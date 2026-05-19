Stasera in tv: Montalbano torna a Vigàta, Ilary Blasi gioca la finale del GF Vip
Cosa vedere oggi? Floris su La7 sfida il film d’azione di Jason Statham sul Nove, mentre Liam Neeson corre su Sky Cinema 1 e la Premier League apre la notte di Sky Sport.
Scoprite il meglio disponibile nella sera di 19 maggio 2026: una guida compatta e aggiornata per scegliere cosa vedere, tra gialli cult, talk accesi, cinema d’azione, grandi serie e sport in diretta.
Zingaretti a Vigàta e il ritorno di Fagnani: la notte Rai si accende
Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Il Commissario Montalbano – Le ali della sfinge (2008, 100’, regia di Alberto Sironi): un nuovo caso per Salvo Montalbano interpretato da Luca Zingaretti, tra le atmosfere di Vigàta e indagini dal passo inconfondibile. Nel cast anche Cesare Bocci e Angelo Russo, con la squadra al completo per un capitolo che mescola umanità, ironia e tensione investigativa.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Rai 2 alle 21:20 riparte Belve Crime, lo spin-off condotto da Francesca Fagnani dedicato ai grandi casi di cronaca nera. Il format mette a confronto testimoni e colpevoli, con interviste frontali e l’apporto di Elisa True Crime: un linguaggio diretto, domande scomode e ricostruzioni che riportano al centro i dossier più discussi degli ultimi anni.
Su Rai 3 alle 21:15 torna Indovina chi viene a cena, l’inchiesta che esplora ambiente, animali e modelli alimentari sostenibili. Dalle contraddizioni dello sfruttamento delle risorse alle ricerche e ai progetti alternativi, il programma attraversa la radicale evoluzione del rapporto tra esseri umani e animali, in bilico tra etica, bisogno e passione.
Berlinguer incalza, Blasi fa la finale del GF Vip, Le Iene scavano: la prima serata Mediaset
Su Rete 4 alle 21:33 È sempre CartaBianca: Bianca Berlinguer guida il talk d’approfondimento con servizi mirati e confronti serrati, un faccia a faccia continuo con l’attualità politica e sociale. L’appuntamento propone analisi, ospiti e collegamenti per leggere cause ed effetti dei fatti della giornata.
Su Canale 5 alle 21:20 Grande Fratello Vip: Ilary Blasi conduce l’ultimo atto di un’edizione arrivata al traguardo del 19 maggio. In studio le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, tra televoti decisivi e verdetti finali. La serata chiude mesi di strategie, amicizie in bilico e scontri, con l’elezione del vincitore e i bilanci di un GF Vip che ha riportato in primo piano il racconto "live" delle dinamiche di Casa.
Su Italia 1 alle 21:15 Le Iene presentano: Inside: speciali che ripercorrono e approfondiscono inchieste storiche del programma ideato da Davide Parenti, con dettagli inediti, testimonianze e ricostruzioni per illuminare i lati meno esplorati dei casi di cronaca. Un "dentro" che allarga lo sguardo e aggiorna i fili irrisolti delle storie più seguite.
Floris incalza la politica, Statham corre sul Nove, docu‑realtà su Real Time
Su La7 alle 21:15 Di martedì, l’appuntamento con Giovanni Floris: interviste, sondaggi e confronto serrato sui temi caldi della settimana, con il consueto "punto di vista dei bambini" a chiudere una serata di politica spiegata con chiarezza.
Su Nove alle 21:30 tocca a Mechanic: Resurrection (2016, 98’, regia di D. Gansel): action ad alto tasso di adrenalina con Jason Statham e Jessica Alba. Un "meccanico" delle uccisioni impeccabili è costretto a tornare in azione per missioni impossibili, tra location esotiche, coreografie di combattimento e colpi di scena.
Su Real Time alle 21:35 arriva Il re del bisturi post bariatrico, docu‑reality in sei storie di donne che hanno affrontato la chirurgia bariatrica. Tra sfide mediche, cambiamenti fisici e nuovi equilibri personali, la serie segue il delicato percorso di recupero, tra paure, obiettivi e rinascite.
Liam Neeson sulla Ice Road, Cannavacciuolo salva le cucine, Borghese chiama le star: la serata Intrattenimento Sky
Su Sky Cinema 1 alle 21:15 va in onda L’uomo dei ghiacci – The Ice Road (2021, 103’, regia di Jonathan Hensleigh): dopo il crollo di una miniera di diamanti in Canada, un camionista guida una missione di salvataggio su un oceano ghiacciato, in una corsa contro il tempo tra insidie estreme. Protagonista Liam Neeson, affiancato da un cast di specialisti del thriller "on the road".
Su Sky Uno alle 21:15 torna Cucine da incubo: Antonino Cannavacciuolo ispeziona ristoranti in crisi, smonta errori di cucina e di servizio, motiva gli staff e imposta restyling e nuovo menù prima del "battesimo" del primo servizio. Dalla storica matrice britannica con Gordon Ramsay alla versione italiana, il metodo resta lo stesso: disciplina, empatia, tecnica e rilancio del progetto.
Su TV8 alle 20:45 Alessandro Borghese – Celebrity Chef: due celebrities si calano nel ruolo di chef e si sfidano ai fornelli nel ristorante milanese "Il Lusso della Semplicità", guidati dalla brigata di Alessandro Borghese. In gara menù degustazione in tre portate, tra creatività, tensione e giudizi implacabili.
Su Cielo alle 21:20 Outlander: la serie (2014, 60’) segue Claire Randall (Caitriona Balfe), infermiera della Seconda guerra mondiale, catapultata nella Scozia del 1743 tramite un cerchio di pietre a Craigh na Dun. Lì incontra Jamie Fraser, i MacKenzie, affronta il capitano "Black Jack" Randall, e si ritrova divisa tra due epoche e due amori inconciliabili. Un racconto di viaggio nel tempo, identità e destino, tra Highlands, passioni e colpi di scena.
Premier League in vetrina e Diamond League in pista: la notte Sky Sport
Su Sky Sport 1 alle 20:30 spazio a Calcio, Premier League: la massima serie inglese in prima serata, con atmosfera da "football night" e ritmo da grandi sfide.
Su Sky Sport Max alle 20:30 il magazine Icarus Ultra: avventure, sfide, storie e curiosità dal mondo degli sport outdoor. Dopo 15 anni "alla ricerca del limite", il format si spinge oltre con racconti ad alta intensità.
Su Sky Sport Max alle 21:00 la Atletica Leggera, Diamond League: la serie mondiale dei meeting internazionali (ex Golden League), con le stelle della disciplina impegnate tra Europa, USA, Qatar e Cina. Un tour che alza il livello tecnico evento dopo evento, tra velocità, salti e lanci da copertina.
Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Guida TV
-
19 Maggio 2026
Il Commissario Montalbano - Le ali della sfingeRai 1
Potrebbe interessarti anche
Stasera in tv: parte l'Eurovision con Sal Da Vinci, Ilary Blasi rilancia il GF Vip
Cosa vedere oggi in prima serata: il giallo di Camilleri su Rai 1 sfida il reality d...
Per Ilary Blasi si mette male: il GF Vip verso un nuovo flop
Stasera, martedì 14 aprile 2026, il reality dei famosi si scontra contro l'inossidab...
Brigitte Nielsen, la doppia battaglia che deve combattere a 62 anni
La modella e attrice danese è il nome di punta della puntata di Belve di stasera, ma...
Francesca Fagnani tra i criminali, Luca Zingaretti torna indietro di 20 anni
Stasera, martedì 5 maggio 2026, torna Belve Crime con 3 ospiti "famigerati". Montalb...
Ilary Blasi e Francesca Fagnani tremano: una (vecchia) minaccia incombe su di loro
Stasera, martedì 7 aprile 2026, torna in replica Il Commissario Montalbano che sfida...
Ascolti Tv ieri (5 maggio): Montalbano da urlo in replica, il Grande Fratello VIP respira, Fagnani cala
L’amata fiction con Luca Zingaretti sfiora i 3 milioni di spettatori, il reality di ...
Luca Zingaretti non cede a Belve: la Fagnani in difficoltà
Questa sera, martedì 28 aprile 2026, una "nuova" replica del Commissario Montalbano ...
Ascolti Tv ieri (28 aprile): Montalbano travolge il Grande Fratello VIP, Belve chiude con un record
L’amata fiction con Luca Zingaretti in replica vola oltre i 3 milioni di spettatori,...