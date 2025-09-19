Stasera in tv (19 settembre), Gianluigi Nuzzi all'attacco di Antonella Clerici e del suo "revival": che succede Programmi tv stasera: "L’amore, in teoria" (Sky Cinema 1) contro "Emilia Pérez" (Sky Cinema 2); "Propaganda Live" (La7) e "Bake Off Italia" (Real Time); calcio con Serie C e "Champions League Remix" su Sky Sport

Scoprite il meglio disponibile stasera, 19 settembre 2025: una prima serata ricchissima di cinema, serie, show e grandi eventi live, con proposte per tutti i gusti.

Clerici e Clementino scaldano Rai1, Scamarcio corre in Race for Glory, Kabul racconta la caduta

Rai 1 alle 21:30 propone Suzuki Jukebox – La notte delle hit, lo show musicale dal Palaolimpico di Torino guidato da Antonella Clerici con la partecipazione di Clementino. Una grande festa tra le hit dagli Anni ’70 ai 2000, con una parata di ospiti e momenti di spettacolo che celebrano decenni di musica italiana e internazionale. Dopo il debutto della prima serata, il secondo appuntamento chiude il viaggio nel jukebox dei ricordi tra performance, duetti e dj set che accendono la platea.

Rai 2 alle 21:20 trasmette Race for Glory: Audi vs. Lancia (regia di Stefano Mordini): nel Mondiale Rally 1983 esplode la rivalità tra i reparti corse Audi e Lancia, guidati da Roland Gumpert e Cesare Fiorio. Contro ogni pronostico, Lancia tenta la rincorsa al prestigio con audacia e innovazione. Nel cast spiccano Daniel Brühl e Riccardo Scamarcio, con Volker Bruch, Katie Clarkson-Hill e Kai Portman.

Rai 3 alle 21:25 manda in onda Kabul, miniserie ambientata tra il 14 e il 15 agosto 2021, quando i talebani arrivano alle porte della capitale e l’evacuazione dell’ambasciata francese – insieme a diplomatici italiani, tedeschi e americani – si trasforma in una corsa contro il tempo. Caos, scelte estreme e il dramma di centinaia di afghani che devono piegarsi o fuggire. Cast corale con Jonathan Zaccaï, Thibaut Evrard, Olivier Rabourdin, Gianmarco Saurino, Valentina Cervi e Eric Dane.

Nuzzi guida il caso su Rete 4, la tempesta emotiva di Tradimento su Canale 5 e la serata-evento Citadel su Italia 1

Rete 4 alle 21:33 presenta Quarto Grado, lo storico talk investigativo prodotto da VideoNews e ideato da Siria Magri. In studio Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero ripercorrono gialli irrisolti e casi con zone d’ombra attraverso servizi, dibattiti e il contributo di criminologi, psichiatri, esperti di scientifica e inviati. Un marchio di fabbrica della cronaca nera televisiva, capace di unire ricostruzioni, documenti e testimonianze.

Canale 5 alle 21:21 va in onda Tradimento, la soap turca su Guzide Yenersoy, stimata giudice del tribunale di famiglia, sposata da 30 anni con Tarik. L’apparente perfezione domestica crolla quando segreti e menzogne emergono, travolgendo i figli Ozan e Oylum e incrinando l’amore di una vita. Nel cast Vahide Percin, Ercan Kesal, Mustafa Ugurlu, Cem Bender e altri volti amati delle serie turche.

Italia 1 alle 21:28 propone Citadel, la serie di spionaggio globale creata dai fratelli Russo: l’agenzia indipendente Citadel è stata distrutta da Manticore e gli agenti Mason Kane e Nadia Sinh, privati della memoria, vengono richiamati in azione. Con Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas e Stanley Tucci. Mediaset porta in chiaro l’evento con tre episodi a sera e un doppio appuntamento che culmina proprio oggi: un’operazione che apre a uno storytelling internazionale (tra cui lo spin-off italiano con Matilda De Angelis) e a un franchise interconnesso.

Zoro alza il tiro su La7, Panariello accende il palco sul Nove, dolci battaglie sotto il tendone su Real Time

La7 alle 21:15 torna con Propaganda Live, il talk di Diego Bianchi (Zoro) prodotto da Fandango. Reportage sulle novità politiche e sociali, i disegni e le clip di Makkox, la rassegna social e il contributo fisso di Marco Damilano, Francesca Schianchi e Paolo Celata. In studio la band live e ospiti che incrociano giornalismo e spettacolo per una diretta dal ritmo inconfondibile.

Nove alle 21:30 propone Giorgio Panariello – La favola mia: il comico toscano porta in scena il suo varietà tra celebri imitazioni e monologhi, mescolando autobiografia, osservazione del costume e risate che fotografano vizi e virtù dell’Italia di oggi.

Real Time alle 21:30 è il momento di Bake Off Italia: Dolci in forno, il talent di pasticceria condotto da Benedetta Parodi con la storica giuria composta da Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Tra prove di creatività, tecniche e sfide lampo, aspiranti pasticceri si contendono il grembiule blu e la chance di trasformare la passione in carriera. Un formato di culto, capace di generare spin-off, speciali e ascolti record per il gruppo Discovery.

Maupas conquista Sky Cinema 1, Audiard firma Emilia Pérez, Barbieri mette alla prova gli albergatori

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta L’amore, in teoria (regia di Luca Lucini). Leone, studente di filosofia, idealizza l’amore come un enigma mentale finché l’incontro con Flor lo costringe a fare i conti con emozioni vere e scelte coraggiose. Nel cast Nicolas Maupas, Martina Gatti, Caterina De Angelis, Francesco Colella e Francesco Salvi.

Sky Cinema 2 alle 21:15 propone Emilia Pérez di Jacques Audiard: l’avvocata Rita, stanca di difendere i potenti, accetta l’incarico di un boss del cartello pronto a scomparire per sempre, innescando una trasformazione che cambierà molte vite. Con Selena Gomez, Zoë Saldana, Edgar Ramírez e Karla Sofía Gascón.

Sky Uno alle 21:15 va in scena Bruno Barbieri – 4 hotel: quattro albergatori si ospitano a vicenda e vengono giudicati su location, servizi, camere, prezzi e colazione. Bruno Barbieri ispeziona topper e cuscini, verifica i dettagli e con i suoi voti può ribaltare la classifica finale. In palio 5.000 euro da reinvestire nella struttura.

TV8 alle 21:30 prosegue l’avventura di Pechino Express (stagione 12): Costantino Della Gherardesca, con Fru dei The Jackal, guida otto coppie lungo la rotta "Fino al tetto del mondo" tra Filippine, Thailandia e Nepal, tra prove estreme, accoglienza locale e panorami mozzafiato.

Cielo alle 21:20 propone Ritratto della giovane in fiamme di C. Sciamma: nella Francia del 1770, la pittrice Marianne deve ritrarre in segreto Héloise, promessa sposa riluttante. Dall’osservazione nasce un legame intenso, sospeso tra arte, desiderio e libertà. Con N. Merlant e A. Haenel.

Serie C in campo su Sky Sport, Ligue 1 e Champions Remix fino a tarda notte

Sky Sport 1 alle 20:30 apre la serata con Calcio, Serie C: diretta dalle piazze del campionato italiano di terza serie, tra giovani in rampa di lancio e club storici pronti a risalire le categorie.

Sky Sport 1 alle 23:00 offre Calcio, UEFA Champions League Remix: il meglio delle ultime giornate della massima competizione europea per club, con immagini, gol e giocate raccontate dalle voci dei protagonisti.

Sky Sport Max alle 20:45 propone Calcio, Ligue 1: appuntamento con il grande calcio francese e i talenti del campionato transalpino.

