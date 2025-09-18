Stasera in tv (18 settembre): Antonella Clerici scatenata contro il "collega" Milo Infante (c'entra anche Elodie) Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di giovedì 18 settembre: Elodie conquista San Siro su Canale 5, mentre Citadel porta l’azione internazionale su Italia 1.

Scoprite il meglio della prima serata di giovedì 18 settembre 2025: una sera ricca di musica, grandi eventi e talk d’attualità che promettono di soddisfare ogni gusto. Se siete indecisi sul programma da scegliere, ecco tutte le proposte in prima serata da non perdere.

Suzuki Jukebox e il ritorno della grande musica: Clerici e Clementino animano Rai 1

Suzuki Jukebox – La notte delle hit su Rai 1 alle 21:30 trasforma il Palaolimpico di Torino in una festa musicale che attraversa quarant’anni di successi italiani e internazionali. La serata, condotta da Antonella Clerici e Clementino, vede la partecipazione di artisti come Anastacia, Gipsy Kings by Diego Baliardo, Michael Sembello, Alcazar, Le Vibrazioni, Zero Assoluto, Alexia, Leee John, Marco Ferradini, Fausto Leali e Tony Hadley. Un viaggio tra groove e melodie che hanno fatto la storia della musica, con una scaletta pensata per far ballare e cantare tutte le generazioni. L’evento sarà trasmesso anche su Radio2 e in streaming su RaiPlay.

Ore 14 Sera su Rai 2 alle 21:20 vede Milo Infante tornare in prima serata con la versione serale del suo talk, dopo una pausa dovuta ai Mondiali di Atletica e Pallavolo. Il programma, reduce da un debutto con il 5,5% di share, si concentra su notizie, politica e attualità, con particolare attenzione ai casi di cronaca come il delitto di Garlasco. In studio opinionisti e ospiti come la criminologa Roberta Bruzzone e la giornalista Rita Cavallaro. Il format, apprezzato per la capacità di coinvolgere il pubblico e accendere il dibattito, promette nuove polemiche e approfondimenti sui casi più discussi.

Per tutta la vita su Rai 3 alle 21:20 è una commedia del 2021 diretta da Paolo Costella, con un cast d’eccezione: Ambra Angiolini, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Una storia di coppie alle prese con le difficoltà della vita matrimoniale, tra ironia e sentimenti.

Del Debbio all’attacco: politica, cronaca e spettacolo su Mediaset

Dritto e rovescio su Rete 4 alle 21:33 torna con Paolo Del Debbio alla guida del talk politico che affronta temi caldi di attualità, società e politica italiana e internazionale. Il programma, prodotto da Videonews, si distingue per il suo stile diretto e per la presenza di ospiti ricorrenti e inviati nelle piazze italiane. Nelle ultime stagioni ha registrato ascolti in crescita, diventando un punto di riferimento per chi cerca dibattiti serrati e approfondimenti senza filtri.

Elodie – The Stadium Show su Canale 5 alle 21:20 porta per la prima volta la cantante a San Siro con uno spettacolo che intreccia musica, danza e arti visive. Una performance pensata per incantare il pubblico e veicolare un messaggio di libertà e autodeterminazione. L’evento promette emozioni e colpi di scena, con una scaletta che ripercorre i successi di Elodie.

Citadel su Italia 1 alle 21:20 è la serie internazionale di spionaggio creata dai fratelli Russo, già registi Marvel. Protagonisti Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas e Stanley Tucci. La trama segue gli ex agenti Mason Kane e Nadia Sinh, privati della memoria e richiamati all’azione per fermare i piani della potente organizzazione Manticore. Azione, intrighi e colpi di scena in una produzione tra le più costose di Prime Video, ora in chiaro su Italia 1 per due serate evento.

Piazzapulita e Ornano: tra inchieste, satira e docureality su La7 e Discovery

PiazzaPulita su La 7 alle 21:15 vede Corrado Formigli tornare al timone del talk di approfondimento su attualità e politica. Il programma, in onda dal 2011, si distingue per reportage, inchieste e ospiti di rilievo, con rubriche come Piazzaselvaggia di Selvaggia Lucarelli e i racconti di Stefano Massini. Nelle ultime stagioni ha registrato ascolti solidi e si conferma appuntamento fisso per chi cerca uno sguardo diretto sulla realtà italiana.

Antonio Ornano – Maschio caucasico irrisolto su Nove alle 21:30 è lo spettacolo teatrale che porta in scena la comicità tagliente di Antonio Ornano, tra ironia sulle relazioni e riflessioni sulla società contemporanea.

Il re del bisturi su Real Time alle 21:30 segue il Prof. Giulio Basoccu tra interventi di chirurgia estetica, dalla prima visita alla sala operatoria, mostrando il dietro le quinte di una professione sempre più richiesta.

Jurassic World e X Factor: tra dinosauri, drammi e talent su Intrattenimento Sky

Jurassic World su Sky Cinema 1 alle 21:15 riporta in scena l’isola dei dinosauri con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Un film di fantascienza che ha conquistato il pubblico con effetti speciali spettacolari e una trama avvincente.

Profeti su Sky Cinema 2 alle 21:15 racconta la storia di una giornalista italiana rapita dall’ISIS durante la guerra in Siria, interpretata da Jasmine Trinca. Un dramma intenso che affronta temi di fede, estremismo e sopravvivenza.

X Factor Italia su Sky Uno alle 21:15 prosegue con la 19ª stagione del talent musicale più iconico della tv italiana. Nuove audizioni, sfide tra concorrenti e la ricerca della prossima stella della musica italiana.

Il vento del perdono su TV8 alle 21:30 è un film drammatico con Robert Redford, Jennifer Lopez e Morgan Freeman. La storia di un uomo che accoglie una donna e sua figlia in fuga dal marito violento, con la liberazione di un orso ferito come metafora di rinascita.

Jane Got a Gun su Cielo alle 21:20 vede Natalie Portman protagonista di un western moderno, tra vendetta e coraggio femminile.

Champions League e MLB: la notte dello sport su Sky Sport

Champions League Show su Sky Sport 1 alle 20:45 offre immagini, interviste e commenti sui match della UEFA Champions League, seguito alle 21:00 da Calcio, UEFA Champions League, la più importante competizione per club a livello europeo. Una serata di grande calcio internazionale, con tutte le partite in diretta e aggiornamenti in tempo reale.

Baseball, MLB su Sky Sport Max alle 19:00 porta in tv i match della Major League Baseball, la lega professionistica nordamericana, per gli appassionati di sport americani.

