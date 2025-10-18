Stasera in tv (18 ottobre): Milly Carlucci sfida Gramellini, intanto Maria De Filippi tenta di nuovo il colpaccio Cosa vedere oggi in prima serata: Harrison Ford in Air Force One su Rete 4 duella con la scienza di Mario Tozzi in Sapiens su Rai 3 e con il noir di Petra su Sky Cinema 1.

Scoprite il meglio disponibile nella sera di sabato 18 ottobre 2025: una selezione ricchissima, tra show, cinema, inchieste e sport, pensata per convincere ogni tipo di pubblico.

Ballando riprende la scena, il caso Mollicone scuote Rai 2 e Tozzi riporta i Sapiens in prima serata

Rai 1 — 21:25 — Ballando con le stelle. Lo show di danza guidato da Milly Carlucci torna nel suo orario classico del sabato sera con coppie vip e maestri pronti a conquistare giuria e pubblico. La gara prosegue tra performance, "Ballerino per una notte", classifiche in evoluzione e immancabili polemiche in studio: un classico del sabato che rinnova la sfida con l’intrattenimento di Canale 5.

Rai 2 — 21:20 — Nient’altro che la verità. Il caso di Serena Mollicone (2025, 86’). Un documentario che ripercorre uno dei misteri di cronaca nera più discussi: l’omicidio di Serena Mollicone (2001). Tra voci della famiglia, avvocati, scrittori e giornalisti, il racconto attraversa ventiquattro anni di dubbi, processi e svolte, illuminando la vicenda giudiziaria che ha diviso l’opinione pubblica e che oggi anima nuove piste.

Rai 3 — 21:20 — Sapiens – Un solo pianeta. Mario Tozzi guida un viaggio divulgativo unico nel suo genere: dai fiumi dimenticati all’evoluzione dell’Homo sapiens, dalla Terra vista dalla Luna a terremoti, città del passato e del futuro, Mediterraneo, Leonardo e metodo scientifico. Un percorso rigoroso e chiaro, tra strade fisiche e immateriali che collegano mondi lontani, pensato per rispondere alle domande sul presente e sul domani del pianeta.

Ford all’assalto su Rete 4, De Filippi contro tutti su Canale 5, animazione epica su Italia 1

Rete 4 — 21:30 — Air Force One (1997, 123’, regia di Wolfgang Petersen). Action ad alta tensione con Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close e Wendy Crewson. Il Presidente degli Stati Uniti si ritrova a combattere in prima persona quando un gruppo di terroristi dirotta l’aereo presidenziale: un classico del genere che non perde un colpo.

Canale 5 — 21:20 — Tu Si Que Vales. Il talent-varietà che premia il "valore" torna con performance mozzafiato, storie e adrenalina. Al tavolo dei giudici Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli (giuria popolare), con la nuova linfa portata dal ritmo e dalle gag che hanno reso il programma un riferimento del sabato sera Mediaset.

Italia 1 — 21:26 — L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva (2012, 94’, regia di Mike Thurmeier, Steve Martino). Quarto capitolo della saga animata: l’epica preistorica di Sid, Manny e Diego continua tra derive, nuove amicizie e gag per tutta la famiglia, con il solito Scrat a combinare guai su scala "continentale".

Gramellini riapre il suo salotto, dialettica serrata sul Nove, casi di corsia su Real Time

La7 — 20:35 — In altre parole. Massimo Gramellini torna con il talk-rotocalco che legge la settimana attraverso le "parole" chiave. In studio gli ospiti fissi Roberto Vecchioni, Saverio Raimondo, Jacopo Veneziani e le giornaliste Cecilia Sala, Alessandra Sardoni e Laura Bonasera: attualità, costume e cultura si intrecciano in diretta dagli studi di Roma.

Nove — 21:30 — Accordi e disaccordi. Un tema caldo, due ospiti con visioni opposte, un’ora di confronto serrato per mettere alla prova argomenti e idee. Il format d’inchiesta-opinione torna a far dialogare (e scontrare) posizioni distanti, puntando sul merito e sulla chiarezza.

Real Time — 21:25 — Dottor Hekim – Medico geniale (S1, Ep. 11, 2019). Ates, brillante specialista in malattie infettive e nefrologia dal carattere antisociale e anticonformista, guida un team competitivo sempre al limite pur di risolvere i casi più intricati. Nel cast Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz e Damla Colbay.

Cortellesi indaga, Brody firma il dramma d’autore, X Factor costruisce i Live; poi 4 Ristoranti e la notte motori; chiusura crime con Gomorra

Sky Cinema 1 — 21:15 — Petra – Gli onori di casa (Stagione 3, Ep. 2, 2025, regia di Maria Sole Tognazzi). La detective interpretata da Paola Cortellesi e l’ispettore Antonio Monte (Andrea Pennacchi) affrontano un nuovo caso tra ironia, noir e personaggi sfaccettati: un ritorno di culto che mescola atmosfere e ritmo contemporaneo.

Sky Cinema 2 — 21:15 — The brutalist (2024, 215’, regia di Brady Corbet). Nel 1947 l’architetto ebreo László Toth e la moglie Erzsébet, sopravvissuti all’Olocausto, approdano negli USA: un industriale gli affida un’opera modernista che consacra la carriera, ma il successo porta ombre e sfide. Nel cast Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Alessandro Nivola, Vanessa Kirby.

Sky Uno — 21:15 — X Factor Italia (Stagione 19, Ep. 6). Il talent musicale prosegue nella costruzione delle squadre in vista dei Live: identità sonore, performance curate e scelte dei giudici si intrecciano in una selezione sempre più serrata.

TV8 — 20:30 — Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Il cult sui ristoratori della stessa area: si sfidano su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special". Voti incrociati, 5.000 euro da reinvestire nel locale vincitore e il giudizio finale di Borghese capace di ribaltare tutto.

TV8 — 22:00 — Aspettando il GP. Magazine per entrare nell’atmosfera del weekend di Formula 1 con immagini, momenti salienti e storie dell’ultimo periodo: l’antipasto perfetto prima di qualifiche e gara.

TV8 — 22:15 — F1 Warm Up. Il riscaldamento tecnico: temi del weekend, analisi degli assetti, punti chiave del tracciato e scelte strategiche in vista delle qualifiche.

TV8 — 22:30 — F1 Paddock Live Pre Qualifiche. Approfondimenti, collegamenti dalla pit lane, ultime notizie dal paddock e pronostici sui tempi: lo studio accende l’attesa a pochi minuti dal semaforo verde.

Sky Sport 1 — 20:45 — Calcio, Serie A. Le partite del Campionato italiano: programmazione dedicata al grande calcio nazionale con aggiornamenti e finestre live, per non perdere i temi e le immagini principali del turno.

Cielo — 21:20 — Gomorra – La serie (Stagione 1, Ep. 11). Dalla guerra tra clan nella Napoli criminale al racconto di potere e sangue, una serie cult con un cast memorabile: Fortunato Cerlino, Marco D’Amore, Salvatore Esposito, Maria Pia Calzone, Marco Palvetti, Elena Starace. Regia di Claudio Cupellini, Francesca Comencini e Stefano Sollima.

Notte dati, motori e pallone: pre-qualifiche F1 e finestre sul campionato

Sky Sport 1 — 22:45 — F1 Paddock Live Pre Qualifiche. Analisi, pronostici, notizie dal paddock e ultimi preparativi in pit lane: tutte le sfumature del pre-qualifiche con collegamenti e contributi tecnici.

Sky Sport Max — — — Nessun evento con etichetta "Sky Sport Max" è esplicitamente elencato nel dataset odierno; gli appuntamenti sportivi in palinsesto sono indicati nelle schede Intrattenimento Sky (TV8 e Sky Sport 1) sopra descritte.

