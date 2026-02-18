Anna Valle contro il grande sport: Una nuova vita sfida le Olimpiadi e la Champions in chiaro e gratis
Stasera, mercoledì 18 febbraio 2026, la fiction di Canale 5 alla prova dello sport olimpico e del grande calcio con l'Inter su Prime Video e un match gratuito
Scoprite il meglio disponibile nella sera di 18 febbraio 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.
- De André emoziona Rai 1, Sciarelli riapre i casi e Milano‑Cortina accende Rai 2
- Labate al contrattacco, misteri e melodramma su Canale 5, poi l’adrenalina di Kingsman
- Cazzullo rievoca un giorno-chiave, Panella caccia l’autentico, Real Time accende i reality di coppia
- Dal "Diavolo" di Meryl Streep alla cucina di Bastianich: Champions in chiaro su TV8 e kung‑fu d’autore su Cielo
- Notte europea su Sky Sport: Diretta Gol e "Champions League Show", poi volley d’élite e i racconti di Buffa
De André emoziona Rai 1, Sciarelli riapre i casi e Milano‑Cortina accende Rai 2
Rai 1 • 21:30 • Fabrizio De André – Principe libero. Il biopic diretto da Luca Facchini ripercorre la vita del cantautore che ha trasformato la canzone in letteratura, tra Genova, amori, scelte radicali e l’iconico rapimento del 1979 in Sardegna. Al centro le stagioni creative (da La buona novella a Crêuza de mä, fino ad Anime salve) e l’umanità di "Faber". Protagonista Luca Marinelli, affiancato da Valentina Bellè: un ritratto che intreccia formazione classica, ispirazioni francesi (Brassens) e l’impegno civile di una voce rimasta centrale nella cultura italiana.
Rai 2 • 21:00 • Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Serata "totalmente olimpica" tra collegamenti, finestre live e approfondimenti: attese per le gare sul ghiaccio e sulla neve, con i riflettori puntati sui protagonisti azzurri. Nel racconto trovano spazio storie e dibattiti che hanno animato i Giochi (dalla miccia accesa dall’Inno di Laura Pausini alle prospettive di chiusura all’Arena di Verona con Achille Lauro) e i focus sui big come Federica Brignone e Sofia Goggia: analisi, highlight e clima da grande evento di casa.
Rai 3 • 21:20 • Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli torna con un nuovo capitolo del programma di servizio pubblico in onda dal 1989: appelli, inchieste e ricostruzioni sui casi di persone scomparse e sulla cronaca irrisolta. In puntata, la testimonianza del latitante Salvatore Del Campo (indagato per stalking e lesioni), nuovi elementi sul caso di Greta Spreafico e lo "sconosciuto di Rovigo", somigliante a un ragazzo olandese sparito: attesa per gli esiti DNA con la genetista Marina Baldi. Uno show che incrocia storie, famiglia e indagini, mantenendo vivo il filo della speranza.
Labate al contrattacco, misteri e melodramma su Canale 5, poi l’adrenalina di Kingsman
Rete 4 • 21:33 • Realpolitik. Tommaso Labate guida l’arena dell’approfondimento con sondaggi, retroscena e confronto serrato in studio: un taglio diretto e "senza filtri" per raccontare il presente politico ed economico, tra talk e analisi live.
Canale 5 • 21:30 • Una nuova vita. La miniserie diretta da Fabrizio Costa mette al centro Vittoria Greco, appena uscita di prigione dopo 7 anni per l’omicidio del marito Leonardo: a San Martino di Castrozza la sua priorità è riconquistare il figlio Matteo, ma l’ostilità dei potenti Moser complica tutto. L’incontro con l’avvocato Marco Premoli e la scomparsa della figlia di lui, Asia, aprono nuove piste su colpe e innocenze in un intreccio tra melodramma familiare e giallo giudiziario. Nel cast: Anna Valle, Daniele Pecci, Kaspar Capparoni, Anna Favella, Francesca Valtorta, Luca Capuano.
Italia 1 • 21:25 • Kingsman: Secret Service. Matthew Vaughn dirige l’action spionistica che ha lanciato Taron Egerton accanto a un inedito agente-gentleman interpretato da Colin Firth: in campo un’organizzazione segreta e un mefistofelico villain tech (Samuel L. Jackson). Nel cast anche Michael Caine, Mark Strong e Sofia Boutella, per un mix di ironia british e coreografie d’azione ad alto voltaggio.
Cazzullo rievoca un giorno-chiave, Panella caccia l’autentico, Real Time accende i reality di coppia
La7 • 21:15 • Una giornata particolare. Aldo Cazzullo ricostruisce le "24 ore che cambiano tutto" nella vita di personaggi ed eventi storici: un viaggio tra fonti, memorie e conseguenze che illumina snodi cruciali del passato con un racconto colto e appassionante.
Nove • 21:30 • Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella gira il mondo sulle tracce della diaspora italiana: tre tavole, tre storie e una sfida per decretare il migliore, tra ricette, materie prime e autenticità di chi tiene viva la tradizione oltreconfine.
Real Time • 20:45 • Cortesie per gli ospiti. Dal 2005 il game show di ospitalità domestica mette a confronto due coppie su menù, mise en place, accoglienza e convivialità. Nel tempo volti simbolo come Alessandro Borghese (alle origini per il cibo), Csaba dalla Zorza, Diego Thomas e, più recentemente, Luca Calvani per la location: un cult che ha generato spin‑off (New York, B&B, In famiglia, Ristorante) esplorando nuove "terre" del saper ricevere.
Real Time • 21:45 • Matrimonio a prima vista Italia. La versione italiana del format danese: esperti di sociologia, psicologia e sessuologia (fra cui Nada Loffredi e, nelle edizioni, Mario Abis e Andrea Favaretto) formano tre coppie di sconosciuti che si sposano "al buio", vivono tre settimane insieme e decidono se restare insieme o separarsi. Un esperimento sociale che ha acceso discussioni e passioni, lasciando nel tempo alcune storie durature.
Dal "Diavolo" di Meryl Streep alla cucina di Bastianich: Champions in chiaro su TV8 e kung‑fu d’autore su Cielo
Sky Cinema 1 • 21:15 • Il diavolo veste Prada. Classico pop di David Frankel: una giovane giornalista senza passione per la moda diventa assistente della titanica direttrice di una rivista. Nel cast Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci: glamour, ritmo e battute taglienti per un’icona dei 2000.
Sky Uno • 21:15 • Foodish. Joe Bastianich cerca "il piatto memorabile" della serata: creatività, tecnica e identità si sfidano sotto il suo sguardo (e palato) insieme all’ospite di puntata, tra giudizi a caldo e storytelling del gusto.
TV8 • 20:20 • Tv8 Champions Night. Studio pre‑partita con analisi, interviste e ultime dai campi per introdurre il match di Champions in chiaro.
TV8 • 21:00 • Calcio, UEFA Champions League – Spareggi (Andata). La grande coppa sbarca in chiaro: cronaca, intensità europea e regia sul dettaglio per una nottata dalle forti emozioni, preceduta dall’ampia finestra di studio. In campo Club Brugge e Atlético Madrid.
Cielo • 21:20 • Bruce Lee – La grande sfida. Arti marziali ad alta tensione: un giovane fighter di Chinatown a San Francisco sfida il maestro Wong Jack in una battaglia senza regole per dimostrare il proprio valore. Regia di George Nolfi; nel cast Philip Ng, Xia Yu e Billy Magnussen.
Notte europea su Sky Sport: Diretta Gol e "Champions League Show", poi volley d’élite e i racconti di Buffa
Sky Sport 1 • 20:45 • Champions League Show. Lo studio che accende le notti europee: immagini dai campi, collegamenti, analisi tattiche e interviste a caldo per entrare nel clima Champions.
Sky Sport 1 • 21:00 • Calcio, Diretta Gol Champions League. Tutti i gol e gli aggiornamenti in simultanea: una panoramica live sulle sfide in corso. In palinsesto (tra gli appuntamenti della giornata) riflettori su Galatasaray–Juventus (18:45) e sulla prima serata europea con le big al via, oltre alla finestra sui playoff che coinvolgono Borussia Dortmund–Atalanta.
Sky Sport Max • 19:30 • Pallavolo Maschile, CEV Champions League. La massima competizione europea per club: punti pesanti in palio, grande qualità tecnica e fisicità per un prime time a tutta rete.
Sky Sport Max • 21:30 • Federico Buffa Talks. Le storie, i personaggi e gli snodi che hanno fatto grande lo sport: Federico Buffa dialoga con il direttore di Sky Sport Federico Ferri per un viaggio narrativo tra emozioni, memoria e cultura sportiva.
