Stasera in tv: Nuzzi e Papi guidano la contro‑programmazione ai Mondiali Cosa vedere stasera in tv? Piazzapulita con Corrado Formigli su La7, il survival‑game Money Road su Sky Uno e la commedia Tutte contro lui su TV8. Spazio anche al viaggio di Overland e al romance fantasy Providence Falls su Rai 2.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di giovedì 18 giugno 2026: una guida compatta con partite, inchieste, serie e cinema per accontentare ogni gusto.

Svizzera–Bosnia accende Rai 1, poi Antinelli a Notti Mondiali: tra romance e viaggi su Rai 2 e Rai 3

Rai 1 • 21:00 • Calcio, Mondiali 2026 – 2a giornata (Gruppo B): Svizzera–Bosnia. Secondo giro della fase a gironi: una sfida tutta europea che può già indirizzare gli equilibri del Gruppo B, con punti pesantissimi in gioco e primi verdetti tecnici attesi.

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Rai 1 • 23:15 • Notti Mondiali. In seconda serata Alessandro Antinelli guida analisi e commento della gara appena conclusa con un impianto più giornalistico che spettacolare. In studio i grandi ex Paulo Roberto Falcão e Marco Tardelli, con il supporto di Ciccio Graziani e del giornalista Massimo De Luca; finestre e contributi a caldo dai talent tecnici sul territorio.

Rai 2 • 21:20 • Providence Falls. Miniserie romance‑fantasy (ANNO 2025) tratta dai romanzi di Jude Deveraux e Tara Sheets: la giovane detective Cora lavora al suo primo grande caso al fianco di Liam, senza sapere che lui è la reincarnazione del suo amore dell’Irlanda del 1844, tornato per aiutarla a cambiare destino. Regia di Lucie Guest e Siobhan Devine; nel cast Lachlan Quarmby, Katie Stevens, Evan Roderick Anderson, Matty Finochio.

Rai 3 • 21:15 • Il mondo con gli occhi di Overland. Beppe e Filippo Tenti ripartono con il loro viaggio padre‑figlio: l’obiettivo è ribaltare i preconcetti occidentali raccontando Paesi spesso noti solo per drammi e crisi, restituendo persone, luoghi e storie nel puro stile Overland.

Nuzzi riapre i grandi casi, Parigi 1899 su Canale 5 e Papi riporta "Mooseca": la notte Mediaset tra cronaca, costume e show

Rete 4 • 21:34 • Quarto Grado. Il talk investigativo di VideoNews ideato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero scava nei grandi gialli irrisolti. In 15 edizioni e oltre 530 puntate, un parterre fisso di esperti (tra cui il criminologo Massimo Picozzi, lo psichiatra Alessandro Meluzzi e l’ex comandante del RIS Luciano Garofano) e una rete di inviati costruiscono un racconto serrato tra nuove piste, documenti e testimonianze.

Canale 5 • 21:21 • Montmartre. Miniserie (ANNO 2025) diretta da Louis Choquette: Parigi, 1899. Céleste, ballerina di cabaret, si spoglia in scena per finanziare la ricerca dei fratelli svaniti dopo l’assassinio del padre; le sue indagini s’incrociano con l’erede ribelle Arsène e la determinata Rose, senza sapere che condividono sangue e un segreto comune. Nel cast Victor Meutelet, Hugo Becker, Pablo Pauly, Claire Romain, Alice Dufour, Mathilde Seigner, Nicolas Martinez, Roxane Turmel, Axel Mandron. Intrighi, passioni proibite e misteri familiari nella Belle Époque.

Italia 1 • 21:30 • Sarabanda Celebrity. Enrico Papi riporta in prima serata il suo game musicale in versione vip: otto celebrità, divise in due squadre, si sfidano tra hit da riconoscere, prove di memoria e intuito, jolly strategici e l’immancabile 7×30 finale. Dall’asta musicale al "Cantante misterioso", ritmo, ironia e nostalgia per uno dei format più iconici della tv commerciale.

Formigli accende il confronto, Persia provoca senza filtri e la salute mentale diventa racconto

La7 • 21:15 • PiazzaPulita. Dalla stagione 2011, il talk di Corrado Formigli alterna interviste, confronti e reportage originali su politica, economia e società. Un marchio di approfondimento con rubriche, firme e inchieste sul campo che hanno plasmato il linguaggio del prime time informativo di La7.

Nove • 21:30 • Sinceramente Persia – One Milf Show. Valentina Persia mette al centro il desiderio femminile e il confronto tra i sessi dopo i 50, tra autoironia e provocazione. Con Paolo Ruffini e il sessuologo Nicola Macchione, e tre ospiti speciali: Ignazio Moser, Paola Barale e Vanessa Minotti. Sketch, confidenze e risate senza pregiudizi.

Real Time • 21:35 • Persone Medicina – Relazioni che curano. La docuserie dà voce a chi convive con disturbi mentali (depressione, disturbi alimentari, fobie, neurodivergenze) e ai loro caregiver e specialisti. Guidati da Mapi Danna e dal dott. Leonardo Mendolicchio, i racconti diventano uno strumento di comprensione e lotta allo stigma, riportando dignità alla salute mentale.

Amori (im)perfetti e tentazioni a caro prezzo: cinema, reality e thriller su Sky, TV8 e Cielo

Sky Cinema 1 • 21:15 • Mai dire per sempre (ANNO 2017, 108’). Sentimentale di e con Lake Bell, con Ed Helms, Dolly Wells, Amber Heard, Wyatt Cenac, Paul Reiser e Mary Steenburgen: tre coppie restano intrappolate nel "piano" di una cinica regista che vuole dimostrare la sua tesi sul matrimonio a scadenza (sette anni con rinnovo). Una commedia d’idee che mette alla prova promesse e illusioni di coppia.

Sky Uno • 21:15 • Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Dodici persone comuni, immerse in un ambiente remoto e ostile, devono resistere a richiami continui – anche segreti – che erodono il jackpot di gruppo. Leadership, morale e strategia si scontrano: solo chi taglia il traguardo partecipa alla divisione del montepremi.

TV8 • 21:40 • Tutte contro lui – The Other Woman (ANNO 2014, 108’). Commedia di Nick Cassavetes: dopo aver scoperto il tradimento, una donna si allea con la moglie (e poi con un’altra amante) per servire la loro vendetta all’uomo che le ha ingannate. Con Cameron Diaz, Leslie Mann, Nikolaj Coster‑Waldau, Kate Upton, Taylor Kinney, Nicki Minaj e Don Johnson.

Cielo • 21:20 • Una figlia di troppo (ANNO 2017, 90’). Thriller di Craig Goldsmith: una madre assume una giovane babysitter senza conoscere la sua vera identità. Con Lindsay Hartley, Freya Tingley e Brody Hutzler; paranoia domestica e segreti per un brivido da prime time.

Motori e mare sotto i riflettori: endurance e nautica sui canali Sky Sport

Sky Sport Max • 20:30 • Automobilismo, Highlights World Endurance Championship. Il mondiale endurance in versione "best of": gestione delle energie, affidabilità dei mezzi e concentrazione estrema sono le chiavi per arrivare al traguardo. Un compendio delle battaglie più spettacolari su prototipi e GT.

Sky Sport Max • 21:30 • The Boat Show. Il magazine per chi ama la nautica: prove in mare tra motoscafi e vela, focus su grandi regate ed eventi del settore e un’attenzione speciale a storie e personaggi che raccontano la cultura del mare.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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