Vanessa Incontrada può finalmente tornare in onda: chi c'è con lei stasera

I programmi in onda stasera, mercoledì 19 novembre 2025: Gigi e Vanessa Insieme parte dopo il rinvio, la Sciarelli indaga e Amadeus testa i dilettanti alla Corrida

Vanessa Incontrada può finalmente tornare in onda: chi c'è con lei stasera

Se siete indecisi sul programma da scegliere oggi, scoprite il meglio disponibile nella sera di 19 novembre 2025: film, show, inchieste e sport per ogni gusto.

Montalbano e Sciarelli accendono la Rai, con Liam Neeson sul ghiaccio

Rai 121:30Il Commissario Montalbano – L’età del dubbio. Episodio del 2011 diretto da Alberto Sironi con Luca Zingaretti e Cesare Bocci: un caso dal sapore sentimentale tra indagini in mare e nuovi incontri per Salvo, in una delle storie più amate della saga tratta da Camilleri.

Rai 221:20L’uomo dei ghiacci – The ice road. Action del 2021 firmato Jonathan Hensleigh con Liam Neeson e Laurence Fishburne: dopo il crollo di una miniera di diamanti in Canada, una missione di salvataggio si lancia su un oceano ghiacciato in una corsa contro il tempo e le insidie della natura.

Rai 321:20Chi l’ha visto? Dal 1989 il programma di servizio pubblico racconta persone scomparse e casi irrisolti, con appelli in diretta, ricostruzioni e testimonianze. Nato sulla scia di formati come "Telefono giallo", ha premi e una lunga storia editoriale: numero in sovrimpressione per le segnalazioni e focus anche su inchieste di cronaca.

Labate al timone su Rete 4, musica e amicizia su Canale 5, Schwarzenegger su Italia 1

Rete 421:32Realpolitik. Tommaso Labate guida un approfondimento agile e senza filtri: sondaggi, retroscena e analisi live per leggere la politica e l’attualità con ospiti e collegamenti.

Canale 521:20Gigi e Vanessa – Insieme. Varietà musicale dal vivo dove Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada celebrano l’incontro tra linguaggi e stili: orchestra in studio, performance, leggerezza e racconti di vita con ospiti dal mondo dello spettacolo. Nella puntata di stasera, che va in onda dopo lo stop di settimana scorsa: Paolo Bonolis e Luca Laurenti con il loro humor surreale, Eros Ramazzotti pronto a duettare con Gigi, Emma, Stash, Giorgio Panariello e Claudio Santamaria.

Italia 121:25Terminator – Destino oscuro. Action (2019) diretto da Tim Miller: il T-800 torna al fianco di Sarah Connor per proteggere Dani Ramos insieme all’ibrida Grace. Nel cast Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis e Gabriel Luna; 128 minuti di spettacolo tra inseguimenti e futuro in bilico.

Cazzullo illumina il "giorno che cambiò la Storia", Amadeus riapre La Corrida, ossessioni shock su Real Time

La721:15Una giornata particolare. Un viaggio narrativo in 24 ore decisive nella vita di un personaggio: luoghi, testimonianze e divulgazione per capire come nasce una svolta capace di incidere nella Storia.

Nove21:30La corrida. Amadeus rilancia il mitico show dei "dilettanti allo sbaraglio": il pubblico in studio è giudice di esibizioni tra comicità, talento e gaffe, con la cornice orchestrale e un ospite celebre.

Real Time21:30Io e la mia ossessione. Docu‑serie su comportamenti ossessivo‑compulsivi estremi: i protagonisti affrontano con esperti le radici psicologiche delle loro dipendenze e provano a cambiare vita condividendo il percorso con amici e familiari.

Da High Ground a Cronenberg, poi X Factor e 4 Ristoranti: la serata Sky è un tour tra generi e cult

Sky Cinema 121:15High ground. Thriller (2025) di James Bamford con Charlie Weber, Jon Voight e Katherine McNamara: uno sceriffo di frontiera deve fronteggiare l’assedio di un cartello quando un detenuto enigmatico arriva in prigione.

Sky Cinema 221:15A history of violence. Dramma (2005) di David Cronenberg con Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris e William Hurt: un autore di culto alla regia per un racconto teso e compatto (90’).

Sky Uno21:15X Factor: The road to X Factor. Le avventure quotidiane degli artisti scelti da Francesco Gabbani, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi per i Live del music show.

TV821:30Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area si sfidano su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special": voti incrociati, giudizio finale dello chef e 5.000 euro per migliorare l’attività.

Cielo21:20Armageddon – Giudizio finale. Cult di Michael Bay con Bruce Willis, Ben Affleck e Liv Tyler: una squadra di trivellatori viene spedita nello spazio per salvare la Terra da un asteroide letale.

Eurocup e LEN Champions su Sky Sport 1, Autumn Nations Series su Sky Sport Max

Sky Sport 120:00Basket, Eurocup. La competizione continentale che dal 2002 ha raccolto l’eredità di Coppa Korac e Saporta: club storici, intensità e parquet europei in diretta.

Sky Sport 122:30Pallanuoto, LEN Champions League. Il massimo torneo per club della pallanuoto europea: una storia che affonda le radici nella European Cup, oggi spettacolo e ritmo tra le grandi vasche del continente.

Sky Sport Max20:45Motonautica On Board. Magazine che entra nel backstage di scafi e moto d’acqua: protagonisti, location d’Italia e storie dei piloti che vivono la scia.

Sky Sport Max21:00Rugby, Autumn Nations Series. I test match internazionali di novembre: fisicità, sistemi di gioco e rivalità storiche per una serata d’ovale ad alto tasso di impatto.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

