa e si ritrova sulle tracce del congegno P.L.O.T., tra gag e indagini "alla Drebin". Con Liam Neeson, Pamela Anderson, Kevin Durand e Paul Walter Hauser.

Hell’s Kitchen USA – Sky Uno, 21:15. Aspiranti chef, uomini e donne, divisi in due brigate: prove, servizi e pressione altissima in uno dei ristoranti più "in" degli States. Un cult del talent-cooking che non fa sconti e alza sempre l’asticella.

Bruno Barbieri – 4 hotel – TV8, 21:35. Lo spin-off "alberghiero" del celebre 4 Ristoranti. Quattro albergatori si valutano su location, servizi, camere, prezzi (e, dalle ultime edizioni, anche colazione). Ispezioni al millimetro (materasso, topper, minibar) e verdetto ribaltabile con i voti di Bruno Barbieri.

La maschera di Zorro – Cielo, 21:20. Avventura (1998, 136’) di Martin Campbell. L’eredità della maschera passa a un nuovo eroe: azione, duelli e fascino latino. Con Anthony Hopkins, Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones.

Serie C in diretta e grandi storie: maratona di New York, Icarus Ultra e Champions Magazine

Calcio, Serie C – Sky Sport 1, 20:30. Il campionato più "italiano" che ci sia: telecronache, bordocampo e aggiornamenti costanti per una serata di calcio vero, tra rivalità storiche e giovani in rampa di lancio.

Super Atleti – Sky Sport 1, 22:30. Un viaggio nel cammino dei campioni che hanno scritto pagine olimpiche italiane: sacrifici, sliding doors e momenti decisivi che hanno cambiato carriere e sport.

Calcio, Serie C – Sky Sport 1, 20:30. Secondo spazio dedicato alla terza serie: finestre parallele, risultati e copertura ampia di campo per non perdere nulla della notte di C.

Atletica Leggera, Maratona di New York – Sky Sport Max, 20:00. La corsa dei 42,195 km attraverso i cinque distretti: la maratona più partecipata al mondo raccontata tra immagini iconiche e storie di chi taglia il traguardo.

Icarus Ultra – Sky Sport Max, 22:00. Avventure, sfide e curiosità dal mondo outdoor: dopo 15 anni alla ricerca del limite, Icarus si spinge oltre e diventa "Ultra", con imprese e racconti ad alto tasso di adrenalina.

UEFA Champions League Magazine – Sky Sport Max, 22:30. Il meglio della massima competizione per club: gol, interviste, grandi match e storie dal passato al presente in un racconto che porta dietro le quinte della Champions.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

