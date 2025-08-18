Stasera in tv (18 agosto), Vasco Rossi e lo scontro definitivo con Amadeus
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 18 agosto 2025: dalla raccolta dei concerti a San Siro di Vasco, ai match di Coppa Italia.
Cosa vedere stasera in TV, lunedì 18 agosto 2025? Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro. Dalle serie TV ai grandi film, passando ai programmi classici dei primi canali.
Stasera in tv 18 agosto, cosa vedere: Vasco Rossi in concerto su Canale 5, e Amadeus su Nove
Lunedì 18 agosto 2025 mette sul piatto due prime serate che non potrebbero essere più diverse. Da una parte, su Canale 5, arriva Vasco Rossi – I magnifici 7, lo speciale dedicato ai sette concerti-evento che il cantante ha portato a San Siro. Tanta musica, energia ed esibizione dal vivo, il tutto accompagnato da una lunga intervista che avvicina il pubblico al lato più personale di Vasco. Ma attenzione a Nove, dove si gioca con The Cage – Prendi e scappa, il game show di Amadeus con Giulia Salemi, dove le coppie di concorrenti rispondono a domande per guadagnare tempo e arraffare più premi possibile all’interno di una "gabbia" prima che scada il cronometro.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Sul fronte Rai, la prima serata di Rai 1 propone La bambina che non voleva cantare, il film ispirato alla storia di Nada, dal rapporto difficile con la madre fino ai primi passi nel mondo della musica. Una pellicola intensa, che unisce racconto biografico e crescita personale. Rai 2 continua con Elsbeth, mentre su Rai 3 va in onda Il Gattopardo,che evoca un pezzo di storia del cinema e della letteratura italiana. Italia 1 invece accende i riflettori sul calcio con Torino – Modena, sfida che porta in campo l’atmosfera da stadio per gli appassionati sportivi. Rete 4 punta poi sul cinema con Anche io, che lo storia dietro la genesi del movimento Me too.
Concludiamo poi con le proposte dei canali secondari. Su 20 spazio alla Coppa Italia, Udinese – Carrarese, su TwentySeven arriva il film Matricole dentro o fuori, mentre Cine 34 propone La banda del Trucido, un poliziesco all’italiana. Insomma, il 18 agosto non si avrà nessun problema a trova la proposta giusta tra tutte quelle disponibili in chiaro.
Guarda il video per scoprire tutti i consigli di visione di Libero Magazine.
Consulta la guida completa ai programmi della serata
Potrebbe interessarti anche
Stasera in tv (28 luglio): l'ultima sfida di Alberto Angela, su Rai 3 scintille sul caso di Garlasco
Cosa vedere stasera in tv? Noos chiude su Rai 1, Canale 5 propone la penultima punta...
Stasera in tv (11 agosto): Serena Rossi diventa Mia Martini e Annalisa emoziona su Canale 5
Cosa vedere stasera in tv? Sono Mia infiamma Rai 1, Canale 5 propone il super concer...
Stasera in tv (5 agosto), Max Angioni cerca di superare 'la gabbia' di Amadeus: sfida aperta
Cosa vedere stasera 5 agosto, dalla competizione serrata di Amadeus, alla nuova stag...
Stasera in tv (29 luglio): Amadeus sorride e Filippo Bisciglia lancia la maratona di Temptation Island
I programmi da vedere stasera in tv, martedì 29 luglio 2025. Da Temptation Island, p...
Stasera in tv (4 agosto), Franco Califano e la sfida musicale con Ilary Blasi: di cosa si tratta
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 4 luglio 2025: la ...
Stasera in tv (14 luglio): Alberto Angela e la ‘vendetta’ contro Ilary Blasi, Amadeus sorride
Cosa vedere stasera in tv? Grande serata musicale su Canale 5, ostacolata dalla divu...
Stasera in tv (6 agosto), Amadeus trova un nuovo sfidante da battere: lo scontro con Giuseppe Brindisi
Il meglio della prima serata di oggi, 6 agosto: Rai 2 ci intrattiene con Rocco Schia...
Stasera in tv (12 agosto), Alessandro Siani più Enrico Brignano, la Rai prepara una serata col botto. Perché
I programmi da vedere stasera in tv, martedì 12 agosto 2025. Da Diamoci del Tour al ...