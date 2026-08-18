Stasera in tv,18 agosto: cosa vedere in tv tra 007, thriller d’autore e il viaggio pop di Mediaset
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di martedì 18 agosto 2026: su Rai 1 l’avventura “Emma e il giaguaro nero”, su La7 il caso “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”, su Italia 1 la kermesse “Yoga Radio Estate”.
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farvi scappare oggi, 18 agosto 2026: tra cinema d’autore, azione, musica e serie cult ce n’è per tutti i gusti.
- Gaber emoziona, la giungla chiama e Bova corre: la Rai tra mito e adrenalina
- Misteri, riscatto e hit d’estate: la notte Mediaset tra indagini e palco live
- Giustizia, risate e casi di pelle: tre modi diversi di raccontare la realtà
- Liam Neeson a caccia, Barbieri giudica, 007 colpisce e la Scozia di Outlander incanta
- Notte di adrenalina e storie da campo: il racconto sportivo continua
Rai
Gaber emoziona, la giungla chiama e Bova corre: la Rai tra mito e adrenalina
Rai 1 — 21:30 — Emma e il giaguaro nero. Un’avventura nella Foresta Amazzonica: Emma, cresciuta nella giungla, stringe un legame indissolubile con il cucciolo di giaguaro Hope. Costretta a trasferirsi a New York a sei anni, torna dopo otto anni per salvarlo da un grave pericolo. Tra natura selvaggia, formazione e coraggio, un racconto familiare che esalta il rispetto per l’ambiente e l’amicizia uomo-animale. Cast: Lumi Pollack, Paul Greene, Emily Bett Rickards.
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Rai 2 — 21:20 — Palermo-Milano solo andata. Dramma metropolitano diretto da Claudio Fragasso con Giancarlo Giannini, Raoul Bova, Ricky Memphis e Romina Mondello: un viaggio teso e senza respiro lungo l’Italia degli anni ’90, tra criminalità organizzata, scorte e indagini, con personaggi incalzati da scelte estreme. Durata 95’.
Rai 3 — 21:20 — Io, noi e Gaber. Il documentario di Riccardo Milani ripercorre la parabola artistica e umana di Giorgio Gaber tra Milano e Viareggio: dalle radici private raccontate dai familiari al coro di artisti e amici che ne celebrano teatro-canzone, ironia e impegno civile. Un ritratto che intreccia memoria pubblica e intimità del "Signor G". Durata 135’.
Mediaset
Misteri, riscatto e hit d’estate: la notte Mediaset tra indagini e palco live
Rete 4 — 21:30 — Le grandi domande di Freedom. Un itinerario tra avventura e conoscenza che attraversa luoghi-simbolo, natura e passato per esplorare l’ignoto: scoperte, ipotesi e ricostruzioni danno forma a un racconto divulgativo capace di unire meraviglia e spirito critico.
Canale 5 — 21:20 — Il mio amico Tempesta. Melodramma e speranza in sella: Zoé, cresciuta nel maneggio, sogna di diventare fantino e lega con una puledra che ha visto nascere. Dopo un incidente che la rende paraplegica, perde il rapporto con i cavalli ma, grazie all’addestratore Seb, ritrova fiducia e un nuovo modo di stare in scuderia. Regia di Christian Duguay; con Hugo Becker, Emeline Faure, Carmen Kassovitz, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein. Durata 109’.
Italia 1 — 21:18 — Yoga Radio Estate. La kermesse musicale accende la piazza e la tv con i protagonisti dell’estate: performance dal vivo, tormentoni e un clima festoso per un prime time tutto da cantare. Un viaggio pop tra generazioni e generi, nel segno dell’energia live. Genere: Musicale.
La7 e Discovery
Giustizia, risate e casi di pelle: tre modi diversi di raccontare la realtà
La7 — 21:15 — Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Il giallo d’autore di Martin McDonagh scava nel dolore di una madre che sfida la polizia locale dopo l’omicidio della figlia: un urlo contro l’indifferenza che diventa ritratto umano e morale di un’intera comunità. Con Frances McDormand, Sam Rockwell, Woody Harrelson, Peter Dinklage, Abbie Cornish. Durata 115’.
Nove — 21:30 — Alessandro Siani – Off line. Stand-up e teatro si fondono nella comicità partenopea di Siani: uno sguardo ironico e tagliente sul nostro rapporto tragicomico con la tecnologia, tra vita quotidiana connessa e la riscoperta della magia "disconnessa" del palcoscenico. Genere: Teatro.
Real Time — 21:40 — SOS acne. La dottoressa Ines Mordente affronta casi di acne, lipomi, macchie e cisti: diagnosi mirate, trattamenti e storie personali per un docureality medico che unisce competenza e umanità. Genere: Docureality.
Intrattenimento Sky
Liam Neeson a caccia, Barbieri giudica, 007 colpisce e la Scozia di Outlander incanta
Sky Cinema 1 — 21:15 — Memory. Un sicario prossimo al ritiro rifiuta un incarico quando scopre che il bersaglio è una ragazza: inizia così una resa dei conti contro un’organizzazione guidata dall’enigmatica Davana Sealman, mentre l’FBI lo bracca. Thriller di Martin Campbell con Liam Neeson, Guy Pearce e Monica Bellucci. Durata 114’.
Sky Uno — 21:15 — Bruno Barbieri – 4 hotel. Spin-off di "4 ristoranti": quattro albergatori si sfidano valutando location, servizi, camere, prezzi e colazione. Le ispezioni rituali di Barbieri tra topper, cuscini e minibar, i voti segreti e il verdetto finale che può ribaltare tutto: in palio 5.000 euro da reinvestire nella struttura. Dal 2018, factual cult tra ospitalità e competizione.
TV8 — 21:40 — Spectre. Un messaggio dal passato trascina James Bond dentro la rete dell’organizzazione SPECTRE: Sam Mendes orchestra un action elegante e adrenalinico con Daniel Craig, Léa Seydoux, Christoph Waltz, Ralph Fiennes e Monica Bellucci. Durata 148’.
Cielo — 21:20 — Outlander (St. 2, Ep. 11). La storia d’amore e tempo di Claire Randall, infermiera del 1945 catapultata nella Scozia del 1743 attraverso le pietre di Craigh na Dun: tra clan, pericoli e il legame con Jamie Fraser, identità e destino si intrecciano in un racconto epico e romantico.
Sky Sport 1 — 21:00 — Calcio, UEFA Champions League. La massima competizione europea per club: serata di grande calcio con partite e approfondimenti dedicati al torneo più prestigioso del continente. Genere: Calcio.
Sky Sport
Notte di adrenalina e storie da campo: il racconto sportivo continua
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