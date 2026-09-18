Stasera in tv (18 settembre): i Big della musica su Rai 1, l'inchiesta con Quarto Grado o la dizi 'L'erede'? Cosa vedere stasera in tv? Propaganda Live (La7) contro Bake Off Italia (Real Time) e la sfida dell’hospitality con Bruno Barbieri – 4 hotel (Sky Uno). Su Sky, Premier League e Supercup di Eurolega accendono lo sport.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di 18 settembre 2026: musica-evento, inchieste, grandi serie e sport per una prima serata che accontenta tutti i gusti.

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Rai

Notte di premi all’Arena e il ritorno di Coliandro: Rai mette insieme evento, noir e commedia brillante

Rai 1 – 21:30 – BYD Music Awards 2026. La rassegna di fine estate dall’Arena di Verona celebra i Big della musica italiana: un palco iconico per premiare i successi dell’ultimo anno e le carriere più amate. Una serata-evento che unisce spettacolo, riconoscimenti e ricordi in una cornice unica come l’anfiteatro veronese.

Rai 2 – 21:20 – L’ispettore Coliandro – Il ritorno. Firmata Manetti Bros, la serie riporta in scena il poliziotto più pasticcione e incorruttibile della tv. Tra guai cercati e trovati "a sua insaputa", Giampaolo Morelli guida un’indagine che mescola noir e ironia all’ombra dei portici bolognesi, con inseguimenti, equivoci e quell’istinto che lo porta – nonostante tutto – al bandolo della matassa.

Rai 3 – 21:20 – Fidanzata in affitto (2023, 98’). Regia di Gene Stupnitsky. Con Jennifer Lawrence, Andrew Barth Feldman, Laura Benanti, Matthew Broderick. Maddie, autista senza auto e in piena crisi economica, accetta un lavoro singolare: "svezzare" il timido Percy prima del college. L’idea sembra semplice, ma tra gaffe, improvvisi cortocircuiti sentimentali e imprevisti, la missione si complica in una commedia scanzonata sul diventare adulti.

Mediaset

Il caso e la passione: Nuzzi riapre i dossier, mentre Canale 5 punta sul melodramma turco e Italia 1 sull’azione

Rete 4 – 21:33 – Quarto grado. Talk d’inchiesta cult (VideoNews, ideato da Siria Magri) dedicato alla cronaca nera e ai gialli irrisolti. In studio la coppia alla conduzione storica, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, con criminologi, legali e inviati a supporto di servizi e documenti esclusivi. Nella sua storia il programma ha totalizzato 15 edizioni e oltre 530 puntate, diventando un riferimento del venerdì sera e generando diversi spin-off editoriali e televisivi.

Canale 5 – 21:21 – L’erede (Serie TV, Soap). Con Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci, Mazlum Cimen. A Urfa, due dinastie – Yelduran e Kordagli – provano a chiudere una faida con un matrimonio combinato tra Serhat e Yildiz. Ma il destino cambia corsa quando Serhat, brillante chirurgo in partenza per la Germania, incontra Melek e si trova fra dovere familiare, sentimento e potere. L’"eredità" non è solo un cognome: è una catena di scelte.

Italia 1 – 21:28 – CIA (St. 1, Ep. 7, Serie). Con Tom Ellis, Nick Gehlfuss, Natalee Linez, Necar Zadegan, Dan Bakkedahl. L’agente CIA Colin Glass, istintivo e sregolato, è costretto a fare squadra con Bill Goodman, special agent FBI rigidissimo sulle procedure. Metodi opposti e stessa missione: disinnescare minacce di terrorismo interno in un buddy-action teso e pieno di contrasti caratteriali.

La7 e Discovery

Satira, teatro popolare e dolci sfide: tra il reportage di Zoro, l’osteria romagnola e il tendone più amato

La7 – 21:15 – Propaganda Live. Il talk di Diego Bianchi (Zoro), prodotto da Fandango, nasce dall’esperienza di "Gazebo": reportage sulle novità politiche e sociali, satira con Makkox, rassegna tra tweet e memi, ospiti e musica live con la band in studio. Un laboratorio in diretta di oltre tre ore che ha fatto scuola nel racconto dell’attualità.

Nove – 21:30 – Osteria Giacobazzi. Sul palco del Teatro Masini di Faenza, Giuseppe Giacobazzi trasforma la serata in una osteria romagnola tra aneddoti, leggende e risate di compagnia. Con Andrea Vasumi, Maria Pia Timo e Franco Trentalance "consulente" di relazioni, una conduzione che sa di casa e racconti condivisi.

Real Time – 21:35 – Bake Off Italia: Dolci in forno. Il talent sulla pasticceria (Magnolia, in onda dal 2013) che ha formato generazioni di aspiranti pasticceri: prove di creatività e tecniche, il celebre "grembiule blu" e una giuria che, nelle edizioni, ha visto Ernst Knam, Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara e special guest. Un successo che ha generato spin-off e consolidato una vera "scuola televisiva" del gusto.

Intrattenimento Sky

Cinema teso, hospitality competition e grandi viaggi: poi calcio inglese, futsal e il meglio d’Europa in notte sportiva

Sky Cinema 1 – 21:15 – Le tigri di Mompracem (2025, 109’). Regia di Alberto Rodríguez. Con Antonio de la Torre, Bárbara Lennie, Joaquín Núñez, César Vicente. Due fratelli sommozzatori, piegati dai debiti e dalla malattia del padre, tentano il colpo disperato: sottrarre un carico di cocaina da una nave in transito nel porto di Huelva. Un heist-thriller ad alta pressione tra fondali scuri, scelte estreme e ultima possibilità.

Sky Uno – 21:15 – Bruno Barbieri – 4 hotel (55’). Spin-off del cult "4 ristoranti": quattro albergatori si ospitano e si giudicano su location, servizi, camere, prezzi (e colazione). Le ispezioni di Barbieri setacciano topper, cuscini, bagni e minibar; i voti segreti ribaltano la classifica fino al verdetto, con 5.000 € da reinvestire nella struttura vincente.

TV8 – 21:40 – Pechino Express. Coppie celebri, solo zaino e pochi spiccioli: il viaggio è una sfida di adattamento tra autostop, prove culturali e ospitalità locale. Strategie, resistenza e scelte al bivio fanno la differenza a ogni tappa.

Cielo – 21:20 – Operation Fortune (2022, 100’). Regia di Guy Ritchie. Con Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone. Un agente segreto britannico arruola una star di Hollywood per una missione sotto copertura: fermare la vendita di una pericolosa tecnologia d’armi. Azione, humour british e un piano ad alto tasso di spettacolo.

Sky Sport 1 – 19:00 – Basket, Eurolega Supercup. A 40 anni dalla prima edizione, la Supercoppa Europea rinasce come Basketball SuperCup: Final Four a Dubai, quattro big a caccia del primo titolo di stagione.

Sky Sport 1 – 21:00 – Calcio, Premier League. Il massimo campionato inglese in notturna: intensità, ritmo e talento in un appuntamento fisso per gli amanti del football d’Oltremanica.

Sky Sport Max – 20:30 – Calcio a 5 Maschile, Serie A Futsal. Il massimo campionato italiano di futsal: tecnica in spazi ridotti, giocate rapidissime e schemi spettacolari.

Sky Sport Max – 22:30 – Calcio, UEFA Europa League Remix. Tutto il meglio dell’ultima giornata: gol, highlights, interviste e curiosità dai campi principali in un montato serrato.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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