Scoprite il meglio disponibile nella sera di 19 dicembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Antonella Clerici guida The Voice Senior e Pupi Avati si confessa: la notte Rai

Su Rai 1 alle 21:30 The Voice Senior. Il talent musicale dedicato agli over 60 riporta sul palco voci e storie straordinarie, con la giuria composta da Loredana Bertè, Arisa, Clementino con Rocco Hunt e Nek. In conduzione Antonella Clerici: tra Blind, Knock Out e Finalissima, il format premia esperienza e carisma, trasformando ogni esibizione in un vero racconto di vita.

Su Rai 2 alle 21:20 Mulan (2020). Regia di Niki Caro, con Yifei Liu, Donnie Yen, Jet Li, Jason Scott Lee, Gong Li. Quando l’Imperatore ordina che un uomo per famiglia si arruoli contro gli invasori, Hua Mulan prende il posto del padre malato: un’epopea di coraggio e identità, tra battaglie spettacolari e crescita personale.

Su Rai 3 alle 21:25 Pupi Avati. Che cinema la vita! (2025). Un documentario che intreccia memoria e immaginario del regista bolognese: un autoritratto poetico tra ricordi, set, collaborazioni storiche e testimonianze dei familiari (centrale il sodalizio con il fratello Antonio). Un viaggio romantico e inquieto che illumina la sua idea di cinema, sospesa tra autobiografia e invenzione.

Nuzzi riapre i casi a Quarto Grado e Bologna‑Inter accende Italia 1

Su Rete 4 alle 21:33 Quarto Grado. Il talk investigativo di Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero scandaglia i gialli che dividono l’opinione pubblica: ricostruzioni, documenti, inviati e consulenti (criminologi, medici legali, esperti di scientifica) alimentano un confronto serrato tra piste, prove e testimonianze, con al centro i casi irrisolti o con zone d’ombra.

Su Canale 5 alle 21:20 Io sono Farah. La serie turca (Soap, 2023) racconta la fuga e la resistenza di Farah, ex dottoressa approdata clandestinamente a Istanbul con il figlio Kerim, affetto da una rara malattia. Il lavoro come domestica per Tahir, piccolo criminale, la trascina in un mondo instabile tra omicidi, segreti e scelte impossibili. Nel cast Demet Özdemir, Engin Akyürek, Feyyaz Duman, Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar.

Su Italia 1 alle 20:00 Calcio, Supercoppa Italiana – Semifinali: Bologna‑Inter. La formazione di Vincenzo Italiano, fresca vincitrice della Coppa Italia, sogna un nuovo trofeo: di fronte l’Inter ora guidata da Cristian Chivu. Postpartita con Supercoppa Italiana Live alle 22:09, per rivivere highlights, analisi e interviste a caldo.

Zoro riparte con Propaganda Live Best e Crozza in versione ‘Best of’

Su La7 alle 21:15 Propaganda Live Best. Diego Bianchi, in arte Zoro, porta il meglio dello show tra reportage, satira e musica: una selezione di servizi e momenti cult per rileggere l’attualità con ironia e sguardo laterale.

Su Nove alle 21:30 I migliori Fratelli di Crozza. Il "best of" dello show di Maurizio Crozza: imitazioni, monologhi e personaggi iconici per un campionario di costume e politica che continua a rinnovarsi puntata dopo puntata.

Su Real Time alle 21:35 Casa a prima vista. Il docu‑reality (dal 2023) ispirato al format francese "Chasseur d’Appart" mette in gara tre agenti che cercano la casa ideale per un cliente tra Roma e Milano. Voce narrante di Andrea Pellizzari; in palio 5.000 euro per il professionista che "indovina" l’immobile perfetto. Un viaggio nel mercato reale tra esigenze, budget e colpi di scena.

Borghese serve la sfida dei 4 ristoranti, Bond torna con Skyfall

Su Sky Uno alle 21:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Il cult culinario che ha trasformato il giudizio tra colleghi in uno spettacolo: quattro ristoratori si sfidano su location, servizio, menù, prezzo e categoria "special". In palio 5.000 euro da reinvestire nel locale, con il voto finale (spesso decisivo) di chef Borghese.

Su TV8 alle 21:30 Skyfall (2012). Regia di Sam Mendes, con Daniel Craig, Javier Bardem, Judi Dench, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw. Un attacco all’MI6 costringe Bond a fare i conti con il proprio passato e con un antagonista implacabile: un action elegante e teso che ridefinisce l’iconografia dell’agente segreto più famoso del cinema.

Su Cielo alle 21:20 Il vento del perdono (2005). Regia di Lasse Hallström, con Robert Redford, Jennifer Lopez, Morgan Freeman, Josh Lucas, Damian Lewis. In un ranch del Wyoming, un uomo spezzato accoglie una donna in fuga dal marito violento e sua figlia: tra colpa, riscatto e natura selvaggia (simbolica la liberazione di un orso ferito), un mélo intenso sull’arte del perdono.

Eurolega in campo su Sky Sport 1, poi Serie C, La giovane Italia e la nautica di The Boat Show

Su Sky Sport 1 alle 20:45 Basket, Eurolega. La massima competizione europea per club mette in vetrina roster d’élite, fisicità e tattica: cronaca live, atmosfere da palazzetto e letture tecniche per una notte ad alto ritmo.

Su Sky Sport Max alle 20:30 Calcio, Serie C. Un viaggio tra i campi della terza serie italiana: match, giovani in crescita e piazze calde, per un calcio dal sapore autentico raccontato con ritmo e approfondimenti.

Su Sky Sport Max alle 22:30 La giovane Italia. Rubrica dedicata ai talenti azzurri tra club e nazionali giovanili: storie, prospettive e focus sui profili che bussano alla porta del grande calcio.

Su Sky Sport Max alle 22:45 The Boat Show. Il magazine per chi ama la nautica: prove in mare (motoscafi e vela), tecnologia, saloni e grandi regate, con sguardo ai protagonisti e alle eccellenze del design italiano.

