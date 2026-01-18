Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Stasera in tv (18 gennaio): Fabio Fazio si mette contro Gerry Scotti e colpaccio delle Iene con Chiara Ferragni

Cosa vedere stasera in tv? Clooney e Kidman in The Peacemaker su La7 sfidano la serata factual di Real Time, mentre su Sky la Serie C illumina Sky Sport 1 e Sky Sport Max e Borghese riporta in gara i 4 Ristoranti.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Stasera in tv 18 gennaio
Mediaset Infinity

Scoprite il meglio disponibile nella sera di domenica 18 gennaio 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Caridi emoziona con Prima di noi, Assisi sorride su Rai2, Ranucci torna a fare rumore

Rai 121:30Prima di noi — Miniserie evento che attraversa il Novecento italiano seguendo la famiglia Sartori, dal Friuli rurale alla Torino delle fabbriche: in primo piano la capostipite Nadia, con un cast guidato da Linda Caridi, accanto a Maurizio Lastrico, Matteo Martari e Ginevra Francesconi. Tra colpa, vergogna, ideali, perdono e soprattutto amore, il racconto dà voce a tre generazioni impegnate a liberarsi dal "prima di noi" che grava sulle loro spalle.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Rai 221:00Il mio regno per una farfalla — Commedia del 2024 firmata Sergio Assisi: sull’isola d’Ischia, un nobile decaduto e irresistibile imbonitore si muove tra bugie creative e dialettica da "Shakespeare di piazza", trasformando una suite in reggia e la piazzetta nel suo ufficio a cielo aperto. Nel cast Sergio Assisi, Tosca D’Aquino, Nunzia Schiano e Federica De Benedittis.

Rai 321:00Report — Il programma d’inchiesta nato nel 1994 e reso celebre da Milena Gabanelli è oggi guidato da Sigfrido Ranucci: documenti, testimonianze e approfondimenti su poteri, appalti e scandali d’Italia (e non solo), con uno stile rigoroso e incisivo. Nelle scorse settimane, un passaggio di linea "mancato" ha acceso anche un botta e risposta con Luca Barbareschi: la puntata promette di riaccendere il dibattito pubblico con nuovi dossier e riscontri.

Giordano al contrattacco, Scotti all’assalto del montepremi, Le Iene rilanciano il caso Garlasco

Rete 421:33Fuori dal coro — Mario Giordano torna con il suo talk di approfondimento (ideato con Paolo Mosca e Carlo Bertotti): una regia "di pancia" che alterna inchieste, ospiti e collegamenti in studio. Dalla politica alla cronaca, il programma nato nel 2018 in prima serata mantiene il suo tono diretto, spesso divisivo.

Canale 521:20Chi vuol essere milionario – Il torneo — Gerry Scotti guida la versione ad alta tensione dello storico quiz: tre qualificati si giocano una scalata in cui contano preparazione, gestione degli aiuti e, soprattutto, il tempo. Nelle ultime puntate il titolo è girato spesso a 150 mila euro: aspettatevi ritmo serrato, colpi di scena regolamentari e finali "sul filo". Per Scotti sarà l’ennesima domenica da maratona televisiva. Prima del Milionario, infatti, sarà in scena sempre su Canale 5 con una nuova puntata de La Ruota della fortuna insieme a Samira Lui.

Italia 121:10Le Iene — Lo show di infotainment ideato da Davide Parenti (in onda dal 1997) torna con il suo stile graffiante e irriverente: reportage, inchieste d’attualità, satira e interviste. In primo piano nella puntata di stasera un’intervista a Chiara Ferragni, appena prosciolta dalle accuse di truffa aggravata legate ai due casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Stefano Corti l’ha incontrato e insieme a lei ha ripercorso le tappe dell’intera vicenda..

Clooney e Kidman contro l’incubo nucleare, omaggio a Ornella Vanoni, Real Time tra case e cuori

La721:15The Peacemaker — Thriller di Mimi Leder (1997): dopo l’esplosione di una testata atomica nella Russia settentrionale, l’analista Julia Kelly e il colonnello Thomas Devoe tentano di fermare un piano terroristico a catena. Con George Clooney e Nicole Kidman, ritmo incalzante per una corsa contro il tempo.

Nove21:30Ornella senza fine — Fabio Fazio torna in onda dopo quasi un mese di pausa con una serata speciale di Che tempo che fa dedicata a Ornella Vanoni: un viaggio nel suo repertorio affidato ad amici e ospiti, tra grandi canzoni, duetti e ricordi di una carriera iconica. Un omaggio live alla "signora della musica italiana".

Real Time20:40Casa a prima vista — Il docu‑reality di Real Time (format ispirato al francese Chasseur d’Appart) mette in gara tre agenti immobiliari tra Roma e Milano: ascolto delle richieste, tre proposte su misura e, alla fine, la scelta del cliente. Nella squadra romana ci sono Blasco Pulieri, Nadia Mayer, Corrado Sassu; a Milano Mariana D’Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre. Voce narrante di Andrea Pellizzari: un viaggio nel mercato immobiliare reale, fra budget, quartieri e stili di vita.

Real Time21:4590 giorni per innamorarsi: e poi… — Torniamo a incontrare le coppie più memorabili dello show, per scoprire come proseguono i matrimoni nati sotto il conto alla rovescia del visto K‑1: nuove sfide, bilanci e svolte imprevedibili per storie che continuano oltre il "sì".

Thriller al ristorante, Borghese giudica i locali, De Niro e Keanu accendono la notte in chiaro

Sky Cinema 121:15Drop – Accetta o rifiuta — Una madre vedova accetta un primo appuntamento al buio, ma una serie di messaggi anonimi trasforma la serata in un incubo: obbedire a ordini sempre più pericolosi per salvare figlio e sorella, fino all’ultima, terribile direttiva. Un thriller teso firmato Christopher Landon con Meghann Fahy e Brandon Sklenar.

Sky Uno21:15Alessandro Borghese – 4 ristoranti — Quattro ristoratori della stessa area si sfidano su location, servizio, menù, prezzo e una "special" locale. Voti segreti tra colleghi, giudizio finale di Borghese (che può ribaltare la classifica) e 5.000 euro da reinvestire nel locale: un cult del food in tv che racconta territorio e impresa con ritmo da gara.

TV821:35Nonno, questa volta è guerra — Commedia familiare con una sfida a colpi di scherzi tra nonno e nipote: quando Peter è costretto a cedere la stanza al nonno, dichiara guerra… ma anche il nonno non è tipo da arrendersi. Nel cast spiccano Robert De Niro, Uma Thurman, Christopher Walken e Jane Seymour.

Cielo21:20Siberia — Un mercante di diamanti americano vola in Russia per chiudere un affare su gemme blu "opache": la relazione con la proprietaria di una caffetteria innesca un turbine ossessivo mentre l’accordo naufraga. Con Keanu Reeves, Molly Ringwald, Ana Ularu e Veronica Ferres, regia di Matthew Ross.

Notte di C: dirette su Sky Sport 1 e Max, tutti i campi in tempo reale

Sky Sport 120:30Calcio, Serie C — Diretta dedicata alla terza serie: studio, cronache, aggiornamenti e analisi per vivere i match in tempo reale tra rimonte, verdetti e giochi di classifica. Appuntamento perfetto per chi non vuole perdersi nulla del campionato più "combattuto" d’Italia.

Sky Sport Max20:30Calcio, Serie C — Ulteriore finestra live sui campi: mosaico di partite, risultati e collegamenti per seguire la serata da prospettive differenti, con il respiro "multischermo" tipico delle dirette di Sky.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Gerry Scotti

Stasera in tv (11 gennaio), Le Iene tornano all’attacco e Gerry Scotti guida la doppia sfida La Ruota–Milionario

Cosa vedere stasera in tv? Su Rai 1 la saga familiare Prima di noi sfida il cinema d...
Call Me Agent! The Movie, George Clooney sarà il protagonista del film Netflix basato sulla serie francese

George Clooney, stasera in Tv il suo film cult (quasi) dimenticato: un gioiello davvero imperdibile

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 18 gennaio 2026: dalla...
Stasera in tv (4 gennaio), Gerry Scotti tra La Ruota e Il Milionario sfida Ranucci e il rombo di Le Mans ’66

Stasera in tv (4 gennaio), Gerry Scotti tra La Ruota e Il Milionario sfida Ranucci e il rombo di Le Mans ’66

Cosa vedere stasera in tv? Su Rai 1 la saga Prima di noi, su Rete 4 torna Zona Bianc...
Ascolti 11 gennaio 2026

Ascolti tv ieri 11 gennaio: De Martino raggiunge Gerry Scotti (che si prende la prima serata), Veronica Gentili torna e vola con Garlasco

A Chi Vuol Essere Milionario basta il 18% di share per vincere, Prima di Noi non sfo...
Stasera in tv (1 gennaio), Gerry Scotti non si ferma mai, poi la sfida tra DiCaprio e Tom Cruise

Stasera in tv (1 gennaio), Gerry Scotti non si ferma mai, poi la sfida tra DiCaprio e Tom Cruise

Cosa vedere oggi in prima serata? Jurassic World su Sky Cinema 1 duella con Harry Po...
Ascolti 4 gennaio 2026

Ascolti tv ieri (4 gennaio): Gerry Scotti ferma anche la nuova fiction Rai, Brindisi saluta con Garlasco e un altro colpo

Prima di Noi non sfonda e si ferma al 15,5% di share, Chi Vuol Essere Milionario sal...
Jannik Sinner

Stasera in TV (28 dicembre): Jannik Sinner star in prime time e Ranucci punta al botto senza Fazio

Cosa vedere oggi in prima serata: il viaggio di Giallini ne "Il Principe di Roma" su...
Stasera in tv (16 gennaio), Gerry Scotti all'attacco degli imitatori di Nicola Savino

Stasera in tv (16 gennaio), Gerry Scotti all'attacco degli imitatori di Nicola Savino

Cosa vedere oggi in prima serata: La Ruota dei Campioni (con Gianni Morandi) sfida T...
Stefano De Martino

Stasera in tv (6 gennaio), De Martino dilaga in prime time e sfida Aldo, Giovanni e Giacomo

Cosa vedere oggi in prima serata: dallo speciale Affari Tuoi in prima serata al film...

Personaggi

Gabriele Muccino

Gabriele Muccino
Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland
Ornella Vanoni

Ornella Vanoni
Rocío Muñoz Morales

Rocío Muñoz Morales

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963