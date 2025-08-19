Trova nel Magazine
Libero Magazine

Stasera in tv (19 agosto): Costanza Calabrese si prende la prima serata e sfida Amadeus

Cosa vedere stasera 19 agosto, dal game show di Amadeus, al ritorno dell'approfondimento di 4 di sera news con Costanza Calabrese al timone.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Cosa vedere stasera in tv? Scopri il meglio disponibile in chiaro nella sera di martedì 19 agosto 2025. Una serata piena di proposte e spunti interessanti che convinceranno ogni tipo di pubblico.

Stasera in tv (19 agosto), cosa vedere: Amadeus su Nove contro 4 di Sera News

Martedì 19 agosto 2025 la prima serata televisiva mette sul tavolo un mix di generi sempre molto diversi. Tra chi punta sull’adrenalina, e chi invece pensa all’informazione, c’è anche chi opta per la leggerezza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Tra i programmi più attesi, escludendo quindi i film, spiccano sicuramente The Cage su Nove e 4 di sera news su Rete 4. Da un lato, il game show condotto da Amadeus con Giulia Salemi, fatto di domande, strategia e una gabbia piena di premi da afferrare al volo prima che si chiuda. Dall’altro, il notiziario serale di Rete 4, con il suo passo più sobrio, che va dritto all’attualità e agli approfondimenti, sotto la guida di Costanza Calabrese. Due pubblici opposti, ma che sicuramente creeranno un mix interessante di proposte per la serata.

Il resto della serata offre altre opzioni interessanti. Su Rai 1 va in onda Amore sul Danubio, scelta romantica per chi ha voglia di atmosfere più dolci. Rai 2 propone invece Squadra Speciale Cobra 11, con le sue sequenze d’azione ad alto tasso di tensione. Rai 3 punta sul film Restiamo amici, dal tono più leggero ma con spunti di riflessione. Su Canale 5 tocca a Watson, nuova visione della storia di Sherlock Holmes. Italia 1 mantiene un mood estivo con Yoga Radio Estate.

E per chi preferisce il cinema, ci sono anche i titoli in onda sui canali successivi. Sul 20 arriva Il settimo figlio, su TwentySeven la commedia Due padri di troppo, mentre su La 5 si punta alla leggerezza con Puoi baciare lo sposo. Tre opzioni che chiudono il quadro, perfette per chi vuole abbandonarsi alla storia di un film piuttosto che seguire la scaletta dei palinsesti principali.

Guarda il video per scoprire tutti i consigli di visione di Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

Potrebbe interessarti anche

Amadeus e Max Angioni

Stasera in tv (5 agosto), Max Angioni cerca di superare 'la gabbia' di Amadeus: sfida aperta

Cosa vedere stasera 5 agosto, dalla competizione serrata di Amadeus, alla nuova stag...
Vasco Rossi e Amadeus

Stasera in tv (18 agosto), Vasco Rossi e lo scontro definitivo con Amadeus

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 18 agosto 2025: da...
Amadeus e Filippo Bisciglia

Stasera in tv (29 luglio): Amadeus sorride e Filippo Bisciglia lancia la maratona di Temptation Island

I programmi da vedere stasera in tv, martedì 29 luglio 2025. Da Temptation Island, p...
Stasera in tv 12 agosto cosa vedere

Stasera in tv (12 agosto), Alessandro Siani più Enrico Brignano, la Rai prepara una serata col botto. Perché

I programmi da vedere stasera in tv, martedì 12 agosto 2025. Da Diamoci del Tour al ...
Amadeus e Giuseppe Brindisi

Stasera in tv (6 agosto), Amadeus trova un nuovo sfidante da battere: lo scontro con Giuseppe Brindisi

Il meglio della prima serata di oggi, 6 agosto: Rai 2 ci intrattiene con Rocco Schia...
Watson 2, Robert Carlyle sarà Sherlock Holmes nella seconda stagione della serie

Colpo di scena nella seconda stagione di Watson: Sherlock non è morto e ha il volto geniale di Robert Carlyle

Dopo anni di silenzio, Sherlock Holmes riappare: Robert Carlyle entra in scena e sco...
Stasera in tv 28 luglio: Alberto Angela contro Ilary Blasi

Stasera in tv (28 luglio): l'ultima sfida di Alberto Angela, su Rai 3 scintille sul caso di Garlasco

Cosa vedere stasera in tv? Noos chiude su Rai 1, Canale 5 propone la penultima punta...
stasera-in-tv-15-agosto-2025-programmi-cosa-vedere

Stasera in tv (15 agosto), sfida di Ferragosto: Alessandra Mastronardi contro Roberto Benigni

Programmi tv stasera, cosa vedere oggi (venerdì 15 agosto): dal cinema internazional...
Amadeus e Alessandro Gassmann

Stasera in tv (7 agosto): Amadeus e Katia Follesa, staffetta di mezza estate. E Alessandro Gassmann 'riappare'

Cosa vedere stasera in tv giovedì 7 agosto: la stagione due di Un professore su Rai ...

Roberto Orlich

La tecnologia a supporto delle persone con disabilità visiva

Nuove soluzioni per una maggiore autonomia

LEGGI

Personaggi

Federica Panicucci

Federica Panicucci
Costanza Calabrese

Costanza Calabrese
Valentina Persia

Valentina Persia
Carolina Sardelli

Carolina Sardelli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963