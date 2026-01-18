Stasera in tv (18 gennaio): Fabio Fazio si mette contro Gerry Scotti e colpaccio delle Iene con Chiara Ferragni Cosa vedere stasera in tv? Clooney e Kidman in The Peacemaker su La7 sfidano la serata factual di Real Time, mentre su Sky la Serie C illumina Sky Sport 1 e Sky Sport Max e Borghese riporta in gara i 4 Ristoranti.

Scoprite il meglio disponibile nella sera di domenica 18 gennaio 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Caridi emoziona con Prima di noi, Assisi sorride su Rai2, Ranucci torna a fare rumore

Rai 1 • 21:30 • Prima di noi — Miniserie evento che attraversa il Novecento italiano seguendo la famiglia Sartori, dal Friuli rurale alla Torino delle fabbriche: in primo piano la capostipite Nadia, con un cast guidato da Linda Caridi, accanto a Maurizio Lastrico, Matteo Martari e Ginevra Francesconi. Tra colpa, vergogna, ideali, perdono e soprattutto amore, il racconto dà voce a tre generazioni impegnate a liberarsi dal "prima di noi" che grava sulle loro spalle.

Rai 2 • 21:00 • Il mio regno per una farfalla — Commedia del 2024 firmata Sergio Assisi: sull’isola d’Ischia, un nobile decaduto e irresistibile imbonitore si muove tra bugie creative e dialettica da "Shakespeare di piazza", trasformando una suite in reggia e la piazzetta nel suo ufficio a cielo aperto. Nel cast Sergio Assisi, Tosca D’Aquino, Nunzia Schiano e Federica De Benedittis.

Rai 3 • 21:00 • Report — Il programma d’inchiesta nato nel 1994 e reso celebre da Milena Gabanelli è oggi guidato da Sigfrido Ranucci: documenti, testimonianze e approfondimenti su poteri, appalti e scandali d’Italia (e non solo), con uno stile rigoroso e incisivo. Nelle scorse settimane, un passaggio di linea "mancato" ha acceso anche un botta e risposta con Luca Barbareschi: la puntata promette di riaccendere il dibattito pubblico con nuovi dossier e riscontri.

Giordano al contrattacco, Scotti all’assalto del montepremi, Le Iene rilanciano il caso Garlasco

Rete 4 • 21:33 • Fuori dal coro — Mario Giordano torna con il suo talk di approfondimento (ideato con Paolo Mosca e Carlo Bertotti): una regia "di pancia" che alterna inchieste, ospiti e collegamenti in studio. Dalla politica alla cronaca, il programma nato nel 2018 in prima serata mantiene il suo tono diretto, spesso divisivo.

Canale 5 • 21:20 • Chi vuol essere milionario – Il torneo — Gerry Scotti guida la versione ad alta tensione dello storico quiz: tre qualificati si giocano una scalata in cui contano preparazione, gestione degli aiuti e, soprattutto, il tempo. Nelle ultime puntate il titolo è girato spesso a 150 mila euro: aspettatevi ritmo serrato, colpi di scena regolamentari e finali "sul filo". Per Scotti sarà l’ennesima domenica da maratona televisiva. Prima del Milionario, infatti, sarà in scena sempre su Canale 5 con una nuova puntata de La Ruota della fortuna insieme a Samira Lui.

Italia 1 • 21:10 • Le Iene — Lo show di infotainment ideato da Davide Parenti (in onda dal 1997) torna con il suo stile graffiante e irriverente: reportage, inchieste d’attualità, satira e interviste. In primo piano nella puntata di stasera un’intervista a Chiara Ferragni, appena prosciolta dalle accuse di truffa aggravata legate ai due casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Stefano Corti l’ha incontrato e insieme a lei ha ripercorso le tappe dell’intera vicenda..

Clooney e Kidman contro l’incubo nucleare, omaggio a Ornella Vanoni, Real Time tra case e cuori

La7 • 21:15 • The Peacemaker — Thriller di Mimi Leder (1997): dopo l’esplosione di una testata atomica nella Russia settentrionale, l’analista Julia Kelly e il colonnello Thomas Devoe tentano di fermare un piano terroristico a catena. Con George Clooney e Nicole Kidman, ritmo incalzante per una corsa contro il tempo.

Nove • 21:30 • Ornella senza fine — Fabio Fazio torna in onda dopo quasi un mese di pausa con una serata speciale di Che tempo che fa dedicata a Ornella Vanoni: un viaggio nel suo repertorio affidato ad amici e ospiti, tra grandi canzoni, duetti e ricordi di una carriera iconica. Un omaggio live alla "signora della musica italiana".

Real Time • 20:40 • Casa a prima vista — Il docu‑reality di Real Time (format ispirato al francese Chasseur d’Appart) mette in gara tre agenti immobiliari tra Roma e Milano: ascolto delle richieste, tre proposte su misura e, alla fine, la scelta del cliente. Nella squadra romana ci sono Blasco Pulieri, Nadia Mayer, Corrado Sassu; a Milano Mariana D’Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre. Voce narrante di Andrea Pellizzari: un viaggio nel mercato immobiliare reale, fra budget, quartieri e stili di vita.

Real Time • 21:45 • 90 giorni per innamorarsi: e poi… — Torniamo a incontrare le coppie più memorabili dello show, per scoprire come proseguono i matrimoni nati sotto il conto alla rovescia del visto K‑1: nuove sfide, bilanci e svolte imprevedibili per storie che continuano oltre il "sì".

Thriller al ristorante, Borghese giudica i locali, De Niro e Keanu accendono la notte in chiaro

Sky Cinema 1 • 21:15 • Drop – Accetta o rifiuta — Una madre vedova accetta un primo appuntamento al buio, ma una serie di messaggi anonimi trasforma la serata in un incubo: obbedire a ordini sempre più pericolosi per salvare figlio e sorella, fino all’ultima, terribile direttiva. Un thriller teso firmato Christopher Landon con Meghann Fahy e Brandon Sklenar.

Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti — Quattro ristoratori della stessa area si sfidano su location, servizio, menù, prezzo e una "special" locale. Voti segreti tra colleghi, giudizio finale di Borghese (che può ribaltare la classifica) e 5.000 euro da reinvestire nel locale: un cult del food in tv che racconta territorio e impresa con ritmo da gara.

TV8 • 21:35 • Nonno, questa volta è guerra — Commedia familiare con una sfida a colpi di scherzi tra nonno e nipote: quando Peter è costretto a cedere la stanza al nonno, dichiara guerra… ma anche il nonno non è tipo da arrendersi. Nel cast spiccano Robert De Niro, Uma Thurman, Christopher Walken e Jane Seymour.

Cielo • 21:20 • Siberia — Un mercante di diamanti americano vola in Russia per chiudere un affare su gemme blu "opache": la relazione con la proprietaria di una caffetteria innesca un turbine ossessivo mentre l’accordo naufraga. Con Keanu Reeves, Molly Ringwald, Ana Ularu e Veronica Ferres, regia di Matthew Ross.

Notte di C: dirette su Sky Sport 1 e Max, tutti i campi in tempo reale

Sky Sport 1 • 20:30 • Calcio, Serie C — Diretta dedicata alla terza serie: studio, cronache, aggiornamenti e analisi per vivere i match in tempo reale tra rimonte, verdetti e giochi di classifica. Appuntamento perfetto per chi non vuole perdersi nulla del campionato più "combattuto" d’Italia.

Sky Sport Max • 20:30 • Calcio, Serie C — Ulteriore finestra live sui campi: mosaico di partite, risultati e collegamenti per seguire la serata da prospettive differenti, con il respiro "multischermo" tipico delle dirette di Sky.

