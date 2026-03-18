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Stefano De Martino ha un nemico in casa: chi lo vuole spodestare

Il conduttore si prepara alla vittoria con Stasera tutto è possibile. Ma il concittadino napoletano Roberto Saviano vuole dargli un dispiacere

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Redazione

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Stefano De Martino ha un nemico in casa: chi lo vuole spodestare

Scoprite il meglio disponibile nella sera di mercoledì 18 marzo 2026: una prima serata ricchissima tra serie, inchieste, show comici e calcio europeo da vivere in tv e in streaming.

Morgane, De Martino e Sciarelli: la serata Rai tra genio, risate e dossier

Rai 121:30Morgane – Detective geniale. La serie con la brillante Audrey Fleurot racconta una madre di 38 anni, QI 160, che da donna delle pulizie diventa consulente della polizia grazie a un intuito fuori scala. Tra casi da risolvere e il mistero della scomparsa di Romain, Morgane trasforma ogni indizio in una pista decisiva, con un cast che comprende Mehdi Nebbou, Bruno Sanches, Marie Denarnaud e Bérangère McNeese.

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Rai 221:30Stasera tutto è possibile. Stefano De Martino guida il comedy show dall’Auditorium Rai di Napoli in una puntata a tema "STEP crime": in scena i giochi‑cult come "Stanza inclinata", "Rubagallina", "Segui il labiale", "Step Burger" e "Alphabody". Con i fedelissimi Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, arrivano ospiti come Rocco Papaleo, Nathalie Guetta, Nicola Nocella ed Elisabetta Canalis. Dopo il boom dell’esordio e un 16,7% nella scorsa puntata, lo show punta a nuovi record, anche in streaming su RaiPlay con tutti gli episodi on demand.

Rai 321:20Chi l’ha visto?. Dal 1989, con Federica Sciarelli al timone, il programma mette al centro persone scomparse e grandi inchieste di cronaca. In studio telefoni aperti per le segnalazioni, ricostruzioni filmate e testimonianze: un racconto che unisce servizio pubblico, memoria e approfondimento, premiato negli anni da Telegatti e Premio Regia Televisiva.

Labate accende il dibattito, Buscemi è Vanina e Le Iene cambiano rotta: Mediaset al contrattacco

Rete 421:34Realpolitik. Tommaso Labate guida un nuovo spazio d’approfondimento su attualità e politica: sondaggi, retroscena e analisi live per leggere i fatti senza filtri e con immediatezza.

Canale 521:21Vanina – Un vicequestore a Catania. Stagione 2 diretta da Davide Marengo. Per il vicequestore Vanina Guarrasi, interpretata da Giusy Buscemi, si riaprono le ferite del passato: la minaccia del mafioso Salvatore Fratta incombe, mentre la squadra organizza una scorta serrata. Tra segreti, gelosie e il ritorno di Manfredi Monterreale (Corrado Fortuna), il crime radicato nella Catania più autentica alterna indagini e tensioni sentimentali.

Italia 121:15Le Iene. Storico brand di infotainment nato nel 1997 e curato da Davide Parenti: reportage irriverenti, inchieste, scherzi e interviste con inviati in completo nero. Alla conduzione Veronica Gentili (con Max Angioni), mentre lo spin‑off "Le Iene presentano: Inside" presidia la domenica. Una macchina televisiva che ha lanciato volti come Pif, Teo Mammucari e Maccio Capatonda, tra premi e puntate cult.

Saviano scava nei misteri, Veltroni riaccende gli anni ’60 e le case si giocano il "sì"

La721:15La giusta distanza. Roberto Saviano intreccia documentario e approfondimento per ripercorrere crimini e misteri simbolo della storia italiana. Legalità, potere, memoria e verità si incontrano in narrazioni che mostrano come destini lontani possano sfiorarsi e trasformarsi.

Nove21:30Walter Veltroni – Le emozioni che abbiamo vissuto. Un viaggio coinvolgente negli anni Sessanta, tra memorie collettive e immagini che hanno segnato un’epoca.

Real Time20:40Casa a prima vista. Il docu‑reality (dal 2023) ispirato al francese "Chasseur D’Appart" mette in sfida tre agenti immobiliari (tra Roma e Milano) per proporre al cliente la casa ideale. Dalla richiesta al budget, fino alla scelta finale e al premio in denaro, con la voce narrante di Andrea Pellizzari. Nel corso delle stagioni il format ha mostrato il mercato reale e le decisioni (anche di cuore) di chi cerca una nuova vita.

Brividi e pop: Riondino nell’incubo, Bastianich a caccia del "Foodish" e la notte Champions su TV8

Sky Cinema 121:15La valle dei sorrisi. Horror di Paolo Strippoli: in un paese di montagna, un insegnante di educazione fisica scopre che la quiete locale nasconde un segreto inquietante. Nel cast Michele Riondino, Romana Maggiora Vergano, Paolo Pierobon, Roberto Citran e Giulio Feltri.

Sky Uno21:15Foodish. Joe Bastianich cerca "il piatto che resta": solo una creazione, capace di imprimersi nella memoria sua e dell’ospite di puntata, sarà proclamata Foodish.

TV820:20TV8 Champions Night. Studio e analisi pre‑partita per preparare la grande notte di UEFA Champions League: lavagne tattiche, collegamenti e interviste.

TV821:00Calcio, UEFA Champions League – Ottavi di Finale (Ritorno): Liverpool‑Galatasaray. Ad Anfield il Liverpool è chiamato alla rimonta dopo l’1‑0 subito a Istanbul: in palio i quarti di finale della massima competizione europea.

Cielo21:20Acts of violence. Action con Bruce Willis, Cole Hauser e Shawn Ashmore: tre fratelli sfidano un’organizzazione criminale per salvare la fidanzata di uno di loro, con l’aiuto di un poliziotto incorruttibile.

Notte Champions su Sky Sport: studio, Diretta Gol e la CEV che spinge a rete

Sky Sport 120:45Champions League Show. Immagini dei match, interviste ai protagonisti e commenti della giornata per entrare nel clima delle coppe.

Sky Sport 121:00Calcio, Diretta Gol Champions League. Panoramica in tempo reale su tutte le partite in corso: gol, highlights e aggiornamenti senza perdere un istante.

Sky Sport Max20:30Pallavolo Femminile, CEV Champions League. La massima competizione europea per club femminili organizzata dalla CEV: tecnica sopraffina, intensità e spettacolo a rete.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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