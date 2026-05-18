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Stasera in tv, Alberto Angela con Lucrezia Borgia sfida Elettra Lamborghini con 'The unknown'

Cosa vedere stasera in tv? In prima serata I Cesaroni (Canale 5, serie) contro Angel Has Fallen (Italia 1, film), Corrado Augias guida La torre di Babele (La7, approfondimento) e su Sky Cinema 1 arriva Le cose non dette (film).

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Redazione

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Alberto Angela presenta 'Ulisse - il Piacere della scoperta'
ANSA

Scoprite il meglio disponibile nella sera di lunedì 18 maggio 2026: una guida aggiornata e completa per scegliere cosa vedere tra documentari, serie, talk, cinema e sport.

Angela illumina Lucrezia, Lamborghini al bivio, Maggioni indaga: la Rai riaccende la curiosità

Rai 121:30Ulisse, il piacere della scoperta – Lucrezia Borgia, la realtà di un mito. Alberto Angela racconta una delle figure più controverse del Rinascimento: tra leggende nere, accuse di avvelenamenti e intrighi di corte, il divulgatore separa mito e realtà ripercorrendo la vita della figlia del futuro papa Alessandro VI e sorella di Cesare Borgia. Un viaggio storico che mostra il profilo di una donna capace e determinata, oltre i pregiudizi storiografici.

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Rai 221:20The unknown – Fino all’ultimo bivio. Due squadre (blu e arancione), formate da vip e concorrenti comuni, partono bendate e senza riferimenti in Calabria. Il cuore del format è il continuo bivio tra "Noto" e "Ignoto": una scelta che può regalare vantaggi decisivi o penalità imprevedibili. Sfide fisiche e mentali legate al territorio conducono alla "Casa Madre", dove chi vince ottiene benefici cruciali e chi perde rischia l’eliminazione. Nelle ultime tappe la gara diventa individuale fino al solo vincitore.

Rai 321:15Newsroom. Un progetto che fonde linguaggio del reportage e tecniche della serialità digitale per raccontare grandi questioni globali e l’attualità. Documenti, testimonianze e analisi si alternano per offrire prospettive, contesto e chiavi di lettura sui temi caldi del presente.

Porro all’attacco, Garbatella in prima linea, Butler braccato: la notte Mediaset tra politica, serie e azione

Rete 421:34Quarta repubblica. Il talk del prime time dal 2018 con la conduzione di Nicola Porro (Videonews) ripercorre politica, società, economia e attualità. Dallo studio Centro Safa Palatino di Roma, il programma alterna servizi d’apertura, dibattiti con ospiti in studio e in collegamento, spazi comici curati da Gene Gnocchi e la rubrica "Il processo di Quarta Repubblica", dove gli ospiti si schierano pro o contro su una tesi del giorno. Nel tempo ha ospitato un parterre ricorrente di firme e analisti.

Canale 521:21I Cesaroni (stagione 7, episodio 9; regia Francesco Vicario e Stefano Vicario). La storica famiglia della Garbatella torna con nuove dinamiche generazionali tra nostalgia e contemporaneità. Nel cast spiccano Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci, Antonello Fassari, Debora Villa, Edoardo Pesce e Maurizio Mattioli. Una stagione-evento che rimette al centro la famiglia allargata, i sentimenti e gli equilibri di quartiere.

Italia 121:28Attacco al potere 3 – Angel has fallen (2019, 114’; regia Ric Roman Waugh). Un agente dei Servizi Segreti finisce nel mirino dell’FBI: è accusato di aver partecipato a un attentato contro il Presidente degli Stati Uniti. In fuga dai colleghi e braccato, dovrà provare la propria innocenza e smascherare il vero complotto. Nel cast Gerard Butler, Tim Blake Nelson, Piper Perabo, Jada Pinkett Smith e Morgan Freeman.

Augias guida il pensiero critico, Panella incorona i sapori, Melek commuove: La7 e Discovery raccontano

La721:15La torre di Babele. Corrado Augias porta in prima serata un approfondimento che intreccia storia e attualità con politica, economia e cultura. Ogni puntata accoglie un "ospite guida" e materiali tra libri, interviste e servizi esterni, per stimolare il dubbio legittimo e allenare il pensiero critico con stile elegante e popolare. Il format, nato nel 2023, ha esordito con ascolti eccellenti.

Nove21:30Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella viaggia nelle città con grandi comunità italiane e mette a confronto tre ristoranti tricolori per incoronare il migliore. Identità, storie personali e sapori "veri" in una sfida che celebra l’italianità nel mondo.

Real Time21:45Melek – Il coraggio di una madre (stagione 1, ep. 13). Da anni a Berlino, Melek – moglie e madre di tre figli – vede la propria quotidianità sconvolta da una notizia drammatica che la costringe a fare i conti con radici, scelte e legami. Nel cast: Nehir Erdoğan, Kutsi, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç, Rabia Soytürk e un ampio ensemble per una dizi che unisce sentimento e rinascita.

Muccino svela Le cose non dette, la Gialappa’s ruggisce, Brescia‑Trieste infiamma la palla a spicchi

Sky Cinema 121:15Le cose non dette (2026, 110’; regia Gabriele Muccino). Carlo ed Elisa, coppia romana di successo ma intrappolata nella routine, partono per il Marocco con amici e figlia: il viaggio fa emergere segreti e tensioni. L’arrivo di Blu, giovane studentessa di Carlo, innesca una crisi che svela fragilità e verità taciute. Con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Carolina Crescentini e Claudio Santamaria.

Sky Uno21:30GialappaShow. La band più irriverente della tv con Mago Forest guida clip, parodie, ospiti e una squadra di comici per commentare e ribaltare con ironia i programmi più noti. Ritmo travolgente e tormentoni assicurati.

TV821:50GialappaShow. Best of in chiaro con il meglio delle gag, delle trovate pop e delle rubriche più amate: la risata diventa il filo conduttore della seconda serata.

Cielo20:30Basket, Serie A – Quarti di finale (Gara 1): Germani Brescia-Pallacanestro Trieste. Palla a due per l’apertura dei quarti: intensità, tattica e clima playoff per una sfida dal peso specifico altissimo verso la corsa scudetto.

Premier e Champions: la serata del grande calcio su Sky Sport

Sky Sport 121:00Calcio, Premier League. Le sfide del massimo campionato inglese: ritmo elevato, duelli fisici e spettacolo in una notte all’insegna del football made in UK.

Sky Sport Max21:00Calcio, UEFA Champions League. Spazio alla massima competizione europea per club: storie, gol e protagonisti in campo per un appuntamento imperdibile per gli appassionati.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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