Stasera in tv, 19 agosto: le indagini di Saviano, De Luigi sfida Coppola Cosa vedere stasera in tv? Saviano riapre i dossier su La7 mentre Nicolas Cage guida l’azione su Nove; cronaca nera su Rai 3 contro i soccorritori di Chicago Fire su Italia 1.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farvi scappare oggi, 19 agosto 2026.

Rai

Foglie d’amore, nuovo crime e il caso "Mantide": la Rai tra leggerezza, azione e inchiesta

Rai 1 — 21:30 — Finchè notte non ci separi. Commedia romantica diretta da Riccardo Antonaroli: tra le strade e i vicoli di Roma al calar della sera, due novelli sposi affrontano con ironia e stupore i piccoli grandi compromessi dell’amore e del matrimonio. Nel cast Pilar Fogliati, Filippo Scicchitano, Valeria Bilello, Claudio Colica e Francesco Pannofino. Durata 87’ (2024).

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Rai 2 — 21:20 — Boston Blue. Serie crime spin-off di Blue Bloods: il detective Danny Reagan si trasferisce a Boston e fa coppia con la detective Lena Silver in una famiglia tutta legata alle forze dell’ordine, tra il procuratore Mae Silver, la sovrintendente Sarah, la recluta Jonah e il reverendo Edwin Peters. Oltre ai casi, per Reagan c’è l’obiettivo personale di riallacciare i rapporti con il figlio Sean. Prodotta e interpretata da Donnie Wahlberg. Con Sonequa Martin-Green, Ernie Hudson, Maggie Lawson, Gloria Reuben e altri.

Rai 3 — 21:15 — Un giorno in Pretura – Tiziana Morandi la Mantide della Brianza. Inchiesta sul caso di Tiziana Morandi, accusata di aver narcotizzato e derubato uomini attirati nella propria abitazione. L’imputata si dichiara innocente: il programma ricostruisce indagini, testimonianze e versioni contrapposte, illuminando le pieghe giudiziarie e umane della vicenda. Durata 99’ (2024).

Mediaset

Coppola raddoppia e sfida la road‑comedy: il capolavoro dei Corleone contro De Luigi; intanto Chicago Fire infiamma Italia 1

Rete 4 — 21:30 — Il Padrino – Parte II. Francis Ford Coppola intreccia l’ascesa di Vito Corleone con l’impero di Michael: famiglia, potere e solitudine in un affresco epico del crimine organizzato. Nel cast Robert De Niro, Al Pacino, Diane Keaton, John Cazale, Talia Shire, Lee Strasberg. Durata 185’ (1974).

Canale 5 — 21:20 — 50 km all’ora. Commedia on the road di Fabio De Luigi: due fratelli si ritrovano al funerale del padre e, tra vecchi rancori e affetti dimenticati, partono per riportarne le ceneri accanto alla moglie, come da ultime volontà. Un viaggio che riapre memorie e possibilità. Con Fabio De Luigi, Stefano Accorsi, Alessandro Haber, Elisa Di Eusanio, Alice Palazzi. Durata 106’ (2024).

Italia 1 — 21:15 — Chicago Fire (St. 14, Ep. 13). Tra pompieri e paramedici della Firehouse 51, una tragedia interna accende tensioni fra il tenente Matthew Casey e Kelly Severide: scontri personali che svaniscono quando la squadra torna in prima linea a salvare vite. Con Jesse Spencer, Taylor Kinney, Eamonn Walker, David Eigenberg, Kara Killmer, Alberto Rosende, Hanako Greensmith.

La7 e Discovery

Saviano riapre i dossier, Cage tra onde e guerra, e il sogno italiano delle "case a 1 euro"

La7 — 21:15 — La giusta distanza. Rubrica che unisce documentario e racconto umano per ripercorrere crimini e misteri italiani. Roberto Saviano mostra come destini apparentemente lontani si tocchino tra legalità, potere, memoria, ribellione e verità, trasformando la cronaca in narrazione civile.

Nove — 21:30 — Uss Indianapolis. Azione e storia vera: negli ultimi giorni della Seconda guerra mondiale, l’incrociatore che ha trasportato una delle bombe atomiche viene affondato da un siluro giapponese. Nel caos del naufragio, il capitano affronta decisioni impossibili. Con Nicolas Cage, Tom Sizemore, Thomas Jane. Durata 128’ (2016).

Real Time — 21:40 — Case a 1 euro… o poco più! Sicilia. A Sambuca di Sicilia, acquirenti da tutto il mondo ristrutturano immobili per riscoprire le proprie radici o inseguire il "sogno italiano". La serie racconta l’iniziativa nata per arginare lo spopolamento dei borghi e valorizzare il patrimonio edilizio.

Intrattenimento Sky

Cinema d’autore, cucina sul filo e umorismo nero: Le Aquile della Repubblica, Celebrity Chef, Roast in peace e uno squalo in salotto

Sky Cinema 1 — 21:15 — Le Aquile della Repubblica. Dramma politico diretto da Tarik Saleh: la star egiziana George El‑Nabawi è costretta a interpretare il presidente al‑Sisi in un film celebrativo; per proteggere il figlio accetta, ma la sua vita si complica sempre più tra pressioni e minacce. Con Fares Fares, Lyna Khoudri, Zineb Triki. Durata 127’ (2025).

Sky Uno — 21:15 — Alessandro Borghese – Celebrity Chef. Due volti noti di musica, sport e spettacolo si sfidano ai fornelli con un menù degustazione in tre portate. Padrone di casa Alessandro Borghese nel suo ristorante milanese "Il Lusso della Semplicità", con brigata tra cucina e sala: creatività, tecnica e tensione da vero servizio.

TV8 — 21:40 — R.I.P.: Roast in peace. Un funerale immaginario, sei comici e una sola regola: non risparmiare nessuno. La celebrità "celebrata" subisce un roast al vetriolo prima della replica finale: ironia dissacrante e battute affilate.

Cielo — 21:20 — Swim. Durante una tempesta, una famiglia resta intrappolata nella casa di vacanza allagata mentre uno squalo affamato riesce a entrare: sopravvivenza, paura e istinto in un horror ad alta tensione. Con Joey Lawrence, Jennifer Field, Andy Lauer. Durata 86’ (2021).

Sky Sport 1 — 21:00 — Calcio, UEFA Champions League. La massima competizione europea per club accende la serata con il suo spettacolo: prime time dedicato alle sfide di coppa tra approfondimenti e grande calcio.

Sky Sport, il racconto continua

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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