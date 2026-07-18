Stasera in tv (18 luglio), Bonolis rilancia Ciao Darwin mentre Connery torna in azione su La7 e Aldo, Giovanni e Giacomo guidano la risata su Sky Cosa vedere stasera in tv? Soap e cuori in tempesta con La promessa (Rete 4), brividi con Il killer gioca con il fuoco (Rai 2) e musica live con RDS Summer Festival su TV8.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio della prima serata di sabato 18 luglio 2026: proposte forti tra show, cinema d’autore, royal stories e sport per una notte di grande tv.

Rai: pacchi Mundial, fiamme e ossessioni, il ritorno di Troisi

Su Rai 1 alle 20:35 va in onda Affari tuoi Mundial: l’edizione speciale del game dei pacchi accompagna l’estate dei Campionati del Mondo di calcio. I 20 concorrenti, ognuno per la propria regione, affrontano trattative e colpi di scena nella ricerca dell’offerta migliore, con l’atmosfera da grande evento a fare da cornice.

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Su Rai 2 alle 21:20 c’è Il killer gioca con il fuoco (2025, 86’): un thriller ad alta tensione in cui Natalie e Loughlin, coniugi in crisi sopravvissuti a un incendio domestico, finiscono nel mirino di un vigile del fuoco ossessivo deciso a spezzare la coppia e a prendere il posto del marito. Regia di Alexandre Carrière, con Kirsten Comerford, Stephen Adekolu e Brett Geddes: un incubo che si alimenta tra desiderio di controllo e manipolazione.

Su Rai 3 alle 21:25 torna il sorriso poetico di Ricomincio da tre (1981, 109’, regia di Massimo Troisi): un classico della commedia italiana firmato e interpretato da Massimo Troisi, con Lello Arena e Massimo Troisi. Tra Napoli e nuove partenze, il viaggio sentimentale e ironico di Gaetano ha segnato un’epoca, imponendo la delicatezza di Troisi tra pudore, malinconia e risate.

Mediaset: Palacio in fermento, Bonolis e la sfida pop, i dinosauri scatenati

Su Rete 4 alle 21:44 prosegue La promessa (Soap, 2023): nel 1913, il palazzo dei marchesi di Luján è il cuore pulsante della valle di Los Pedroches. Dopo aver salvato Manuel da un incidente aereo, Jana sceglie di farsi assumere a palazzo per sciogliere i nodi di un passato atroce: la madre assassinata quindici anni prima e un fratellino rapito. Il suo unico indizio la lega a quelle mura, mentre un sentimento imprevisto per Manuel complica la sete di giustizia. Un ampio cast corale (Ana Garcés, Arturo Sancho, Jordi Coll, Manuel Rigueiro, Eva Martin, Joaquin Climent, Antonio Velazquez, Carmen Asecas, Alicia Bercan, Marga Martinez) alimenta intrighi, vendette e passioni.

Su Canale 5 alle 21:21 arriva Ciao Darwin: il varietà cult rimette in gara due categorie opposte in una giostra di prove esilaranti, parodie e sketch, per delineare l’"uomo del terzo millennio". Un meccanismo irriverente e pop diventato fenomeno di costume, tra sfide a squadre e momenti entrati nell’immaginario collettivo.

Su Italia 1 alle 21:27 tocca al cult Jurassic Park (1992/1993, 125’, regia di Steven Spielberg): l’avventura che ha rivoluzionato gli effetti speciali e il cinema mainstream, con un cast iconico (Ariana Richards, Jeff Goldblum, Joseph Mazzello, Laura Dern, Richard Attenborough, Sam Neill). Il parco dei dinosauri riportati in vita è un sogno che diventa corsa alla sopravvivenza: stupore, suspense e meraviglia senza tempo.

La7 e Discovery: Connery indaga, tesori all’asta, il sì reale che incanta

Su La7 alle 21:15 il thriller Il presidio – Scena di un crimine (1988, 96’, regia di Peter Hyams): dopo l’omicidio di un guardiano in una base militare, un ispettore di polizia e un colonnello della polizia militare conducono inchieste parallele tra vecchi dissapori e nuove tensioni, complicate dall’attrazione tra la figlia del colonnello e il poliziotto. Nel cast, due icone: Sean Connery e Meg Ryan.

Sul Nove alle 21:30 torna Cash or Trash – La notte dei tesori: Paolo Conticini guida proprietari di oggetti "preziosi" davanti a cinque mercanti pronti al rilancio. Tra valutazioni, colpi di scena e strategia, solo uno strappa l’affare migliore: una gara d’istinto, fiuto e storia degli oggetti.

Su Real Time alle 21:40 il documentario Will e Kate: un matrimonio da sogno ripercorre il royal wedding del 2011 che ha incantato il mondo. Interviste esclusive e materiali dedicati offrono uno sguardo privilegiato su un evento simbolo dell’immaginario contemporaneo.

Intrattenimento Sky: A-G-G sulla strada, festival bollente e la resa dei conti di Karate Kid

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 va in scena la commedia di culto Tre uomini e una gamba (1997, 100’, regia di Aldo, Giovanni & Giacomo e Massimo Venier): il viaggio on the road che ha consacrato l’umorismo surreale e poetico del trio, tra amicizia, amori e una scultura dal destino… complicato. Con Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti e Marina Massironi.

Su Sky Uno alle 21:40 RDS Summer Festival (2026): quattro tappe italiane (Genova, Rimini, Monopoli, Iglesias) tra conduttori RDS, talent di RDSNEXT, DJ set "100% grandi successi" e un villaggio esperienziale fatto di installazioni e momenti live. Estate, piazze e musica in presa diretta.

Su TV8 alle 21:30 RDS Summer Festival porta sullo schermo l’energia delle piazze: conduzione frizzante, tormentoni e il racconto di un tour che fa ballare tutta l’Italia.

Su Cielo alle 21:20 il film d’azione Karate Kid III – La sfida finale (1989, 112’, regia di John G. Avildsen): Daniel LaRusso deve vedersela con Mike Barnes, ingaggiato dal miliardario Silver per vendicare Kreese. Il maestro Miyagi, dapprima contrario all’allenamento "full contact", cambia rotta e prepara Daniel per la resa dei conti. Con Noriyuki "Pat" Morita, Thomas Ian Griffith e Ralph Macchio.

Su Sky Sport 1 alle 21:00 spazio a Rugby, Nations Championship: il nuovo torneo globale mette a confronto i due emisferi. Le Nazionali del Sei Nazioni (Nord) sfidano le potenze SANZAAR con Fiji e Giappone (Sud): sei incontri a squadra tra luglio e novembre, per una sfida di fisicità, tattica e rivalità storiche.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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