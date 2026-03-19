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Costantino all'attacco di Raoul Bova: cosa succede stasera in TV

Questa sera, giovedì 19 marzo 2026, la Rai fa sul serio e schiera Don Matteo, Ore 14 e Splendida Cornice. A contrastarla restano Pechino Express e i talk

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Costantino all'attacco di Raoul Bova: cosa succede stasera in TV

Scoprite il meglio disponibile nella sera di giovedì 19 marzo 2026: una serata fittissima tra fiction, talk, grande calcio europeo, commedie cult e reality adrenalinici, con proposte capaci di convincere ogni tipo di pubblico.

Don Massimo torna in prima linea, l’inchiesta di Infante e la cultura pop di Geppi: la Rai alza il ritmo

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Don Matteo. La serie cult, nata nel 2000 e ispirata alla figura letteraria di Padre Brown, vive la stagione del passaggio di testimone a Don Massimo (Raoul Bova) dopo l’era di Terence Hill. Nel grande affresco di Spoleto si muovono volti amatissimi come Terence Hill, Nino Frassica, Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico e Francesco Scali. Tra record di fedeltà e casi di puntata, la 15ª stagione (10 episodi, regia di Francesco Vicario) alterna indagini, umanità e il cuore comico-sentimentale del Maresciallo Cecchini.

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Su Rai 2 alle 21:30 arriva Ore 14. Nato nel 2020 e guidato da Milo Infante, è il format d’attualità che ha costruito una solida community grazie a reportage sul campo, collegamenti live e dibattiti con esperti, magistrati e cronisti. La sinossi ripercorre genesi e crescita del talk (spin-off in prime time con "Ore 14 Sera" dal 2025), i numeri importanti di stagione e il taglio rigoroso ma accessibile, con focus ricorrenti su grandi casi di cronaca come il delitto di Garlasco e aggiornamenti istituzionali di rilievo.

Su Rai 3 alle 21:20 tocca a Splendida Cornice. Geppi Cucciari orchestra un varietà d’autore che unisce cultura e leggerezza: libri, cinema, arte, tv e attualità scorrono tra monologhi e ospiti, con la band guidata da Nicola "Ballo" Balestri, le rubriche del divulgatore Roberto Mercadini e dell’insegnante Andrea Maggi. Produzione Rai Cultura con Itv Movie, lo show – nato nel 2023 – coinvolge un pubblico in studio di 120 persone divise per categorie, chiamate a "disegnare" i costumi degli italiani attraverso le votazioni.

Del Debbio incalza, la dizi turca seduce in prime time e Zalone fa il pieno di risate: il fronte Mediaset

Su Rete 4 alle 21:34 torna Dritto e rovescio. Il talk di Paolo Del Debbio (Videonews), in onda dal 7 marzo 2019, scava nelle fratture del Paese tra politica, società e attualità. Interviste, contraddittori e "piazze" in diretta per un marchio riconoscibile – erede di Quinta Colonna – che nel tempo ha aggiornato linguaggio e scenografia, conquistando uno zoccolo duro di pubblico anche nelle edizioni più recenti.

Su Canale 5 alle 21:21 spazio a Forbidden fruit (Serie TV, Soap, 2018). La dizi turca racconta le sorelle Yıldız e Zeynep, diversissime tra loro, travolte dall’alta società di Istanbul e da un piano di divorzio architettato da Ender per incastrare il marito Halit. Un melò punteggiato di intrighi, seduzione e ambizione, con un cast ricchissimo (Sevval Sam, Eda Ece, Baris Aytac, Vildan Vatansever, Serkan Rutkay Ayikoz, Melisa Dogu, Safak Pekdemir, Talat Bulut, Mehmet Pamukcu).

Su Italia 1 alle 21:28 arriva Che bella giornata (2011, 97’, regia di Gennaro Nunziante). La commedia campione d’incassi vede Checco – ragazzo di provincia respinto dai Carabinieri – reinventarsi addetto alla sicurezza in un importante edificio religioso, dove incrocia una misteriosa ragazza araba e finisce tra equivoci e pericoli. Con Checco Zalone, Rocco Papaleo, Tullio Solenghi, Nabiha Akkari e Annarita del Piano: umorismo irresistibile, ritmo e firma Nunziante-Zalone al top.

Formigli al contraddittorio, risate pop con Belén e case (e forni) in sfida: La7 e Discovery corrono

Su La7 alle 21:15 c’è PiazzaPulita. Dal 2011 Corrado Formigli guida uno dei talk più identitari della rete: interviste one-to-one, reportage originali e confronto serrato tra voci autorevoli. Nel tempo, speciali e rubriche – come la storica "Piazzaselvaggia" – hanno consolidato un racconto della settimana politica ed economica in chiave civile e militante.

Su Nove alle 21:30 torna Only fun – Comico show. Palcoscenico aperto a stand-up e monologhisti per una serata all’insegna della comicità pop: ritmo, sketch e stili diversi per un intrattenimento immediato e trasversale, condotto da Belén Rodríguez e capace di intercettare il gusto del grande pubblico.

Su Real Time alle 20:40 appuntamento con Casa a prima vista. Il docu-reality (ispirato al francese Chasseur D’Appart) mette in sfida tre agenti immobiliari – tra Roma e Milano – per proporre la casa ideale al cliente di puntata. La voce narrante di Andrea Pellizzari accompagna scelte, budget e colpi di scena, fotografando il mercato reale e le decisioni, spesso "di cuore", di chi cerca una nuova vita.

Su Real Time alle 21:45 debutta Il forno delle meraviglie – Panettieri in gara. Fulvio Marino guida una sfida tra tre panettieri in quattro categorie: il salato, il dolce, la specialità della casa ("la meraviglia") e l’esperienza complessiva nel forno. Materie prime d’eccellenza, grani, lieviti, lavorazioni innovative e sapori tradizionali – con accostamenti originali – per un confronto che celebra la panificazione artigiana.

Albanese commuove, Costantino riparte, TV8 scalda la notte europea e Statham gioca col caos: l’Intrattenimento Sky è una maratona

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 il film Chiedimi se sono felice (2000, 100’, regia di Aldo, Giovanni e Giacomo con Massimo Venier). Un cult della comicità italiana con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Marina Massironi e Antonio Catania: amicizia, sogni di teatro e una Milano dove risate e malinconia si danno il cambio con disarmante naturalezza.

Su Sky Uno alle 21:15 è tempo di Pechino Express – L’estremo Oriente (S13, Ep2). Costantino Della Gherardesca, affiancato da Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, guida dieci coppie in un viaggio durissimo tra Indonesia, Cina e Giappone: zaini in spalla, budget ridottissimi, missioni e solidarietà dei locali per il reality on-the-road più adrenalinico della tv.

Su TV8 alle 20:30 Europa e Conference League Prepartita accende collegamenti dagli stadi, ultime di formazione e analisi dallo studio. A seguire, alle 21:00, Calcio, UEFA Europa League – Ottavi di Finale (Ritorno): finestra in chiaro della serata europea con clima da coppa, dettagli tattici e prime risposte definitive verso i quarti.

Su Cielo alle 21:20 il thriller d’azione Chaos (2005, 98’, regia Tony Giglio) mette in rotta di collisione il detective Conners (Jason Statham) e la recluta Dekker (Ryan Phillippe) contro il rapinatore Lorenz (Wesley Snipes): un sequestro in banca, una fuga impossibile e un inseguimento serrato tra doppi giochi e colpi di scena.

Notte europea in campo e moviola immediata: la maratona di Sky Sport tra prepartita, gol e analisi

Su Sky Sport 1 alle 20:45 Prepartita UEFA Europa e Conference League apre la serata con anticipazioni, lavagne tattiche e collegamenti. Alle 21:00 Calcio, UEFA Europa League propone le sfide chiave del turno, mentre alle 23:00 Postpartita UEFA Europa e Conference League raccoglie highlights, interviste e analisi a caldo per fissare i temi emersi dai campi. Nel palinsesto europeo si segnalano crocevia come Bologna–Roma e Nottingham Forest–Midtjylland, oltre alla Conference (Fiorentina–Rakow) raccontata in Diretta Gol e finestre dedicate.

Su Sky Sport Max alle 20:45 Highlights Calcio monta a ritmo alto il meglio delle azioni e dei gol internazionali; alle 21:00 la linea passa a Calcio, UEFA Europa League con una selezione live della seconda competizione UEFA: strategia, ritmo e duelli che valgono una stagione.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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