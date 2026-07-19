Stasera in tv (19 luglio), finale Mondiali Spagna-Argentina contro il melò turco di Canale 5 e il classico con Brad Pitt Cosa vedere oggi in prima serata: il doc La furia e il frastuono su La7 sfida lo show cult Tel chi el telun sul Nove, mentre su Sky Uno Foodish duella con 4 Ristoranti.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di 19 luglio 2026: calcio da brividi, cinema iconico e grandi storie per una notte di tv tutta da vivere.

La notte dei campioni: Spagna-Argentina per la Coppa, tra emozioni e storia

Rai 1 alle 21:00 propone Calcio, Mondiali 2026 – Finale: Spagna-Argentina: due filosofie opposte per il titolo più ambito. La Roja di De La Fuente, votata al gioco corale, insegue il bis dopo il 2010; l’Albiceleste di Scaloni, grinta e talenti incontenibili, sogna la quarta Coppa, la seconda consecutiva dopo Qatar 2022. Un epilogo che promette ritmo, tensione e colpi di scena.

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Rai 2 alle 21:00 accende Amore e passione a Sylt (2025, regia di Elmar Fischer): Nina si rifugia sull’isola per ricominciare e incontra Daniel, un magnetismo che travolge ogni certezza. Mentre l’attrazione diventa irrefrenabile, emergono nodi familiari e il prezzo delle scelte proibite. Con Cornelia Gröschel, Artjom Gilz, Franz Dinda.

Rai 3 alle 21:20 torna Che ci faccio qui: il nuovo viaggio di Domenico Iannacone dentro storie di riscatto, resistenza e ispirazione. Una domanda antica per esplorare vite ai margini e al centro del Paese, tra testimonianze che illuminano dubbi, diritti e possibilità.

Un classico, un giallo turco, un’estate italiana: emozioni forti sulle reti Mediaset

Rete 4 alle 21:32 programma Vi presento Joe Black (1998, regia di Martin Brest): quando la Morte prende il volto di un giovane e s’innamora della figlia di un magnate, la famiglia Parrish è costretta a fare i conti con l’essenziale. Con Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani: romanticismo, destino e un confronto vertiginoso con il tempo che scorre.

Canale 5 alle 21:21 lancia Racconto di una notte (2024): a vent’anni dall’omicidio del padre, l’ispettore Mahir torna a Denizli per cercare giustizia. L’avvicinamento a Canfeza, legata ai vecchi nemici, svela una rete di segreti, rituali antichi e alleanze spezzate che deflagrano in una notte capace di cambiare ogni equilibrio. Nel cast: Burak Deniz, Su Burcu Coskun, Gurkan Uygun, Ozlem Turkad, Kerem Arslanoglu, Emel Colgecen, Deniz Gurkan, Tutku Karadayi, Pinar Hamzaoglu.

Italia 1 alle 21:21 porta in prima serata Sotto il sole di Riccione (2019, regia YouNuts!, 102’): sogni, amori e amicizie nell’estate romagnola. Ciro mira alla musica ma diventa bagnino e calamita di sguardi; Marco trova coraggio per Guenda grazie a un playboy d’altri tempi; Vincenzo, non vedente, apre il suo mondo a nuove conoscenze. Con Cristiano Caccamo, Ludovica Martino, Saul Nanni, Matteo Oscar Giuggioli, Fotinì Peluso, Claudia Tranchese: leggerezza, mare e coming of age all’italiana.

Memoria in primo piano e risate cult: La7 e Discovery tra guerra, trio e borghi che rinascono

La7 alle 21:15 presenta La furia e il frastuono (2025, 104’, regia di Mickaël Gamrasni): una rilettura globale della Seconda Guerra Mondiale, dalle grandi strategie ai momenti più intimi, per catturare caos e umanità di un mondo in fiamme. Un racconto che intreccia sguardo storico e dimensione umana.

Nove alle 21:30 accende Aldo, Giovanni e Giacomo: Tel chi el telun: il regno del non-senso del trio più amato, tra "pezzi storici" e nuovi sketch. Un ritorno al teatro comico che ha plasmato tormentoni e risate trasversali.

Real Time alle 20:15 continua con Case a 1 euro… o poco più! Sicilia: a Sambuca di Sicilia, acquirenti da tutto il mondo ristrutturano immobili per ritrovare radici e realizzare il "sogno italiano". Una docu-serie che racconta la rinascita dei borghi, tra burocrazia, progetti e comunità che ripartono.

Sky (Intrattenimento), tra azione, sfide gourmet e prime time popolari: la notte dei format

Sky Cinema 1 alle 21:15 propone Savage dog – Il selvaggio (2017, 94’, regia di Jesse V. Johnson): un action d’impatto tra ring, vendetta e fuga impossibile, con Scott Adkins, Cung Le, Marko Zaror, Juju Chan e Vladimir Kulich. Coreografie marziali, ritmo serrato e resa dei conti senza sconti.

Sky Uno alle 21:15 mette in tavola Foodish: solo un piatto sarà eletto "Foodish", quello capace di restare nella memoria di Joe Bastianich e dell’ospite di puntata. Gusto, tecnica e storytelling culinario in una sfida dove contano idea, esecuzione e carattere del piatto.

TV8 alle 20:35 scalda i motori con Alessandro Borghese – 4 ristoranti: quattro ristoratori della stessa area si giudicano su location, servizio, menù e prezzo, mentre lo chef può ribaltare la classifica con i suoi voti. Un format nato da un’idea tedesca, diventato cult del food tv italiano.

TV8 alle 21:50 prosegue lo spettacolo con Italia’s Got Talent (St. 14, Ep. 2): cento secondi per sorprendere la giuria tra canto, magia, comicità e acrobazie. Tra buzzer rossi e golden buzzer, il talento corre verso la finale con in palio 100 mila euro e uno show a Las Vegas.

Cielo alle 21:20 vola alto con Paura in volo (2009, 90’, regia di Thomas Jauch): dopo una collisione, un aereo perde il controllo e punta su Berlino. Con l’avaria del computer di bordo, l’equipaggio cerca una soluzione impossibile mentre i militari valutano l’abbattimento. Con Peter Haber, Maximilian von Pufendorf, Hannes Jaenicke, Bernadette Heerwagen: dramma ad alta quota tra etica e sopravvivenza.

Motori e volley a tutto schermo: analisi, speciali e finali su Sky Sport

Sky Sport 1 apre alle 20:00 con Automobilismo, F1: aggiornamenti e appuntamenti del Mondiale tra strategie, assetti e duelli in pista.

Sky Sport 1 alle 21:00 prosegue con Race Anatomy F1: analisi del Gran Premio, immagini chiave, voci dai box e letture tecniche per capire dove si è decisa la gara.

Sky Sport 1 alle 22:00 continua con Automobilismo, WRC: il Mondiale Rally tra prove speciali, fondi insidiosi e talenti che spingono al limite. Adrenalina pura tra salti, polvere e secondi che pesano come macigni.

Sky Sport Max alle 19:30 propone Automobilismo, WRC: finestre sul campionato del mondo rally, per seguire le tappe più spettacolari e le evoluzioni dei big sulle speciali.

Sky Sport Max alle 21:00 scende in campo con Pallavolo Maschile, Europei U18 (2026): giovani azzurri e grandi scuole continentali per un torneo che è vetrina del futuro. Ritmo, muri e cambi palla nella notte della pallavolo europea.

Sky Sport Max alle 23:00 chiude con Cart, FIA Karting European Championship: il vivaio dell’automobilismo al massimo livello, con duelli al millimetro e bagarre da fotofinish nelle categorie più competitive.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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