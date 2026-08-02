Stasera in tv (2 agosto), Alberto Angela punta su Checco Zalone dopo l'ultimo flop Cosa vedere oggi 2 agosto 2026? Da Noos di Alberto Angela al film Troy su Rete 4, ecco l'offerta completa dele prime time.

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Scoprite il meglio disponibile nella sera di 2 agosto 2026: una serata ricchissima di storie forti, volti amatissimi e debutti che promettono emozioni per ogni gusto.

Rai — Angela, adrenalina in vasca e Iannacone: la serata tra scienza, Europei e storie di riscatto

Rai 1 • 21:30 • Noos – L’avventura della conoscenza. La nuova puntata di Noos – L’avventura della conoscenza accompagna il pubblico in un viaggio tra scienza, salute e attualità. Alberto Angela approfondisce i meccanismi della paura e del coraggio, con ospiti ed esperti che spiegano come il cervello e il corpo reagiscono alle situazioni di pericolo. Particolare attenzione è dedicata al film Buen Camino di Checco Zalone, che, secondo i dati della Società Italiana di Urologia, avrebbe contribuito ad aumentare la sensibilità degli italiani verso la prevenzione, favorendo un incremento di visite e controlli urologici. Spazio anche ad alimentazione, intelligenza artificiale, sicurezza stradale, dinosauri, cellule staminali e alle curiosità sull’universo, con numerosi ospiti pronti ad arricchire il racconto della serata. Sarà la terza puntata dell’edizione 2026 che finora non ha brillato in materia di ascolti tv. La scorsa domenica, infatti, Angela ha raccolto appena il 12,5% di share contro il 16,4% di Racconto di una notte su Canale 5.

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Rai 2 • 21:00 • European Aquatics Parigi 2026. Dalla capitale francese, gli appuntamenti della 38ª edizione delle discipline acquatiche (31 luglio–16 agosto 2026): gare, medaglie e storie di piscina in diretta, tra talenti emergenti e big d’Europa. Un racconto serrato di finali e batterie per vivere l’adrenalina della rassegna continentale.

Rai 3 • 21:20 • Che ci faccio qui. Il nuovo viaggio di Domenico Iannacone attraversa esistenze che cercano un riscatto: domande che orientano le scelte, strade inattese e testimonianze di resistenza civile. Un mosaico di storie personali narrate con sguardo empatico e rigore giornalistico, per capire dove siamo e dove possiamo andare.

Mediaset — Achille contro Ettore, il caso che brucia e il giallo turco: una notte di colpi di scena

Rete 4 • 21:33 • Troy. Kolossal epico firmato Wolfgang Petersen: dal rapimento di Elena all’assedio che cambia il destino di due popoli, fino allo scontro fra Achille ed Ettore. Nel cast spiccano Brad Pitt e Orlando Bloom, insieme a Diane Kruger, Eric Bana e Peter O’Toole. Potere, onore e vendetta in un affresco monumentale che rilegge il mito con spettacolarità.

Canale 5 • 21:21 • Racconto di una notte. A vent’anni dall’omicidio del padre, l’ispettore Mahir torna a Denizli per chiudere i conti con il passato. L’incontro con Canfeza, legata ai nemici di un tempo, lo trascina in una rete di segreti e tradimenti. Tra rituali antichi, alleanze fragili e verità che riemergono, l’indagine diventa un viaggio nella memoria fino a una notte destinata a cambiare ogni equilibrio. Cast: Burak Deniz, Su Burcu Coskun, Gurkan Uygun, Ozlem Turkad, Kerem Arslanoglu, Emel Colgecen.

Italia 1 • 21:22 • Le iene presentano: Il verdetto. Lo spin-off ricostruisce, con taglio cronologico, alcune tra le vicende di cronaca nera più discusse. Oltre ai fatti, il focus entra nelle vite degli autori dei crimini, interrogandosi su cosa possa innescare il gesto estremo. Un racconto pensato per chi cerca contesto, dettagli e domande nuove su casi che hanno segnato l’opinione pubblica. La puntata ripercorre tre casi di cronaca che hanno avuto un forte impatto sull’opinione pubblica italiana. Si parte dalla vicenda di Filippo Turetta, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin. Viene poi approfondito il caso di Laura Ziliani, l’ex vigilessa di 55 anni uccisa dalle sue due figlie, per concludere con quello di Benno Neumair, riconosciuto colpevole dell’omicidio dei genitori, Peter Neumair e Laura Perselli. In conduzione Nina Palmieri.

La7 e Discovery — Paul Newman in allarme Nobel, il trio scatenato e case-vacanza da sogno

La7 • 21:15 • Intrigo a Stoccolma. Thriller da premio (Nobel) con Paul Newman: uno scrittore americano, tra fragilità personali e sospetti crescenti, indaga su un collega in odor di complotto nella cornice solenne dell’Accademia svedese. Con Elke Sommer, Edward G. Robinson, Sergio Fantoni: tensione, fascino e una capitale che non dorme.

Nove • 21:30 • Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere offeso. Lo spettacolo-cult del 2001 diretto da Massimo Venier: ritmo, sketch e personaggi iconici per una serata di risate a firma del trio comico più amato. Teatro popolare e tempi comici perfetti per un one-shot che non invecchia.

Real Time • 20:50 • Turisti per case. Ospitalità e identità del territorio nel docureality che mette a confronto due holiday home scelte, a turno, da Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi. Tre criteri di valutazione (Posizione, Home Tour, Ospitalità) e giudizi "Ok, Ottimo, Top" per incoronare l’host capace di trasformare il soggiorno in un ricordo indelebile.

Intrattenimento Sky — Sequestri, tempeste e food challenge: tra brividi, resilienza e creatività

Sky Cinema 1 • 21:15 • Trespass – Sequestrati. Un’incursione criminale in una villa si trasforma in notte da incubo: ostaggi, segreti inconfessabili e ribaltamenti di ruolo in un thriller di Joel Schumacher. Con Nicolas Cage e Nicole Kidman, più Cam Gigandet e Ben Mendelsohn: tensione crescente e famiglie allo specchio.

Sky Uno • 21:15 • Foodish. Solo un piatto entrerà nell’Olimpo: quello che resterà impresso nella memoria di Joe Bastianich e dell’ospite di puntata. Creatività, identità e tecnica in una sfida che misura idea, gusto e racconto del cibo.

TV8 • 21:40 • Italia’s Got Talent (St. 14, Ep. 4). Dalla prima edizione del 2009 a oggi, il talent che celebra tutte le arti in 100 secondi: buzz, golden buzzer e l’obiettivo dei 100 mila euro con show a Las Vegas. Una storia fatta di giurie iconiche e di performance diventate virali, tra emozione, tecnica e spettacolo.

Cielo • 21:20 • 13 minuti. Quattro famiglie nell’Heartland americano affrontano un tornado devastante: in poco più di un quarto d’ora, i destini si intrecciano ridefinendo il senso di comunità e sopravvivenza. Con Amy Smart, Thora Birch, Paz Vega: dramma corale sulla resilienza quando la natura colpisce all’improvviso.

Sky Sport — Tuffi a Parigi: eleganza, sincronismi e medaglie in palio

Sky Sport 1 • 20:55 • Tuffi, Europei Parigi 2026. La rassegna continentale dai trampolini e dalle piattaforme: esecuzioni millimetriche, coefficiente di difficoltà e sangue freddo per una serata di grandi finali.

Sky Sport Max • 20:55 • Tuffi, Europei Parigi 2026. Copertura estesa con gare e verdetti in tempo reale dalla capitale francese: eliminatorie e finali per seguire l’intero arco della competizione.

Sky Sport Max • 22:30 • Tuffi, Europei Parigi 2026. Secondo appuntamento serale con le specialità del programma: sincronismi, controllo del corpo e splash factor al minimo per centrare il podio europeo.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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