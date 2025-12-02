La svolta imprevista di Maria De Filippi: da stasera cambia tutto Cosa vedere in prima serata stasera, lunedì 2 dicembre 2025: a Belve la regina delle TV passa da ospite a intervistata. Nuova fiction Rai e Juventus in Coppa Italia

Scoprite il meglio della sera di 2 dicembre 2025: tra Coppa Italia in chiaro, crime d’autore e cult imperdibili, la prima serata promette colpi di scena per ogni gusto.

Fagnani incalza a Belve, la fiction-thriller di Vassallo su Rai1 e il racconto duro di Amore criminale

Rai 1 – 21:30 – L’altro ispettore. Nuova serie ambientata a Lucca: il protagonista Domenico "Mimmo" Dodaro, ispettore del lavoro tornato nella città d’origine dopo aver combattuto il caporalato al Sud, affronta casi ispirati a storie vere sulle morti bianche. Nel cast Alessio Vassallo, Cesare Bocci e Francesca Inaudi; regia di Paola Randi. Un crime civile che mette al centro la sicurezza sul lavoro e le scelte difficili di un padre vedovo.

Rai 2 – 21:20 – Belve. Il talk ideato e condotto da Francesca Fagnani torna con il suo faccia a faccia "senza sconti". Nella puntata di stasera tripla intervista a Stefania Sandrelli, Fabio Fognini e Sabrina Salerno, oltre al passaggio di Maria De Filippi da ospite speciale a intervistata.

Rai 3 – 21:20 – Amore criminale – Storie di femminicidio. Racconto e denuncia di un fenomeno purtroppo trasversale: quando l’innamoramento degenera in possesso e violenza. Un viaggio tra testimonianze, ricostruzioni e materiali d’archivio per comprendere come riconoscere i segnali prima che sia troppo tardi.

Coppa Italia in chiaro con Juventus–Udinese, la dizi turca su Canale 5 e l’attualità di Berlinguer

Rete 4 – 21:30 – È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer guida un’arena sull’attualità dove l’intervista one‑to‑one incontra il dibattito in studio. Cronaca, politica e costume si intrecciano tra collegamenti e confronti serrati, con analisi e numeri alla mano.

Canale 5 – 21:22 – La notte nel cuore. La soap turca ambientata in Cappadocia segue Sumru, che da giovane abbandona i gemelli Nuh e Melek e ricostruisce la sua vita con l’influente Samet. Anni dopo i figli tornano per chiederle conto del passato. Nel cast anche Ece Uslu ed Esra Dermancioglu. Serata a tinte forti tra segreti familiari e resa dei conti, con ulteriori episodi in seconda serata.

Italia 1 – 20:30 – Coppa Italia Live. Studio pre‑partita con highlights e aggiornamenti dal tabellone per entrare nel clima della serata di coppa.

Italia 1 – 21:00 – Calcio, Coppa Italia – Ottavi di Finale: Juventus–Udinese. Debutto stagionale bianconero in Coppa davanti al proprio pubblico: la squadra di Luciano Spalletti incrocia l’Udinese guidata dal tecnico tedesco Kosta Runjaic. Una classica a eliminazione diretta che pesa sul cammino invernale.

Italia 1 – 23:12 – Coppa Italia Live. Il post‑gara con analisi, voci dai campi e le immagini salienti di tutte le partite, per chiudere la notte tricolore tra numeri e moviole.

Floris accende il confronto, risate su Nove e sfida di case su Real Time

La7 – 21:15 – Di martedì. L’approfondimento di Giovanni Floris scandisce e decodifica i fatti della settimana con interviste, reportage e il consueto "punto di vista dei bambini" nel finale. Un mosaico informativo che alterna diretto e analisi.

Nove – 21:30 – Only fun – Comico show. Palco e microfono a comici e monologhisti: ritmo e gag per una serata votata alla leggerezza, tra tormentoni e stand‑up inedite.

Real Time – 21:35 – Casa a prima vista. Docu‑reality nato nel 2023 (format ispirato al francese "Chasseur d’Appart"): tre agenti immobiliari si sfidano per trovare l’abitazione ideale a un cliente tra Roma e Milano. Alla fine della puntata il cliente sceglie e l’agente vincitore incassa il premio. La voce narrante di Andrea Pellizzari accompagna lo sfoglio di planimetrie, tour e trattative serrate.

Serata cult e talent: commedia di famiglia, Kubrick restaurato, Bastianich in cucina e X Factor in chiaro

Sky Cinema 1 – 21:15 – Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie! 3. I Verneuil festeggiano il matrimonio di lunga data con una maxi‑festa: suoceri e famiglie sotto lo stesso tetto tra differenze, piccoli incidenti diplomatici e ironie cross‑culturali. Christian Clavier e Chantal Lauby guidano il ritorno della saga comico‑familiare.

Sky Cinema 2 – 21:15 – Shining. Stanley Kubrick firma il capolavoro horror tratto da Stephen King: l’hotel Overlook, l’inverno, il crollo nella follia di Jack Torrance e la lotta di Wendy e Danny. Nel cast l’iconico Jack Nicholson e Shelley Duvall: un viaggio tra corridoi, specchi e spettri della mente.

Sky Uno – 21:15 – Foodish. Joe Bastianich cerca il piatto "memorabile": in ogni puntata uno sfidante e un solo piatto degno del titolo, tra idee, tecnica e storytelling culinario. Un format agile che mette il gusto al centro del racconto.

TV8 – 21:30 – X Factor Italia (St. 19, Ep. 12). I Live in chiaro: esibizioni, band sul palco e identità artistiche in corsa verso la notte finale. La grande macchina del talent si accende anche su TV8 con ritmi serrati e scelte decisive.

Cielo – 21:20 – Highlander – L’ultimo immortale. Fantasia e azione firmate Russell Mulcahy: Christopher Lambert, Clancy Brown e la presenza leggendaria di Sean Connery in un universo di duelli senza tempo, dove "ne resterà soltanto uno".

Sky Sport: serata d’anticipo tra Champions di volley, Premier e Bundesliga, poi il riepilogo

Sky Sport 1 – 19:00 – Pallavolo Femminile, CEV Champions League. La massima competizione europea per club: tecnica, muri e servizi al fulmicotone nella corsa alla fase ad eliminazione diretta.

Sky Sport 1 – 21:15 – Calcio, Premier League. La serata inglese tra intensità, pressing e velocità: appuntamento con il massimo campionato britannico in prime time.

Sky Sport Max – 20:15 – Reload. Il riepilogo all‑sports di Sky: immagini e highlights per riavvolgere i momenti chiave prima dei fischi d’inizio e dopo i finali.

Sky Sport Max – 21:00 – Calcio, Bundesliga. Il grande calcio tedesco in notturna: ritmo, verticalità e giovani di talento in vetrina in uno dei tornei più spettacolari d’Europa.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

