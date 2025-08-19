Stasera in tv (19 agosto): Costanza Calabrese si prende la prima serata e sfida Amadeus Cosa vedere stasera 19 agosto, dal game show di Amadeus, al ritorno dell'approfondimento di 4 di sera news con Costanza Calabrese al timone.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Cosa vedere stasera in tv? Scopri il meglio disponibile in chiaro nella sera di martedì 19 agosto 2025. Una serata piena di proposte e spunti interessanti che convinceranno ogni tipo di pubblico.

Stasera in tv (19 agosto), cosa vedere: Amadeus su Nove contro 4 di Sera News

Martedì 19 agosto 2025 la prima serata televisiva mette sul tavolo un mix di generi sempre molto diversi. Tra chi punta sull’adrenalina, e chi invece pensa all’informazione, c’è anche chi opta per la leggerezza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tra i programmi più attesi, escludendo quindi i film, spiccano sicuramente The Cage su Nove e 4 di sera news su Rete 4. Da un lato, il game show condotto da Amadeus con Giulia Salemi, fatto di domande, strategia e una gabbia piena di premi da afferrare al volo prima che si chiuda. Dall’altro, il notiziario serale di Rete 4, con il suo passo più sobrio, che va dritto all’attualità e agli approfondimenti, sotto la guida di Costanza Calabrese. Due pubblici opposti, ma che sicuramente creeranno un mix interessante di proposte per la serata.

Il resto della serata offre altre opzioni interessanti. Su Rai 1 va in onda Amore sul Danubio, scelta romantica per chi ha voglia di atmosfere più dolci. Rai 2 propone invece Squadra Speciale Cobra 11, con le sue sequenze d’azione ad alto tasso di tensione. Rai 3 punta sul film Restiamo amici, dal tono più leggero ma con spunti di riflessione. Su Canale 5 tocca a Watson, nuova visione della storia di Sherlock Holmes. Italia 1 mantiene un mood estivo con Yoga Radio Estate.

E per chi preferisce il cinema, ci sono anche i titoli in onda sui canali successivi. Sul 20 arriva Il settimo figlio, su TwentySeven la commedia Due padri di troppo, mentre su La 5 si punta alla leggerezza con Puoi baciare lo sposo. Tre opzioni che chiudono il quadro, perfette per chi vuole abbandonarsi alla storia di un film piuttosto che seguire la scaletta dei palinsesti principali.

Guarda il video per scoprire tutti i consigli di visione di Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

Potrebbe interessarti anche