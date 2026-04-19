De Martino svela Sanremo 2027: il ritorno 'bomba' di Fabio Fazio contro Sigfrido Ranucci Cosa vedere oggi in prima serata? Che tempo che fa riparte con l'intervista a Stefano De Martino, su Rai 1 torna la fiction Roberta Valente.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di domenica 19 aprile 2026: una prima serata ricchissima tra nuova fiction, dizi, inchieste e cinema d’autore, con sfide che promettono di tenervi incollati allo schermo.

Sorrento, Navy Yard e Ranucci: la notte Rai tra fiction, procedurale e inchieste

Rai 1 • 21:30 • Roberta Valente – Notaio in Sorrento. Dramedy in prima serata: Roberta (la notaia più giovane d’Italia) rientra nella sua Sorrento per costruire futuro e nozze con Stefano, ma l’incontro con Leda e il pescatore Vito mette in crisi il suo bisogno di controllo. Casi notarili densi di umanità e ferite del passato diventano il motore del racconto. Regia di Vincenzo Pirozzi; nel cast Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti e Erasmo Genzini. Curiosità: la stagione è articolata in 4 prime serate (8 episodi) e la colonna sonora vanta una title track di Giusy Ferreri.

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Rai 2 • 21:00 • NCIS – Unità anticrimine. Dal quartier generale di Washington Navy Yard, la squadra speciale del Naval Criminal Investigative Service affronta dossier ad alta tensione: omicidi eccellenti, minacce terroristiche, rapimenti e casi sensibili che coinvolgono Marina e Marines. In squadra Gary Cole, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law e Rocky Carroll: il procedural che non perde colpi.

Rai 3 • 21:00 • Report. Lo storico programma d’inchiesta nato con Milena Gabanelli e oggi guidato da Sigfrido Ranucci torna a scandagliare poteri, sprechi e responsabilità con reportage e documenti esclusivi. Un marchio di servizio pubblico capace di imprimere l’agenda dell’attualità, reduce dalla lunga pausa invernale.

Giordano al megafono, la dizi di Burak Deniz e la fucina Zelig: Mediaset scalda la domenica

Rete 4 • 21:33 • Fuori dal coro. Mario Giordano riapre l’arena tra politica, cronaca, economia e temi sociali con il suo stile diretto e scenografie "parlanti" (sagome, oggetti, lavagne). Nato nel 2018, il talk – con la storica rubrica "Il punto" – alterna ospiti e collegamenti per dare voce ai "diritti dei cittadini".

Canale 5 • 21:21 • Racconto di una notte. Dizi turca ad alto tasso emotivo: a vent’anni dall’omicidio del padre, l’ispettore Mahir torna a Denizli in cerca di giustizia. S’innamora di Canfeza, legata ai nemici di un tempo, e precipita in una rete di segreti, rituali e tradimenti destinata a cambiare ogni equilibrio. Nel cast Burak Deniz, Su Burcu Coşkun, Gürkan Uygun, Özlem Türkad, Kerem Arslanoğlu ed Emel Colgeçen. In Italia la serie approda in segmenti più brevi e disponibile anche su Mediaset Infinity.

Italia 1 • 21:28 • Zelig On. Area Zelig diventa laboratorio creativo: Paolo Ruffini e Lodovica Comello guidano una parata di nuovi comici (con Ale&Franz a fare da bussola) tra sketch inediti, personaggi e punti di vista taglienti. Una fucina che mescola tradizione e linguaggi pop per scovare le prossime rivelazioni della risata.

Dibattito post‑Tg e cuori a lume di candela: La7 e Discovery tra attualità e dating

La7 • 20:35 • In onda. Subito dopo il Tg, il rotocalco d’approfondimento accende il confronto sui temi caldi della politica: dibattito serrato, collegamenti e analisi per leggere il presente con sguardo critico e ritmo da "breaking news".

Real Time • 20:30 • Primo appuntamento. Il dating show (format First Dates) fa incontrare due single per una cena al "Ristorante Geco" all’Eur. Dall’accoglienza del maître ai cocktail al bancone, fino ai confessionali e al verdetto (rivedersi o dirsi addio), la regia segue ogni sfumatura. Nato nel 2017, passato da Valerio Capriotti e Gabriele Corsi all’attuale guida di Flavio Montrucchio, ha generato lo spin‑off in crociera su MSC Grandiosa.

Nove – 19:30 – Che tempo che fa. Dopo la lunga sosta pasquale, Fazio torna in onda in diretta alla guida del suo talk Che tempo che fa. Tra gli ospiti di questa puntata spicca Stefano De Martino, protagonista della sua prima intervista in Tv in qualità di Direttore Artistico di Sanremo 2027.

Maxiprocesso, Cannavacciuolo, Bastianich e Del Toro: il prime time premium di Sky

Sky Cinema 1 • 21:15 • La camera di consiglio. Dramma giudiziario di Fiorella Infascelli: è il 1987, atto finale del Maxiprocesso di Palermo. Otto giurati popolari – quattro donne e quattro uomini – restano isolati per 36 giorni nell’Ucciardone per decidere condanne o assoluzioni di 470 imputati. Paure, legami inattesi e un confronto umano unico. Con Claudio Bigagli, Massimo Popolizio, Roberta Riganò, Stefania Blandeburgo e Sergio Rubini.

Sky Uno • 21:15 • Cucine da incubo. Antonino Cannavacciuolo torna a rimettere in carreggiata ristoranti in crisi: ispezione maniacale (igiene e cucina), assaggi "senza sconti", analisi del servizio, restyling e nuovo menù, fino al primo servizio del nuovo corso. Versione italiana del format britannico di Gordon Ramsay, il cult che ha salvato decine di locali nel Paese.

TV8 • 21:45 • Foodish. Joe Bastianich e un ospite di puntata vanno a caccia del "piatto che resta": identità, racconto e gusto guidano una selezione costruita per imprimersi nella memoria. Solo un piatto avrà l’onore di essere proclamato "Foodish".

Cielo • 21:20 • Escobar. Dramma diretto da Andrea Di Stefano con un cast internazionale: Ana Girardot, Brady Corbet, Brian Geraghty, Carlos Bardem, Claudia Traisac, Josh Hutcherson e Benicio Del Toro. Un racconto cupo e teso nell’orbita del mito criminale più discusso del Novecento.

Dirette, motori e mare: la notte Sky Sport tra Serie C, Premier e Superbike

Sky Sport 1 • 20:30 • Calcio, Serie C. Finestra live sul campionato dei territori: storie, intensità e rivalità accese della terza serie italiana arrivano in prima serata con cronache e aggiornamenti in diretta.

Sky Sport 1 • 22:30 • Motociclismo, WorldSBK. Il mondiale Superbike – massimo campionato per moto derivate di serie – entra nel vivo tra analisi tecniche, velocità e sorpassi al limite.

Sky Sport 1 • 23:00 • Motociclismo, WorldSBK. Seconda finestra notturna sui temi, i protagonisti e le immagini della giornata Superbike: per chiudere la serata a tutto gas.

Sky Sport Max • 19:30 • Calcio, Bundesliga. La massima serie tedesca in diretta: tradizione, stadi pieni e pressing feroce per un appuntamento fisso del weekend.

Sky Sport Max • 21:30 • Calcio, Premier League. La notte britannica del pallone tra intensità, rivalità storiche e storytelling "made in England". Studio, telecronache e tattica al servizio dello spettacolo.

Sky Sport Max • 23:15 • Motonautica On Board. Il magazine che porta dietro le quinte della motonautica: imbarcazioni velocissime, moto d’acqua audaci e – soprattutto – i piloti, con le loro storie e la passione che li spinge oltre l’onda.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Ore 14 Rai 2 21:20

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