Stasera in tv (19 ottobre), Claudio Gioè torna con Màkari, Veronica Gentili arruola Emma Marrone Cosa vedere stasera in tv? Su La7 il film-inchiesta Il caso Spotlight (drammatico) contro il docu‑reality 90 giorni per innamorarsi su Real Time, mentre su Italia 1 tornano Le Iene (infotainment) e su Sky Cinema 1 debutta la commedia U.S. Palmese con Rocco Papaleo.

Se siete indecisi sul programma da scegliere questa sera, ecco una guida rapida e completa per il prime time di 19 ottobre 2025: una selezione ricchissima di titoli, tra fiction, dizi, film, approfondimenti e grande sport live.

Claudio Gioè inaugura la notte Rai: il ritorno di Màkari, gli esordi di Gibbs e l’affondo di Iacona

Su Rai 1 alle 21:30 Màkari. Saverio Lamanna torna tra i colori e i misteri della Sicilia: mentre Suleima è costretta a partire per Malta per lavoro, a Màkari riprendono omicidi e casi pronti a mettere alla prova l’intuito del protagonista. Nel cast spiccano Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Serena Iansiti e un ricco corollario di volti amati. La fiction, tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, fonde giallo, ironia e paesaggio in un’identità ormai cult.

Su Rai 2 alle 21:00 NCIS – Unità anticrimine. La squadra del Naval Criminal Investigative Service, di stanza al Washington Navy Yard, affronta i crimini più delicati che coinvolgono Marina e Marines: omicidi, minacce terroristiche, rapimenti e casi ad alta sensibilità federale. Nel team Gary Cole, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law e Rocky Carroll.

Su Rai 2 alle 21:50 NCIS Origins. Il prequel racconta gli anni formativi di Leroy Jethro Gibbs all’allora NIS, quando il trauma per gli omicidi di moglie e figlia ne forgia l’istinto investigativo: con Austin Stowell, Mariel Molino, Kyle Schmid, Patrick Fischler e la partecipazione di Mark Harmon.

Su Rai 3 alle 20:30 Presa diretta. Riccardo Iacona guida un viaggio d’inchiesta che attraversa politica, società, ambiente, sanità, conti pubblici e giustizia, con reportage in prima persona e l’obiettivo di offrire chiavi di lettura e possibili soluzioni, in perfetto spirito di servizio pubblico.

Giordano galvanizza Rete 4, la dizi di Canale 5 infiamma la platea, Le Iene riaccendono il graffio

Su Rete 4 alle 21:32 Fuori dal coro. Mario Giordano torna con il suo talk di approfondimento: inchieste, ricostruzioni e un’arena popolata da ospiti e collegamenti, con la scenografia "pop" al servizio di spiegazioni immediate e "Il punto" a sintetizzare i temi caldi.

Su Canale 5 alle 21:21 La notte nel cuore. La dizi turca (soap) racconta la storia di Sumru che, dopo aver abbandonato i gemelli Nuh e Melek, si è rifatta una vita in Cappadocia sposando Samet, potente nel turismo. I figli, cresciuti tra difficoltà e risentimento, arrivano a reclamare verità e riscatto. Nel cast Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancioglu, Burak Sergen, Genco Ozak, Ilker Aksum; tra i volti, anche Esra Dermancioglu.

Su Italia 1 alle 21:13 Le Iene. Dal 1997 il cult di infotainment firmato Davide Parenti mescola reportage e servizi d’attualità con momenti più leggeri, scherzi e satira. Oggi la conduzione è affidata a Veronica Gentili (con Max Angioni in studio), mentre inviati storici e nuove leve alternano indagini e racconti ad alto impatto. Tra gli ospiti della puntata, la cantante Emma Marrone e l’attore Lorenzo Zurzolo.

Il caso Spotlight scuote La7, Real Time mette alla prova i cuori: verità e ultimatum in prima serata

Su La7 alle 21:15 Il caso Spotlight. Il dramma premiato agli Oscar ripercorre l’inchiesta del Boston Globe sugli abusi su minori nell’Arcidiocesi di Boston e sugli insabbiamenti che li hanno protetti per anni. Un cast corale guidato da Mark Ruffalo, Michael Keaton e Rachel McAdams, con la presenza di Stanley Tucci, firma una pagina memorabile di cinema civile.

Su Real Time alle 21:30 90 giorni per innamorarsi. Coppie alle prese con un visto da fidanzati hanno 90 giorni per sposarsi o dirsi addio: tra barriere linguistiche, shock culturali e lo scetticismo di amici e familiari, la convivenza diventa un countdown di scelte decisive.

Papaleo guida U.S. Palmese, Cruise & Kidman ritrovano l’America, Barbieri ispeziona: la notte Intrattenimento Sky

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 U.S. Palmese. Etienne Morville, talento francese dal carattere difficile, finisce fuori squadra dopo le polemiche social; a Palmi, in Calabria, l’ex agricoltore Don Vincenzo avvia una raccolta fondi per ingaggiarlo e rilanciare l’ambizione della squadra locale. Una commedia sportiva dei Manetti Bros. con Rocco Papaleo, Blaise Afonso, Giulia Maenza, Lisa Do Couto Texeira e Max Mazzotta.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 Cuori ribelli. Ron Howard dirige l’epopea di Joseph e Shannon, giovani irlandesi in fuga verso l’America tra inseguimenti, amori e il sogno di una terra in Oklahoma: con Tom Cruise e Nicole Kidman, un classico d’avventura romantica.

Su Sky Uno alle 21:15 Bruno Barbieri – 4 hotel. Quattro albergatori si ospitano e si sfidano su location, servizi, camere, prezzi e – dalle ultime edizioni – colazione, sotto l’occhio (e le ispezioni chirurgiche) di Bruno Barbieri. In palio 5.000 euro da reinvestire nella struttura vincente, con i voti dello chef capaci di ribaltare la classifica.

Su TV8 alle 21:00 F1 Paddock Live Pre Gara. Analisi tecniche, interviste e atmosfera dalla griglia per entrare nel clima del Gran Premio, con collegamenti e contributi dallo studio prima del semaforo verde.

Su Cielo alle 21:20 Il Trono di Spade. Stagione 7, episodio 5 (durata 50’): prosegue la lotta per il potere nel continente occidentale di Westeros, mentre forze oscure si affacciano oltre la Barriera. Con Peter Dinklage, Nikolaj Coster‑Waldau, Lena Headey, Kit Harington ed Emilia Clarke (qui anche Emilia Clarke), in un capitolo che incrocia intrighi di corte e magia.

Semaforo verde su Sky Sport 1: pre‑gara, GP e post; Top 14 e The Boat Show accendono Sky Sport Max

Su Sky Sport 1 alle 20:30 F1 Paddock Live Pre Gara. L’avvicinamento al Gran Premio con analisi del weekend, collegamenti dalla pit lane e gli ultimi dettagli prima del via.

Su Sky Sport 1 alle 21:00 Automobilismo, F1. Appuntamento con gli eventi del Mondiale di Formula 1: dirette, storie e focus gara per gara in una serata dedicata ai motori.

Su Sky Sport 1 alle 23:00 F1 Paddock Live Post Gara. Analisi tattiche, highlights, le parole dei piloti e dei team principal per leggere a caldo la corsa appena conclusa.

Su Sky Sport Max alle 20:30 The Boat Show. Il magazine per gli appassionati di nautica: prove in mare di motoscafi e barche a vela, focus su grandi regate, eventi di settore e racconti di persone e storie del mare.

Su Sky Sport Max alle 21:05 Rugby, Top 14. Il massimo campionato francese mette in campo le sue 14 big in uno dei tornei più intensi e fisici d’Europa: serata ovale ad alto ritmo tra tradizione e rivalità storiche.

