Stasera in tv (18 dicembre), i tre di Masterchef sono disperati: cosa li angoscia Serata difficile per il cooking show che deve affrontare il calcio, Un professore, il Grande Fratello e Milo Infante con Ore 14 su Garlasco. I programmi della serata

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, aggiornate per il 18 dicembre 2025.

Gassmann guida Un Professore, Infante indaga in prime time e Geppi alza l’ironia

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Un professore. Nella quinta serata della terza stagione, i capitoli "Hawking: il mistero dell’universo" e "Arendt: la colpa e il perdono" mettono al centro Dante Balestra e il ritorno di Manuel, tra segreti e verità dolorose: Dante fa i conti con la reale dinamica della morte di Gabriele, mentre Anita vive il tormento di una verità da confessare. Nel cast, volti amatissimi come Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Francesca Cavallin, Nicolas Maupas e Paolo Conticini, per una fiction che alterna crescita, sentimenti e colpi di scena.

Su Rai 2 alle 21:20 arriva Ore 14 in versione serale. Nato il 26 ottobre 2020, il format di attualità e cronaca con Milo Infante ha costruito il suo successo tra reportage sul campo, collegamenti live e dibattiti con criminologi, avvocati e magistrati. Dallo spin‑off Ore 14 Sera alle puntate speciali, il talk (oggi in prime time) continua a esplorare grandi casi – dal delitto di Garlasco alle piste su Denise Pipitone – con un taglio giornalistico accessibile e rigoroso.

Su Rai 3 alle 21:20 torna Splendida Cornice. Il varietà culturale di Geppi Cucciari (produzione Rai Cultura in collaborazione con Itv Movie) racconta l’Italia con ironia e curiosità, alternando ospiti, una band in studio e i racconti fissi del divulgatore Roberto Mercadini e dell’insegnante Andrea Maggi. Dalla prima stagione del 2023, il programma ha consolidato uno stile riconoscibile che unisce cultura pop e leggerezza.

Del Debbio all’attacco, Ventura accende il GF e Italia 1 fa partire la Supercoppa

Su Rete 4 alle 21:34 Paolo Del Debbio conduce Dritto e rovescio, il talk politico di Videonews in onda dal 2019. Dalla piazza alle interviste in studio, il programma affronta temi caldi di politica, economia e società, con una formula da arena che negli anni ha raccolto una community fedele.

Su Canale 5 alle 21:20 appuntamento con Grande Fratello. Il reality basato sul format Big Brother (condotto quest’anno da Simona Ventura) arriva alla settimana cruciale: dopo la "semifinale‑bis" e il televoto tra Omer Elomari e Domenico D’Alterio, si va verso la finalissima. Social roventi, storie personali forti (dal racconto del rapimento d’infanzia di Giulia, alla scelta di Anita di non leggere la lettera del padre) e il confronto tra Benedetta e Valentina tengono alta la tensione prima dell’ultimo atto.

Su Italia 1 alle 20:00 c’è Calcio, Supercoppa Italiana – Semifinali: Napoli‑Milan. La prima semifinale mette di fronte il Napoli di Antonio Conte e il Milan guidato (in sinossi) da Massimiliano Allegri, detentore del trofeo nella scorsa edizione: in palio l’accesso alla finale della Supercoppa. A seguire, alle 22:05, Supercoppa Italiana Live, il post‑partita con analisi e interviste per rivivere i momenti chiave della serata.

Norimberga in prima serata, commedia di Natale sul Nove e i premi di Real Time

Su La7 alle 21:15 spazio al film Il processo di Norimberga (2000, 132’), con Alec Baldwin, Jill Hennessy, Christopher Plummer, Max von Sydow. La ricostruzione giudiziaria dei processi ai gerarchi nazisti, con il magistrato americano Robert Jackson a guidare l’accusa per fissare un precedente storico contro i crimini contro l’umanità.

Su Nove alle 21:30 arriva Non sono pronta per Natale (2015, 90’, regia di Sam Irvin), commedia romantica a tema natalizio per una prima serata leggera e "a cuor caldo".

Su Real Time alle 21:30 la cerimonia L’Italia che comunica celebra eccellenze, agenzie e brand del settore: un premio che diventa momento di incontro e vetrina delle migliori campagne italiane.

Sky Cinema con Soderbergh e Crialese, poi MasterChef; TV8 e Cielo tra cult romantici e azione

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 va in onda Black bag – Doppio gioco (93’), thriller di Steven Soderbergh: l’agente segreto George Woodhouse indaga su una fuga di dati classificati e scopre che tra i sospettati c’è sua moglie Kathryn. Nel cast Michael Fassbender, Cate Blanchett, Tom Burke, Marisa Abela e Regé‑Jean Page.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 il film Terraferma (88’) di Emanuele Crialese: in una piccola isola siciliana, l’arrivo dei migranti interroga coscienze e tradizioni di una comunità di pescatori, tra scelte morali e collisioni col presente.

Su Sky Uno alle 21:15 prosegue MasterChef Italia (St. 15, Ep. 3): il talent culinario con i giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo conferma la spinta verso l’ecosostenibilità e la ricerca tecnica tra Mystery Box, prove creative e Pressure Test.

Su TV8 alle 21:30 romantico cult con Il profumo del mosto selvatico (1995, 102’): una giovane figlia di immigrati ispanici teme la reazione del padre alla sua gravidanza e trova un alleato in un venditore di cioccolatini disilluso che finge di essere suo marito. Con Keanu Reeves, Aitana Sanchez‑Gijon, Anthony Quinn e Giancarlo Giannini.

Su Cielo alle 21:20 azione con A Good Man (2014, 100’), di Keoni Waxman: Steven Seagal guida un cast internazionale in un action urbano a base di vendette incrociate e regolamenti di conti.

Maratona Sky Sport: prepartita europeo, Conference in diretta e notti di vela

Su Sky Sport 1 alle 20:00 apre Prepartita UEFA Europa e Conference League, con anticipazioni, collegamenti e ospiti. Alle 21:00 il calcio live con Calcio, UEFA Conference League, per seguire la serata della terza competizione europea per club.

Su Sky Sport Max alle 20:00 spazio al mare con Vela, Highlights SailGP, la competizione dei catamarani F50 più spettacolare al mondo. Alle 21:00 riflettori su Calcio, UEFA Champions League, la massima competizione europea per club. In seconda serata, alle 23:00, gran finale di vela con Veleziana Sailing Week 2025.

