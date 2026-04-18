Stasera in tv (18 aprile), Carlucci riaccende Canzonissima, De Filippi guida Amici, Brad Pitt conquista Sky Cinema Cosa vedere stasera in tv? Gramellini apre il confronto su La7 con In altre parole, mentre su Rete 4 torna Don Camillo e su Sky Sport 1 la Premier League illumina la serata.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio del 18 aprile 2026: una prima serata ricca di show, cinema, serie e sport in grado di soddisfare tutti i gusti.

Carlucci vola con Canzonissima: The Rookie in azione, Bardem spadroneggia nella commedia nera

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Canzonissima: lo show musicale live con orchestra (24 elementi) sceglie il tema "La rivincita di Sanremo", riportando in scena brani che non hanno vinto il Festival ma sono entrati nel cuore del pubblico. In giuria i "Magnifici 7", sul palco grandi interpreti per una serata che intreccia memoria pop, cover e cavalli di battaglia.

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Su Rai 2 alle 21:20 tocca a The rookie: Nathan Fillion guida il cast di una serie che segue John Nolan, 45 anni, divorziato e padre, che lascia la Pennsylvania per inseguire a Los Angeles il sogno di diventare agente di polizia. Il più "anziano" rookie del LAPD deve cavarsela tra casi imprevedibili, errori e riscatto professionale, con un ensemble che comprende Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Titus Makin, Mercedes Mason, Melissa O’Neil, Afton Williamson, Eric Winter e Mekia Cox.

Su Rai 2 alle 23:00 arriva Il sabato al 90°: un racconto completo del weekend di Serie A con immagini, collegamenti live dagli stadi, analisi tecniche e la moviola sugli episodi più discussi. Studio, ospiti e approfondimenti per attraversare la giornata dagli anticipi fino all’ultimo posticipo.

Su Rai 3 alle 21:25 spazio al film Il capo perfetto (2021), commedia nera di Fernando León de Aranoa: in una fabbrica di bilance industriali, il capo Blanco tenta di "rimettere in equilibrio" tutto prima della visita di un comitato per un premio all’eccellenza, superando ogni limite pur di salvarsi. Nel cast spicca Javier Bardem, con Manolo Solo, María de Nati, Almudena Amor e Sonia Almarcha.

Il ritorno di Don Camillo sfida il serale di Amici: e i Minions raccontano l’origine di Gru

Su Rete 4 alle 21:33 torna il grande classico Don Camillo e l’onorevole Peppone (1955): nuova schermaglia a Brescello tra Fernandel e Gino Cervi, con Claude Sylvain, Leda Gloria e Saro Urzì. Un capitolo amatissimo della saga che mescola ironia, umanità e piccole grandi questioni di paese.

Su Canale 5 alle 21:30 c’è Amici di Maria: il talent che segue da vicino preparazione artistica, sfide, confessionali e crescita di cantanti e ballerini. Le prove, i "guanti" lanciati dagli insegnanti e le dinamiche da studio si intrecciano con i racconti dei ragazzi, guidati anche dai confessionali con Luca Zanforlin.

Su Italia 1 alle 21:29 film per tutta la famiglia con Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo (2021, regia di Kyle Balda e Brad Ableson): mentre i Minions cercano un nuovo leader, l’adolescente Gru tenta il colpo della vita rubando un diamante per farsi accettare dai "Malefici 6". Gag a raffica, ritmo pop e l’origine del supercattivo più amato dell’animazione.

Gramellini apre il confronto, Conticini al banco delle aste: su Real Time "cortesie" e casi clinici

Su La7 alle 20:35 In altre parole: Massimo Gramellini guida il talk-rotocalco nato come erede di "Le parole". Ogni settimana un set di parole-chiave per leggere storie, notizie e umori del Paese, con la squadra di ospiti fissi (tra cui Roberto Vecchioni, Saverio Raimondo, Jacopo Veneziani e le giornaliste Cecilia Sala, Alessandra Sardoni, Laura Bonasera) e ospiti d’eccezione. In diretta dagli studi di Roma.

Su Nove alle 21:30 tocca ad Accordi e disaccordi: un tema e due ospiti con visioni opposte per un’ora di confronto serrato. Tra domande, repliche e controrepliche, il programma mette a nudo argomenti caldi dell’attualità con ritmo e senza filtri.

Su Real Time alle 20:40 torna Cortesie per gli ospiti: dal 2005 il "gioco di stile" in cui due coppie si sfidano su menù, mise en place e accoglienza. Storia lunga e ricca di spin-off (New York, B&B, "Ristorante") e una giuria che nel tempo ha visto volti come Alessandro Borghese (alle origini), Csaba dalla Zorza, Diego Thomas e, più di recente, Luca Calvani per gli spazi. Un cult che ha codificato bon ton e convivialità televisiva.

Su Real Time alle 21:45 arriva Dottor Hekim – Medico geniale (St.2 Ep.21): Ates, antisociale e anticonformista, è un esperto di malattie infettive e nefrologia che guida un team competitivo tra diagnosi difficili e scontri di personalità. Nel cast Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz e Damla Colbay.

Brad Pitt marcia su Troia, Pechino Express riparte, Borghese giudica i ristoratori: Cielo rincorre lo Sciacallo

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 il kolossal Troy (2004, regia di Wolfgang Petersen). Dal mito alla guerra: Paride rapisce Elena, Achille e Ettore si sfidano in un duello che ha fatto la storia del cinema epico. Nel cast Brad Pitt, Orlando Bloom, Eric Bana, Diane Kruger, Sean Bean, Brian Cox e Peter O’Toole.

Su Sky Uno alle 21:15 l’avventura di Pechino Express: gara a coppie con zaino leggero e budget ridotto, tra missioni, ospitalità dei locali e strategia che ridisegna tappa dopo tappa la classifica.

Su TV8 alle 20:35 e poi alle 21:55 doppio appuntamento con Alessandro Borghese – 4 ristoranti: quattro ristoratori si sfidano valutandosi a vicenda su location, servizio, menù, prezzo e una categoria "special" legata al territorio. Il conduttore assegna voti e, in caso di necessità, ribalta la classifica con il suo giudizio finale. In palio 5.000 euro da reinvestire nel locale.

Su Cielo alle 21:20 episodio di The day of the jackal (2024): lo Sciacallo (Eddie Redmayne), killer solitario e spietato, si ritrova braccato da Bianca dell’MI6 (Lashana Lynch) in una feroce caccia all’uomo attraverso l’Europa. Nel cast anche Úrsula Corberó, Charles Dance, Richard Dormer e altri volti internazionali.

Premier League, URC e Superbike: la macchina Sky Sport non si ferma

Su Sky Sport 1 alle 21:00 appuntamento con Calcio, Premier League: la massima serie inglese in prima serata, con studi e telecronache che raccontano la notte britannica del pallone.

Su Sky Sport 1 alle 23:00 spazio ai motori con Motociclismo, WorldSBK: il Mondiale Superbike, la massima competizione per moto derivate di serie, tra analisi tecniche e adrenalina.

Su Sky Sport Max alle 20:45 in campo lo Rugby, United Rugby Championship: il torneo transnazionale che unisce club di Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica (ex Pro14) per una serata di impatti, tattica e grande fisicità.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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