Stasera in tv (18 agosto), Vasco Rossi e lo scontro definitivo con Amadeus

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 18 agosto 2025: dalla raccolta dei concerti a San Siro di Vasco, ai match di Coppa Italia.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Cosa vedere stasera in TV, lunedì 18 agosto 2025? Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro. Dalle serie TV ai grandi film, passando ai programmi classici dei primi canali.

Stasera in tv 18 agosto, cosa vedere: Vasco Rossi in concerto su Canale 5, e Amadeus su Nove

Lunedì 18 agosto 2025 mette sul piatto due prime serate che non potrebbero essere più diverse. Da una parte, su Canale 5, arriva Vasco Rossi – I magnifici 7, lo speciale dedicato ai sette concerti-evento che il cantante ha portato a San Siro. Tanta musica, energia ed esibizione dal vivo, il tutto accompagnato da una lunga intervista che avvicina il pubblico al lato più personale di Vasco. Ma attenzione a Nove, dove si gioca con The Cage – Prendi e scappa, il game show di Amadeus con Giulia Salemi, dove le coppie di concorrenti rispondono a domande per guadagnare tempo e arraffare più premi possibile all’interno di una "gabbia" prima che scada il cronometro.

Sul fronte Rai, la prima serata di Rai 1 propone La bambina che non voleva cantare, il film ispirato alla storia di Nada, dal rapporto difficile con la madre fino ai primi passi nel mondo della musica. Una pellicola intensa, che unisce racconto biografico e crescita personale. Rai 2 continua con Elsbeth, mentre su Rai 3 va in onda Il Gattopardo,che evoca un pezzo di storia del cinema e della letteratura italiana. Italia 1 invece accende i riflettori sul calcio con Torino – Modena, sfida che porta in campo l’atmosfera da stadio per gli appassionati sportivi. Rete 4 punta poi sul cinema con Anche io, che lo storia dietro la genesi del movimento Me too.

Concludiamo poi con le proposte dei canali secondari. Su 20 spazio alla Coppa Italia, Udinese – Carrarese, su TwentySeven arriva il film Matricole dentro o fuori, mentre Cine 34 propone La banda del Trucido, un poliziesco all’italiana. Insomma, il 18 agosto non si avrà nessun problema a trova la proposta giusta tra tutte quelle disponibili in chiaro.

Programmi

