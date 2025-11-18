Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

La Rai fa sul serio: per vincere stasera mette in campo insieme due campioni, quali

Cosa vedere in TV stasera? Con Il Commissario Ricciardi e Belve (con Malgioglio) non ce n'è per nessuno. Mediaset risponde con Le Iene, la Berlinguer e la soap turca

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

La Rai fa sul serio: per vincere stasera mette in campo insieme due campioni, quali

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, martedì 18 novembre 2025.

Guanciale nel noir di Ricciardi, Fagnani punge a Belve, su Rai 3 le ferite di Amore Criminale

Rai 121:30Il Commissario Ricciardi. Napoli, 1932: il commissario Luigi Alfredo Ricciardi, interpretato da Lino Guanciale, indaga guidato da un dono/maledizione: vede il fantasma delle vittime di morte violenta e ne ascolta l’ultimo pensiero. La terza stagione prosegue con un caso che coinvolge figure religiose e famiglie influenti, mentre si avvicina il matrimonio con Enrica. Nel cast anche Enrico Ianniello, Serena Iansiti e Maria Vera Ratti: atmosfera noir, tensione psicologica e una Napoli anni ’30 vivida e inquieta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Rai 221:20Belve. Il talk ideato e condotto da Francesca Fagnani accoglie Cristiano Malgioglio: tra confessioni intime (il ricordo della madre e la lettera lasciata "sul cuore"), ironia (dai tatuaggi dedicati a J.Lo alla frecciata su Giusy Ferreri) e la cifra spiazzante del programma, l’intervista promette rivelazioni e momenti di puro spettacolo. Il format, nato nel 2018 e approdato in prima serata su Rai 2, resta un laboratorio di faccia a faccia senza sconti.

Rai 321:20Amore criminale – Storie di femminicidio. Un viaggio necessario nelle relazioni tossiche trasformate in ossessione e violenza: testimonianze, ricostruzioni e strumenti per comprendere e prevenire. Il racconto incrocia cronaca e memoria delle vittime, riportando al centro le loro vite spezzate.

Berlinguer accende il confronto, la dizi turca di Canale 5 infiamma la serata, Le Iene tornano all’attacco

Rete 421:30È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer orchestra il prime time tra faccia a faccia, collegamenti e dibattiti su politica, società e cronaca. Nelle scorse puntate non sono mancati casi caldi e polemiche (come lo scontro tra Mauro Corona e Aurelio De Laurentiis), a conferma di un’arena che non teme il contraddittorio.

Canale 521:21La notte nel cuore. Soap turca (2024) ambientata in Cappadocia: da giovane, Sumru abbandona i gemelli Nuh e Melek e ricostruisce la sua vita sposando il potente Samet. Anni dopo, i figli cresciuti nel risentimento la raggiungono per chiedere conto del passato. Nel cast: Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancioglu, Burak Sergen, Genco Ozak e Ilker Aksum. Intrighi familiari, segreti e resa dei conti emotiva in una dizi dal forte impatto.

Italia 121:15Le Iene. Lo storico show "in giacca nera" (dal 1997) alterna inchieste e servizi taglienti su attualità, con irriverenza, scherzi e interviste ai protagonisti del momento. Creato da Davide Parenti, ha lanciato volti come Pif e Maccio Capatonda e vinto premi (Telegatto e più volte il Premio Regia Televisiva). Una lunga storia di scoop e speciali che continua a raccontare il Paese con stile graffiante.

Floris incalza la politica, il cabaret del Nove fa sorridere, su Real Time la sfida dell’ospitalità

La721:15Di martedì. Giovanni Floris conduce l’approfondimento politico tra interviste, reportage e numeri per leggere i fatti della settimana con chiarezza e ritmo, fino al tradizionale "punto" conclusivo.

Nove21:30Only fun – Comico show. Monologhi e stand-up per una serata da club, tra volti noti e nuove leve: risate, ritmo e leggerezza per un intrattenimento immediato.

Real Time21:30Turisti per case. Docu-reality in cui due holiday home per puntata si sfidano su Posizione, Home Tour e Ospitalità. A valutare, gli esperti Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi: giudizi (Ok, Ottimo, Top) e recensione finale per l’host vincitore. Storytelling dell’accoglienza e "sfida di stile" tra padroni di casa.

Lady Gaga e Bradley Cooper emozionano, Eastwood racconta un eroe: cinema, talent e calcio sull’asse Sky, TV8 e Cielo

Sky Cinema 121:15A Star Is Born. Regia e co-protagonista Bradley Cooper al fianco di Lady Gaga in un mélo musicale di culto: un musicista consuma i propri demoni mentre lancia una cantante di talento verso il successo. Sam Elliott impreziosisce un cast da Oscar; canzoni, sentimenti e cadute che restano impresse.

Sky Cinema 221:15Ore 15:17 – Attacco al treno. Clint Eastwood racconta l’eroismo reale di tre amici americani che sventarono un attentato sul treno Amsterdam–Parigi nel 2015. Cast con Alek Skarlatos, Anthony Sadler, Spencer Stone e un volto tv come Jenna Fischer: regia asciutta, cronaca e coraggio.

Sky Uno21:15Foodish. Joe Bastianich e un ospite scelgono un solo piatto "memorabile". Identità, sapore e racconto guidano la sfida verso un verdetto che premia emozione e tecnica.

TV821:30X Factor Italia (St. 19, Ep. 10). La gara live entra nella fase calda tra assegnazioni, identità artistiche e band dal vivo: coach e concorrenti alzano l’asticella per restare sul palco e conquistare il pubblico.

Cielo20:45Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026 – 6a giornata (Gruppo E): Spagna–Turchia. La Spagna è a un passo dal pass mondiale e cerca l’allungo contro la Turchia di Vincenzo Montella. A seguire 22:55Calcio, Postpartita con analisi e sintesi del match.

Qualificazioni e ovali in prima serata: Mondiali 2026, Magazine Champions e Autumn Nations su Sky Sport

Sky Sport 120:45Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026. La serata internazionale offre una finestra sulle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026: appuntamento in prime time con i match del percorso verso USA-Canada-Messico tra big match e Diretta Gol (a rotazione) per non perdere i momenti chiave.

Sky Sport 123:00UEFA Champions League Magazine. Gol, highlights, interviste e storie dai campi d’Europa: il magazine ufficiale ripercorre i momenti salienti e i protagonisti dell’ultima settimana di Champions.

Sky Sport Max19:45Rugby, Autumn Nations Series. La finestra di novembre porta in tv i grandi test match: fisicità, sistemi di gioco e rivalità storiche tra le migliori nazionali dell’emisfero nord e sud.

Sky Sport Max21:45Back in the game. Storie vere di sport e di vita per raccontare come la strada del successo sia un viaggio condiviso: ispirazione, cadute e risalite per guardare alla quotidianità con ottimismo e consapevolezza.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Stasera in tv (21 ottobre), Luca Zingaretti all'attacco delle Iene e gli intrighi della Notte nel cuore

Stasera in tv (21 ottobre), Luca Zingaretti all'attacco delle Iene e gli intrighi della Notte nel cuore

Cosa vedere stasera in tv? Il Commissario Montalbano indaga sul brutale assassinio d...
Stasera in tv (4 novembre): drammatico accoltellamento al petto, in tre sotto torchio

Stasera in tv (4 novembre): drammatico accoltellamento al petto, in tre sotto torchio

I programmi in onda in TV stasera, martedì 4 novembre 2025: Montalbano indaga su uno...
Màkari

Stasera in tv (26 ottobre): Claudio Gioè torna con Màkari, la Formula 1 infiamma il prime time

Programmi tv stasera: Assassinio sull'Orient Express (Sky Cinema 1) sfida Siccità (S...
Ascolti 28 ottobre 2025

Ascolti tv ieri (28 ottobre): boom storico per Belve, Montalbano vola, batosta enorme per Affari Tuoi

Il commissario Montalbano vince col 16,4% di share, cade Bianca Berlinguer, Le Iene ...
Stasera in tv (11 novembre), Francesca Fagnani fermata: chi va in onda al suo posto (e l'attesa per il ritorno)

Stasera in tv (11 novembre), Francesca Fagnani fermata: chi va in onda al suo posto (e l'attesa per il ritorno)

Cosa vedere in TV stasera, martedì 11 novembre 2025: niente Belve, c'è il tennis da ...
Stasera in tv (28 ottobre), Belen Rodriguez e la serata " a tre": cosa succede

Stasera in tv (28 ottobre), Belen Rodriguez e la serata " a tre": cosa succede

I programmi della serata di martedì 28 ottobre 2025: Montalbano punta alla vittoria ...
Ascolti 4 novembre 2025

Ascolti tv ieri (4 novembre): Francesca Fagnani non fa il bis, De Martino affonda con Montalbano

La Notte nel Cuore vince col 16,6% di share, in crescita Floris, bene Le Iene, Bianc...
Ascolti 11 novembre

Ascolti tv ieri (11 novembre): Rai 1 si arrende, in più di un milione e mezzo per Musetti, Scotti 'scappa' da De Martino

La Notte nel Cuore vince col 14,9% di share, colpo Le Iene (senza Garlasco) e Giovan...
Stasera in TV (14 ottobre), cambia tutta la programmazione: cosa succede oggi

Stasera in TV (14 ottobre), cambia tutta la programmazione: cosa succede oggi

Cosa vedere stasera in televisione? Tutti gli occhi su Udine per Italia-Israele. Con...

Compass

A corto di idee per i regali di Natale?

Consigli per risparmiare senza rinunciare alla qualità

LEGGI

Personaggi

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez
Maria Vera Ratti

Maria Vera Ratti
Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo
Andrea Sannino

Andrea Sannino

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963