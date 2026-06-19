Stasera in tv: torna L'erede su Canale 5, sfida tra talk con Quarto Grado e Propaganda Cosa vedere oggi? Diamond League ed America’s Cup su Sky Sport, Zoro con Propaganda Live – Best e Crozza sul Nove, mentre Sky Cinema 1 propone la commedia Immaturi.

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Ufficio Stampa Mediaset

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, venerdì 19 giugno 2026.

Antinelli guida la notte mondiale: USA–Australia apre il prime time Rai

Rai 1 • 21:00 • Calcio, Mondiali 2026 – 2a giornata (Gruppo D): USA‑Australia. Seconda giornata del Gruppo D con un incrocio già pesante in chiave qualificazione: i padroni di casa statunitensi sfidano i "cugini" australiani in un match che può segnare gli equilibri del girone.

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Rai 1 • 23:15 • Notti Mondiali. Analisi, commenti e approfondimenti sulla partita appena conclusa: un racconto a caldo con taglio giornalistico guidato da Alessandro Antinelli, affiancato dai grandi ex Paulo Roberto Falcão e Marco Tardelli, con il contributo di Ciccio Graziani e del giornalista Massimo De Luca.

Rai 2 • 21:20 • Noi. Serie (2021) diretta da Luca Ribuoli: un racconto corale sulle svolte e le seconde possibilità di una famiglia italiana, con nel cast Aurora Ruffino, Dario Aita e Lino Guanciale.

Rai 3 • 21:15 • Sissi, la giovane imperatrice (1956, sentimentale). Regia di Ernst Marischka. Romy Schneider torna nel ruolo che l’ha resa iconica, accanto a Karlheinz Böhm, Magda Schneider e Gustav Knuth, per un affresco in Technicolor tra passione e protocolli di corte.

Nuzzi all’attacco con Quarto Grado, L’erede accende la dizi e Indy fa il pieno d’avventura

Rete 4 • 21:34 • Quarto Grado. Il talk investigativo di VideoNews ideato da Siria Magri, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, torna sui grandi gialli irrisolti. In studio criminologi, psichiatri e specialisti della scientifica per un racconto serrato tra nuovi spunti, documenti e testimonianze.

Canale 5 • 21:21 • L’erede. Soap ambientata a Urfa: due storiche famiglie, Yelduran e Kordagli, cercano la pace con un matrimonio combinato tra Serhat e Yildiz. Ma l’incontro di Serhat, stimato chirurgo a Istanbul, con Melek cambia tutto. Nel cast Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci, Mazlum Cimen.

Italia 1 • 21:28 • Indiana Jones e il tempio maledetto (1984, avventura; 112’). Regia di Steven Spielberg. Torna l’eroe con frusta e fedora interpretato da Harrison Ford, con Kate Capshaw e Ke Huy Quan; cammei di Dan Aykroyd per una corsa tra cult e adrenalina.

Zoro e le maschere di Crozza, ossessioni shock su Real Time

La7 • 21:15 • Propaganda Live – Best. Il meglio dello show di Diego Bianchi (Zoro): reportage d’autore, satira disegnata di Makkox e il racconto della settimana con la consueta ironia tagliente.

Nove • 21:30 • I migliori Fratelli di Crozza. Antologia dello show di Maurizio Crozza: personaggi pubblici, maschere e caricature per uno sguardo comico (e corrosivo) sull’attualità.

Real Time • 21:40 • Io e la mia ossessione. Docu‑serie dedicata a persone alle prese con comportamenti ossessivo‑compulsivi fuori dall’ordinario: dalle dipendenze più estreme ai percorsi di aiuto con esperti e psicologi per risalire alle cause e tentare un cambiamento.

Raoul Bova e i BarLume guidano la serata Sky: matrimoni, commedie e un Mortensen "selvaggio"

Sky Cinema 1 • 21:15 • Immaturi (2011, commedia; 108’). Regia di Paolo Genovese. Un errore burocratico annulla il diploma di sei ex compagni ormai quarantenni: dovranno rifare la maturità, ritrovando ricordi, amori e rese dei conti. Nel cast Raoul Bova, Barbora Bobulova, Luisa Ranieri, Ambra Angiolini, Giulia Michelini, Ricky Memphis, Luca Bizzarri, Anita Caprioli, Maurizio Mattioli, Giovanna Ralli.

Sky Uno • 21:15 • Quattro matrimoni. Quattro spose giudicano, tra abito, cerimonia e ricevimento, per conquistare l’ambito premio finale: posizione, racconto e ospitalità diventano la chiave per il "giorno più bello".

TV8 • 21:40 • I delitti del BarLume – E allora zumba! (2023, 100’). Regia di Roan Johnson, Michela Cocozza. Dopo l’omicidio di una pediatra a Pineta, Beppe è nel panico mentre la Fusco sembra distante; al BarLume i "vecchini" e Massimo fronteggiano il neosindaco Pasquali. Nel cast Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Enrica Guidi, Marcello Marziali, Atos Davini, Massimo Paganelli, Stefano Fresi, Corrado Guzzanti.

Cielo • 21:20 • Captain Fantastic (2016, drammatico; 118’). Regia di Matt Ross. Viggo Mortensen guida un cast corale (Frank Langella, Kathryn Hahn, George MacKay, Steve Zahn) in un racconto di educazione alternativa, scelte radicali e resa dei conti con il mondo "reale".

Diamond League e America’s Cup: la notte Sky Sport corre e naviga (con WEC in evidenza)

Sky Sport 1 • 19:00 • Atletica Leggera, Diamond League. La serie di meeting internazionali della World Athletics: sprint, lanci e salti di altissimo livello in un circuito che abbraccia Stati Uniti, Europa, Qatar e Cina.

Sky Sport 1 • 21:00 • Automobilismo, Highlights World Endurance Championship. La resistenza raccontata in versione "best of": gestione delle energie, strategia e affidabilità al centro della notte WEC.

Sky Sport Max • 20:30 • Vela, America’s Cup. Il trofeo più antico ancora in palio nello sport: match race uno‑contro‑uno tra Defender e Challenger con yacht di nuova generazione e tattiche millimetriche.

Sky Sport Max • 22:30 • Automobilismo, Highlights World Endurance Championship. Altra finestra sulla stagione endurance per rivivere duelli, sorpassi e colpi di scena dalle piste del mondiale.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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