Stasera in tv (19 gennaio), Vanessa Incontrada contro i "falchi" della cronaca nera: che succede La conduttrice celebra 30 anni di Zelig con Claudio Bisio e sfida i talk di Massimo Giletti e Nicola Porro, che tornano sul delitto di Garlasco e Crans-Montana

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Scoprite il meglio disponibile nella sera di lunedì 19 gennaio 2026: una selezione ragionata per orientarvi tra fiction, inchieste, film e sport live, con tanti volti amatissimi e storie forti che vi terranno incollati allo schermo.

Ranieri emoziona, Giletti indaga, Tony Scott accende la serata: la notte Rai

La preside – Rai 1, 21:30. Miniserie ispirata alla figura della dirigente Eugenia Carfora: Luisa Ranieri è Eugenia Liguori, preside visionaria che trasforma l’Istituto Anna Maria Ortese di Caivano in un presidio di riscatto contro dispersione e degrado. Nel cast anche Alessandro Tedeschi (prof. Vittorio Leoni) e Ludovica Nasti. La serie, prodotta con Rai Fiction e Netflix, racconta metodi non convenzionali e coraggiosi per riportare i ragazzi in classe, tra pericoli, pregiudizi e una comunità da ricucire.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pelham 1 2 3: ostaggi in metropolitana – Rai 2, 21:20. Thriller (2009) diretto da Tony Scott: un dirottamento nella metro di New York innesca un gioco al massacro tra il capotreno e un rapinatore senza scrupoli. Nel cast Denzel Washington, John Travolta, John Turturro e James Gandolfini: tensione pura, ritmo serrato e un duello psicologico da brivido.

Lo stato delle cose – Rai 3, 21:20. Massimo Giletti porta in prime time un’indagine sull’attualità "vista da vicino": cronaca, casi giudiziari e dossier caldi (dal delitto di Garlasco ad approfondimenti su politica e società) con servizi, testimonianze e confronto in studio. Un racconto che alterna inchieste e analisi per orientarsi nella complessità del presente.

Porro all’attacco, Bisio festeggia 30 anni di risate, Reeves torna in azione: il prime time Mediaset

Quarta Repubblica – Rete 4, 21:33. Il talk politico di Nicola Porro (Videonews) riparte con interviste, reportage, collegamenti e la rubrica "Il processo di Quarta Repubblica". Nato nel 2018, lo show ha ospitato negli anni voci di primo piano dell’informazione e della politica, innestando anche momenti satirici (Gene Gnocchi) e speciali sugli eventi-chiave della cronaca. Un format incisivo tra società, economia e scontro di idee.

Zelig 30 – Canale 5, 21:20. La celebrazione dello storico cabaret tv: Claudio Bisio e Vanessa Incontrada guidano uno speciale che riaccende il palco simbolo della comicità italiana. Quattro serate-evento per ripercorrere 30 anni di sketch, tormentoni e grandi ritorni, tra ospiti "cult" e nuove leve.

John Wick – Capitolo 2 – Italia 1, 21:25. Azione (2017) di C. Stahelski: Keanu Reeves torna nei panni del leggendario sicario trascinato in un vortice di regolamenti di conti globali. Coreografie di combattimento, estetica noir e la presenza di Riccardo Scamarcio nel cast per un sequel adrenalinico che espande il "mondo criminale" della saga.

Augias costruisce "ponti", Melissa McCarthy spia per ridere, amori e vendette in Turchia: La7 e Discovery

La torre di Babele – La7, 21:15. Corrado Augias guida un approfondimento che parte dai grandi temi della storia per leggere l’attualità, citando Virgilio ("Felice l’uomo che ha potuto conoscere il perché delle cose"). In studio libri, interviste e servizi, con un ospite "guida" e un finale a sorpresa legato all’argomento della puntata. Esordito nel 2023, il programma ha intercettato subito pubblico e consenso.

Spy – Nove, 21:30. Action-comedy (2015) di Paul Feig: un’agente segreta sottovalutata finisce al centro di una missione internazionale fuori controllo. Nel cast Jude Law, Melissa McCarthy e Rose Byrne: ritmo, travestimenti e humor tagliente.

Hercai – Amore e vendetta (St. 3, Ep. 38) – Real Time, 21:35. Il melodramma turco ambientato a Midyat segue la storia di Reyyan, non amata dal patriarca Nasuh perché non nipote biologica, e di Miran, cresciuto nel culto della vendetta. Tra faide familiari, segreti e passioni proibite, le scelte dei protagonisti incendiano il destino delle due casate.

BarLume tra squali e misteri, Barbieri al setaccio, fornelli roventi e cinema civile: l’intrattenimento Sky

I delitti del BarLume – La danza dello squalo – Sky Cinema 1, 21:15. Giallo (2026) di Milena Cocozza: uno squalo avvistato a Pineta terrorizza l’estate, mentre la Fusco indaga su un caso che potrebbe nascondere ben altro. Con Filippo Timi, Corrado Guzzanti, Stefano Fresi, Marina Rocco, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Enrica Guidi e gli immancabili "vecchini" del BarLume.

Hell’s Kitchen USA – Sky Uno, 21:15. Aspiranti chef, divisi in due brigate, si sfidano tra prove in cucina e servizi al tavolo in uno dei ristoranti più "in" degli Stati Uniti: disciplina ferrea, pressioni da brivido e colpi di scena ai fornelli.

Bruno Barbieri – 4 hotel – TV8, 21:35. Lo spin-off "alberghiero" del celebre 4 ristoranti: Bruno Barbieri e quattro albergatori si mettono alla prova tra check-in, ispezioni (materassi, topper, minibar), colazioni e prezzi. Voti segreti su location, servizi, camere e – dalle stagioni recenti – colazione. In palio 5.000 euro da reinvestire nella struttura; su TV8 arrivano le repliche dopo la prima visione su Sky Uno.

Il labirinto del silenzio – Cielo, 21:20. Dramma storico (2014) di Giulio Ricciarelli: un giovane procuratore tedesco inciampa in una verità scomoda che riapre le ferite del passato. Con Alexander Fehling, André Szymanski e Friederike Becht; un racconto di memoria e giustizia nell’Europa del dopoguerra.

Doppio appuntamento NBA e foil a 100 km/h: la maratona live di Sky Sport

Basket, NBA – Sky Sport 1, 19:00. Le sfide del massimo campionato di basket al mondo aprono la serata: parquet leggendari, stelle assolute e telecronache d’eccezione per raccontare il gioco più spettacolare del pianeta.

Basket, NBA – Sky Sport 1, 21:30. Secondo round in notturna con un nuovo incrocio di alta quota: ritmo, tattica e highlights per un prime time all’insegna dello showtime NBA.

Vela, SailGP – Sky Sport Max, 20:30. La Formula 1 del mare: catamarani F50 con foil sfrecciano a velocità impressionanti in regate mozzafiato. Strategie di volo, manovre millimetriche e duelli ravvicinati per una competizione internazionale che ridefinisce i limiti della vela.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche