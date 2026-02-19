La solitudine amara di Greggio e Iacchetti: perché sono sconfortati La coppia d'oro di Striscia giovedì 19 febbraio 2026 deve affrontare la concorrenza di Don Matteo e delle Olimpiadi (che già stravinsero settimana scorsa)

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, giovedì 19 febbraio 2026.

Raoul Bova tra gialli e sentimenti, la notte olimpica su Rai 2 e Geppi accende la cultura

Rai 1 • 21:30 • Don Matteo — La longeva serie di successo nata nel 2000 continua il suo nuovo corso con Don Massimo interpretato da Raoul Bova, ispirata al Padre Brown di Chesterton. Nel grande affresco popolare che intreccia indagini, umanità e sentimenti tra Gubbio e Spoleto, ritroviamo un coro di volti amatissimi: Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guetta e Nino Frassica, eredi della stagione guidata da Terence Hill. Tra i riferimenti di stagione, spicca l’appuntamento della "Settima puntata" fissata proprio al 19 febbraio 2026: gialli da sciogliere e legami da rimettere a fuoco, come da tradizione del titolo Rai.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 • 21:00 • Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 — La XXV edizione dei Giochi invernali ospitati tra Milano e Cortina continua con dirette, collegamenti e finestre live dalle sedi di gara su neve e ghiaccio. Un racconto a tutto campo che alterna cronache, highlights e storie degli atleti azzurri, portando in salotto l’atmosfera dell’evento di casa.

Rai 3 • 21:20 • Splendida Cornice — Il people show culturale e comico di Geppi Cucciari (in onda dal 2023) torna a mescolare libri, cinema, arte e tv con leggerezza e intelligenza. In studio performance e interventi, con presenze fisse come il divulgatore Roberto Mercadini e l’insegnante Andrea Maggi; un pubblico "per categorie" (120 persone) vota e fotografa il Paese in una produzione Rai Cultura–Itv Movie.

Del Debbio riapre il duello, Striscia scala il prime time, Cruise all’assalto con Rogue Nation

Rete 4 • 21:32 • Dritto e rovescio — Paolo Del Debbio guida il talk di Videonews (dal 2019) che scava nell’attualità con inchieste, interviste e piazze in diretta. Un linguaggio riconoscibile e ospiti ricorrenti per una serata ad alta tensione che mette a fuoco i temi caldi del dibattito pubblico.

Canale 5 • 21:20 • Striscia la notizia – La voce della presenza — Il tg satirico ideato da Antonio Ricci sbarca in prime time con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti al bancone, le Veline e la band diretta da Demo Morselli. Denunce, servizi lampo, ospiti e gag nel dna del programma che dà voce a cittadini e consumatori, ampliando ogni giorno la sua missione di inchiesta e servizio.

Italia 1 • 21:26 • Mission: Impossible – Rogue Nation — Azione (2015), regia di Christopher McQuarrie: Ethan Hunt e la sua squadra affrontano il Sindacato, un’organizzazione criminale internazionale decisa a destabilizzare il mondo. Nel cast spiccano Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Jeremy Renner, Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames e Sean Harris: un capitolo ad alto voltaggio fra intrighi, doppi giochi e set mozzafiato. (Cast e durata: 131’).

Formigli accende il confronto, Belén guida la risata, Real Time fra case dei desideri e colpi di fulmine

La7 • 21:15 • PiazzaPulita — Dal 2011 Corrado Formigli orchestra interviste one‑to‑one, reportage e dibattiti di politica e attualità. In studio firme e analisi per leggere il presente, con una regia narrativa che unisce racconto e inchiesta.

Nove • 21:30 • Only fun – Comico show — Monologhi e risate in sequenza per uno show agile e pop. Belén Rodriguez con i PanPers (Andrea Pisani e Luca Peracino) porta sul palco una serata "all‑smile" scandita da tempi comici e varietà di stili.

Real Time • 21:40 • Casa a prima vista — Il docu‑reality immobiliare (dal 2023) mette in sfida tre agenti per trovare la casa dei sogni tra Roma e Milano. Protagonisti di puntata in puntata professionisti come Blasco Pulieri, Nadia Mayer, Corrado Sassu, Mariana D’Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre; la voce narrante di Andrea Pellizzari accompagna visite e scelte. Vince il colpo di fulmine del cliente.

Jurassic World ruggisce, Barbieri–Locatelli–Cannavacciuolo al banco di prova, TV8 apre la notte d’Europa

Sky Cinema 1 • 21:15 • Jurassic World – Il dominio — Fantascienza (2022), regia di Colin Trevorrow. Dopo la distruzione di Isla Nublar, i dinosauri vivono tra gli uomini: l’equilibrio è fragile e una nuova minaccia incombe sul pianeta. Nel cast Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, per un capitolo che richiama l’epica della saga.

Sky Uno • 21:15 • MasterChef Italia (St. 15, Ep. 21) — Prosegue la gara ai fornelli del talent fenomeno, con i giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Tra Mystery, Invention e Pressure Test cresce il focus su eco‑sostenibilità, tecniche e personalità dei concorrenti.

TV8 • 20:30 • Calcio, Prepartita UEFA Europa League — Studio e anticipazioni verso la notte europea in chiaro.

TV8 • 21:00 • Calcio, UEFA Europa League – Spareggi (Andata): Celtic–Stoccarda — Dal Celtic Park di Glasgow l’andata degli spareggi tra i biancoverdi scozzesi e i tedeschi dello Stoccarda: una sfida che inaugura la serata continental‑pop del canale.

Cielo • 21:20 • Il vendicatore — Giallo (2003) di Michael Oblowitz: un professore di archeologia resta invischiato in un traffico di droga tra Messico e Stati Uniti; accusato ingiustamente, evade per dimostrare la propria innocenza e regolare i conti. Nel cast Steven Seagal, Michelle Goh, Corey Johnson, Kata Dobó e Kevin Dunn. (Durata 88’).

Sky Sport 1 • 20:45 • Prepartita UEFA Europa e Conference League — Analisi, social e collegamenti per entrare nei temi della serata europea.

Sky Sport 1 • 21:00 • Calcio, UEFA Conference League — Live della terza competizione UEFA per club, introdotta nel 2021/22, con focus sui match in programma.

Sky Sport 1 • 23:00 • Postpartita UEFA Europa e Conference League — Interviste, highlights e commenti a caldo per chiudere la maratona.

Sky Sport Max • 20:45 • Highlights Calcio — Il meglio del panorama internazionale: gol, parate e giocate in sintesi ad alto ritmo.

Sky Sport Max • 21:00 • Calcio, UEFA Europa League — In campo la seconda coppa per club del Vecchio Continente: un giovedì dal respiro europeo con cronache e finestre sui match clou.

Palinsesto Sky Sport

Al momento, nei dati forniti non risultano programmi con emittente classificata come "Sky Sport" distinti da quelli già elencati: consultate la guida per eventuali aggiornamenti di palinsesto.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche