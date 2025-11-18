La Rai fa sul serio: per vincere stasera mette in campo insieme due campioni, quali
Cosa vedere in TV stasera? Con Il Commissario Ricciardi e Belve (con Malgioglio) non ce n'è per nessuno. Mediaset risponde con Le Iene, la Berlinguer e la soap turca
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, martedì 18 novembre 2025.
- Guanciale nel noir di Ricciardi, Fagnani punge a Belve, su Rai 3 le ferite di Amore Criminale
- Berlinguer accende il confronto, la dizi turca di Canale 5 infiamma la serata, Le Iene tornano all’attacco
- Floris incalza la politica, il cabaret del Nove fa sorridere, su Real Time la sfida dell’ospitalità
- Lady Gaga e Bradley Cooper emozionano, Eastwood racconta un eroe: cinema, talent e calcio sull’asse Sky, TV8 e Cielo
- Qualificazioni e ovali in prima serata: Mondiali 2026, Magazine Champions e Autumn Nations su Sky Sport
Guanciale nel noir di Ricciardi, Fagnani punge a Belve, su Rai 3 le ferite di Amore Criminale
Rai 1 — 21:30 — Il Commissario Ricciardi. Napoli, 1932: il commissario Luigi Alfredo Ricciardi, interpretato da Lino Guanciale, indaga guidato da un dono/maledizione: vede il fantasma delle vittime di morte violenta e ne ascolta l’ultimo pensiero. La terza stagione prosegue con un caso che coinvolge figure religiose e famiglie influenti, mentre si avvicina il matrimonio con Enrica. Nel cast anche Enrico Ianniello, Serena Iansiti e Maria Vera Ratti: atmosfera noir, tensione psicologica e una Napoli anni ’30 vivida e inquieta.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Rai 2 — 21:20 — Belve. Il talk ideato e condotto da Francesca Fagnani accoglie Cristiano Malgioglio: tra confessioni intime (il ricordo della madre e la lettera lasciata "sul cuore"), ironia (dai tatuaggi dedicati a J.Lo alla frecciata su Giusy Ferreri) e la cifra spiazzante del programma, l’intervista promette rivelazioni e momenti di puro spettacolo. Il format, nato nel 2018 e approdato in prima serata su Rai 2, resta un laboratorio di faccia a faccia senza sconti.
Rai 3 — 21:20 — Amore criminale – Storie di femminicidio. Un viaggio necessario nelle relazioni tossiche trasformate in ossessione e violenza: testimonianze, ricostruzioni e strumenti per comprendere e prevenire. Il racconto incrocia cronaca e memoria delle vittime, riportando al centro le loro vite spezzate.
Berlinguer accende il confronto, la dizi turca di Canale 5 infiamma la serata, Le Iene tornano all’attacco
Rete 4 — 21:30 — È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer orchestra il prime time tra faccia a faccia, collegamenti e dibattiti su politica, società e cronaca. Nelle scorse puntate non sono mancati casi caldi e polemiche (come lo scontro tra Mauro Corona e Aurelio De Laurentiis), a conferma di un’arena che non teme il contraddittorio.
Canale 5 — 21:21 — La notte nel cuore. Soap turca (2024) ambientata in Cappadocia: da giovane, Sumru abbandona i gemelli Nuh e Melek e ricostruisce la sua vita sposando il potente Samet. Anni dopo, i figli cresciuti nel risentimento la raggiungono per chiedere conto del passato. Nel cast: Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancioglu, Burak Sergen, Genco Ozak e Ilker Aksum. Intrighi familiari, segreti e resa dei conti emotiva in una dizi dal forte impatto.
Italia 1 — 21:15 — Le Iene. Lo storico show "in giacca nera" (dal 1997) alterna inchieste e servizi taglienti su attualità, con irriverenza, scherzi e interviste ai protagonisti del momento. Creato da Davide Parenti, ha lanciato volti come Pif e Maccio Capatonda e vinto premi (Telegatto e più volte il Premio Regia Televisiva). Una lunga storia di scoop e speciali che continua a raccontare il Paese con stile graffiante.
Floris incalza la politica, il cabaret del Nove fa sorridere, su Real Time la sfida dell’ospitalità
La7 — 21:15 — Di martedì. Giovanni Floris conduce l’approfondimento politico tra interviste, reportage e numeri per leggere i fatti della settimana con chiarezza e ritmo, fino al tradizionale "punto" conclusivo.
Nove — 21:30 — Only fun – Comico show. Monologhi e stand-up per una serata da club, tra volti noti e nuove leve: risate, ritmo e leggerezza per un intrattenimento immediato.
Real Time — 21:30 — Turisti per case. Docu-reality in cui due holiday home per puntata si sfidano su Posizione, Home Tour e Ospitalità. A valutare, gli esperti Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi: giudizi (Ok, Ottimo, Top) e recensione finale per l’host vincitore. Storytelling dell’accoglienza e "sfida di stile" tra padroni di casa.
Lady Gaga e Bradley Cooper emozionano, Eastwood racconta un eroe: cinema, talent e calcio sull’asse Sky, TV8 e Cielo
Sky Cinema 1 — 21:15 — A Star Is Born. Regia e co-protagonista Bradley Cooper al fianco di Lady Gaga in un mélo musicale di culto: un musicista consuma i propri demoni mentre lancia una cantante di talento verso il successo. Sam Elliott impreziosisce un cast da Oscar; canzoni, sentimenti e cadute che restano impresse.
Sky Cinema 2 — 21:15 — Ore 15:17 – Attacco al treno. Clint Eastwood racconta l’eroismo reale di tre amici americani che sventarono un attentato sul treno Amsterdam–Parigi nel 2015. Cast con Alek Skarlatos, Anthony Sadler, Spencer Stone e un volto tv come Jenna Fischer: regia asciutta, cronaca e coraggio.
Sky Uno — 21:15 — Foodish. Joe Bastianich e un ospite scelgono un solo piatto "memorabile". Identità, sapore e racconto guidano la sfida verso un verdetto che premia emozione e tecnica.
TV8 — 21:30 — X Factor Italia (St. 19, Ep. 10). La gara live entra nella fase calda tra assegnazioni, identità artistiche e band dal vivo: coach e concorrenti alzano l’asticella per restare sul palco e conquistare il pubblico.
Cielo — 20:45 — Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026 – 6a giornata (Gruppo E): Spagna–Turchia. La Spagna è a un passo dal pass mondiale e cerca l’allungo contro la Turchia di Vincenzo Montella. A seguire 22:55 — Calcio, Postpartita con analisi e sintesi del match.
Qualificazioni e ovali in prima serata: Mondiali 2026, Magazine Champions e Autumn Nations su Sky Sport
Sky Sport 1 — 20:45 — Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026. La serata internazionale offre una finestra sulle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026: appuntamento in prime time con i match del percorso verso USA-Canada-Messico tra big match e Diretta Gol (a rotazione) per non perdere i momenti chiave.
Sky Sport 1 — 23:00 — UEFA Champions League Magazine. Gol, highlights, interviste e storie dai campi d’Europa: il magazine ufficiale ripercorre i momenti salienti e i protagonisti dell’ultima settimana di Champions.
Sky Sport Max — 19:45 — Rugby, Autumn Nations Series. La finestra di novembre porta in tv i grandi test match: fisicità, sistemi di gioco e rivalità storiche tra le migliori nazionali dell’emisfero nord e sud.
Sky Sport Max — 21:45 — Back in the game. Storie vere di sport e di vita per raccontare come la strada del successo sia un viaggio condiviso: ispirazione, cadute e risalite per guardare alla quotidianità con ottimismo e consapevolezza.
Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Stasera in tv (21 ottobre), Luca Zingaretti all'attacco delle Iene e gli intrighi della Notte nel cuore
Cosa vedere stasera in tv? Il Commissario Montalbano indaga sul brutale assassinio d...
Stasera in tv (4 novembre): drammatico accoltellamento al petto, in tre sotto torchio
I programmi in onda in TV stasera, martedì 4 novembre 2025: Montalbano indaga su uno...
Stasera in tv (26 ottobre): Claudio Gioè torna con Màkari, la Formula 1 infiamma il prime time
Programmi tv stasera: Assassinio sull'Orient Express (Sky Cinema 1) sfida Siccità (S...
Ascolti tv ieri (28 ottobre): boom storico per Belve, Montalbano vola, batosta enorme per Affari Tuoi
Il commissario Montalbano vince col 16,4% di share, cade Bianca Berlinguer, Le Iene ...
Stasera in tv (11 novembre), Francesca Fagnani fermata: chi va in onda al suo posto (e l'attesa per il ritorno)
Cosa vedere in TV stasera, martedì 11 novembre 2025: niente Belve, c'è il tennis da ...
Stasera in tv (28 ottobre), Belen Rodriguez e la serata " a tre": cosa succede
I programmi della serata di martedì 28 ottobre 2025: Montalbano punta alla vittoria ...
Ascolti tv ieri (4 novembre): Francesca Fagnani non fa il bis, De Martino affonda con Montalbano
La Notte nel Cuore vince col 16,6% di share, in crescita Floris, bene Le Iene, Bianc...
Ascolti tv ieri (11 novembre): Rai 1 si arrende, in più di un milione e mezzo per Musetti, Scotti 'scappa' da De Martino
La Notte nel Cuore vince col 14,9% di share, colpo Le Iene (senza Garlasco) e Giovan...