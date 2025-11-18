La Rai fa sul serio: per vincere stasera mette in campo insieme due campioni, quali Cosa vedere in TV stasera? Con Il Commissario Ricciardi e Belve (con Malgioglio) non ce n'è per nessuno. Mediaset risponde con Le Iene, la Berlinguer e la soap turca

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, martedì 18 novembre 2025.

Guanciale nel noir di Ricciardi, Fagnani punge a Belve, su Rai 3 le ferite di Amore Criminale

Rai 1 — 21:30 — Il Commissario Ricciardi. Napoli, 1932: il commissario Luigi Alfredo Ricciardi, interpretato da Lino Guanciale, indaga guidato da un dono/maledizione: vede il fantasma delle vittime di morte violenta e ne ascolta l’ultimo pensiero. La terza stagione prosegue con un caso che coinvolge figure religiose e famiglie influenti, mentre si avvicina il matrimonio con Enrica. Nel cast anche Enrico Ianniello, Serena Iansiti e Maria Vera Ratti: atmosfera noir, tensione psicologica e una Napoli anni ’30 vivida e inquieta.

Rai 2 — 21:20 — Belve. Il talk ideato e condotto da Francesca Fagnani accoglie Cristiano Malgioglio: tra confessioni intime (il ricordo della madre e la lettera lasciata "sul cuore"), ironia (dai tatuaggi dedicati a J.Lo alla frecciata su Giusy Ferreri) e la cifra spiazzante del programma, l’intervista promette rivelazioni e momenti di puro spettacolo. Il format, nato nel 2018 e approdato in prima serata su Rai 2, resta un laboratorio di faccia a faccia senza sconti.

Rai 3 — 21:20 — Amore criminale – Storie di femminicidio. Un viaggio necessario nelle relazioni tossiche trasformate in ossessione e violenza: testimonianze, ricostruzioni e strumenti per comprendere e prevenire. Il racconto incrocia cronaca e memoria delle vittime, riportando al centro le loro vite spezzate.

Berlinguer accende il confronto, la dizi turca di Canale 5 infiamma la serata, Le Iene tornano all’attacco

Rete 4 — 21:30 — È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer orchestra il prime time tra faccia a faccia, collegamenti e dibattiti su politica, società e cronaca. Nelle scorse puntate non sono mancati casi caldi e polemiche (come lo scontro tra Mauro Corona e Aurelio De Laurentiis), a conferma di un’arena che non teme il contraddittorio.

Canale 5 — 21:21 — La notte nel cuore. Soap turca (2024) ambientata in Cappadocia: da giovane, Sumru abbandona i gemelli Nuh e Melek e ricostruisce la sua vita sposando il potente Samet. Anni dopo, i figli cresciuti nel risentimento la raggiungono per chiedere conto del passato. Nel cast: Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancioglu, Burak Sergen, Genco Ozak e Ilker Aksum. Intrighi familiari, segreti e resa dei conti emotiva in una dizi dal forte impatto.

Italia 1 — 21:15 — Le Iene. Lo storico show "in giacca nera" (dal 1997) alterna inchieste e servizi taglienti su attualità, con irriverenza, scherzi e interviste ai protagonisti del momento. Creato da Davide Parenti, ha lanciato volti come Pif e Maccio Capatonda e vinto premi (Telegatto e più volte il Premio Regia Televisiva). Una lunga storia di scoop e speciali che continua a raccontare il Paese con stile graffiante.

Floris incalza la politica, il cabaret del Nove fa sorridere, su Real Time la sfida dell’ospitalità

La7 — 21:15 — Di martedì. Giovanni Floris conduce l’approfondimento politico tra interviste, reportage e numeri per leggere i fatti della settimana con chiarezza e ritmo, fino al tradizionale "punto" conclusivo.

Nove — 21:30 — Only fun – Comico show. Monologhi e stand-up per una serata da club, tra volti noti e nuove leve: risate, ritmo e leggerezza per un intrattenimento immediato.

Real Time — 21:30 — Turisti per case. Docu-reality in cui due holiday home per puntata si sfidano su Posizione, Home Tour e Ospitalità. A valutare, gli esperti Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi: giudizi (Ok, Ottimo, Top) e recensione finale per l’host vincitore. Storytelling dell’accoglienza e "sfida di stile" tra padroni di casa.

Lady Gaga e Bradley Cooper emozionano, Eastwood racconta un eroe: cinema, talent e calcio sull’asse Sky, TV8 e Cielo

Sky Cinema 1 — 21:15 — A Star Is Born. Regia e co-protagonista Bradley Cooper al fianco di Lady Gaga in un mélo musicale di culto: un musicista consuma i propri demoni mentre lancia una cantante di talento verso il successo. Sam Elliott impreziosisce un cast da Oscar; canzoni, sentimenti e cadute che restano impresse.

Sky Cinema 2 — 21:15 — Ore 15:17 – Attacco al treno. Clint Eastwood racconta l’eroismo reale di tre amici americani che sventarono un attentato sul treno Amsterdam–Parigi nel 2015. Cast con Alek Skarlatos, Anthony Sadler, Spencer Stone e un volto tv come Jenna Fischer: regia asciutta, cronaca e coraggio.

Sky Uno — 21:15 — Foodish. Joe Bastianich e un ospite scelgono un solo piatto "memorabile". Identità, sapore e racconto guidano la sfida verso un verdetto che premia emozione e tecnica.

TV8 — 21:30 — X Factor Italia (St. 19, Ep. 10). La gara live entra nella fase calda tra assegnazioni, identità artistiche e band dal vivo: coach e concorrenti alzano l’asticella per restare sul palco e conquistare il pubblico.

Cielo — 20:45 — Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026 – 6a giornata (Gruppo E): Spagna–Turchia. La Spagna è a un passo dal pass mondiale e cerca l’allungo contro la Turchia di Vincenzo Montella. A seguire 22:55 — Calcio, Postpartita con analisi e sintesi del match.

Qualificazioni e ovali in prima serata: Mondiali 2026, Magazine Champions e Autumn Nations su Sky Sport

Sky Sport 1 — 20:45 — Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026. La serata internazionale offre una finestra sulle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026: appuntamento in prime time con i match del percorso verso USA-Canada-Messico tra big match e Diretta Gol (a rotazione) per non perdere i momenti chiave.

Sky Sport 1 — 23:00 — UEFA Champions League Magazine. Gol, highlights, interviste e storie dai campi d’Europa: il magazine ufficiale ripercorre i momenti salienti e i protagonisti dell’ultima settimana di Champions.

Sky Sport Max — 19:45 — Rugby, Autumn Nations Series. La finestra di novembre porta in tv i grandi test match: fisicità, sistemi di gioco e rivalità storiche tra le migliori nazionali dell’emisfero nord e sud.

Sky Sport Max — 21:45 — Back in the game. Storie vere di sport e di vita per raccontare come la strada del successo sia un viaggio condiviso: ispirazione, cadute e risalite per guardare alla quotidianità con ottimismo e consapevolezza.

