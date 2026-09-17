Stasera in tv (17 settembre): Ilary Blasi riapre il GF Vip, nuove audizioni a X Factor Cosa vedere oggi in prima serata: il dramma di Gabriele Salvatores su Rai 1 sfida il talk Dritto e rovescio su Rete 4 e il grande calcio europeo su Sky/TV8, mentre Eleonora Daniele racconta storie e radici su Rai 3.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Se siete indecisi su cosa guardare in questa serata di 17 settembre 2026, abbiamo raccolto per voi il meglio della prima serata: grandi storie, reality e sport in diretta per una scelta senza rimpianti.

Rai: Favino commuove, l’Italvolley cerca la spallata, Daniele scava nei segreti dei vip

Rai 1 — 21:30 — Napoli – New York. Il film di Gabriele Salvatores ci porta nel 1949: Carmine e Celestina, due orfane, sognano l’America e si imbarcano di notte su una nave gremita di italiani in cerca di una vita migliore. Un racconto corale di speranze e partenze, con Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro, Antonio Guerra, Anna Ammirati e Anna Lucia Pierro. Genere: drammatico. Durata: 124’.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 — 21:00 — Pallavolo maschile, Europei 2026 – 5a giornata (Girone A): Italia-Slovenia. Appuntamento da dentro o fuori per gli Azzurri: ritmo alto, muro e cambi palla per indirizzare il girone contro una delle rivali più ostiche. Telecronaca e clima da grande torneo per una serata ad alta tensione.

Rai 3 — 21:20 — Le cose che non sai. Eleonora Daniele guida un viaggio immersivo nella vita delle celebrità: ricerche d’archivio, testimonianze dirette, filmati, foto e lettere inedite per riportare alla luce segreti familiari e pagine di storia privata che si intrecciano con la storia d’Italia. Un format che unisce curiosità e divulgazione con tono empatico e rigore nel racconto.

Mediaset: Del Debbio all’attacco, Blasi riapre la porta rossa, Jackie Chan contro Brosnan

Rete 4 — 21:30 — Dritto e rovescio. Il talk di approfondimento politico e sociale curato da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio: interviste, inchieste e collegamenti dalle piazze per leggere senza filtri l’attualità italiana e internazionale. Nato nel 2019, eredita lo sguardo popolare di Quinta Colonna e lo porta in prima serata con ospiti e dibattiti serrati.

Canale 5 — 21:20 — Grande Fratello Vip. La versione "vip" del reality che ha fatto la storia del genere: 24 ore su 24 nella Casa, confessionale, prove settimanali e meccanismo di nomination e televoto fino alla proclamazione del vincitore (montepremi 100.000 €, metà in beneficenza). In studio, dopo Ilary Blasi nelle prime edizioni e la lunga parentesi di Alfonso Signorini, il format ha alternato opinionisti come Pupo, Wanda Nara, Antonella Elia, Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi come inviata social. Tra i vincitori storici: Alessia Macari, Daniele Bossari, Walter Nudo, Paola Di Benedetto, Tommaso Zorzi, Jessica Hailé Selassié e Nikita Pelizon.

Italia 1 — 21:27 — The foreigner. Action diretto da Martin Campbell (2017, 114’): nel cast spiccano Charlie Murphy, Dermot Crowley, Jackie Chan, Katie Leung, Mark Tandy, Pierce Brosnan e Simon Kunz. Un thriller teso firmato dal regista di Casino Royale, con un confronto ad alta tensione tra due icone del grande schermo.

La7 e Discovery: Formigli alza il livello, Cevoli tra memoria e risate, il docu di chi vuole rinascere

La7 — 21:15 — PiazzaPulita. Corrado Formigli torna con il suo talk d’inchiesta: politica, economia e società raccontate con interviste one-to-one, confronti in studio, reportage e inchieste che mettono sotto la lente i dossier più caldi. Un classico dell’approfondimento che ha fatto scuola dal 2011.

Nove — 21:30 — Paolo Cevoli – Andavo ai 100 all’ora. Teatro e nostalgia: Paolo Cevoli ripercorre l’infanzia negli anni ’60 con ironia e tenerezza, tra ricordi di provincia e gag irresistibili in uno spettacolo dal ritmo "a tutta birra".

Real Time — 21:40 — Pericolosamente obesi. Il docureality segue uomini e donne alle prese con forme gravissime di obesità: con la guida del chirurgo bariatrico Charles Procter, nutrizione, sala operatoria e supporto emotivo diventano le chiavi per invertire la rotta e riprendersi la vita.

Intrattenimento Sky: cinema italiano d’autore, talent in corsa, Europa League e azione "Seagal style"

Sky Cinema 1 — 21:15 — Romeo è Giulietta. Giovanni Veronesi firma una commedia brillante (2024, 118’): un’attrice, scartata per Giulietta, si traveste da uomo e ottiene la parte di Romeo. Gioco teatrale e identità in bilico con un super cast: Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Margherita Buy, Geppi Cucciari e Maurizio Lombardi.

Sky Uno — 21:15 — X Factor Italia (St. 20, Ep. 2). Secondo appuntamento della stagione: nuove audizioni tra voci sorprendenti, personalità in crescita e la corsa ai Live. Talento, scrittura e identità musicale sotto i riflettori.

TV8 — 20:30 — Tv8 Football Night. Talk, analisi e collegamenti per scaldare la sera di coppe con ospiti e temi di attualità calcistica. A seguire, alle 21:00, Calcio, UEFA Europa League – 1a giornata: Besiktas-Olympique Marsiglia: debutto europeo di alto profilo, con i turchi (guidati da mister Vincenzo Italiano) contro l’OM in un incrocio dal sapore di tradizione e grande pubblico.

Cielo — 21:20 — Code of Honor. Action (2015, 106’): un ex colonnello torna in città e decide di farsi giustizia da solo contro crimine e corruzione, mentre il suo ex pupillo—oggi poliziotto—prova a fermarlo. Con Steven Seagal, Craig Sheffer, Helena Mattsson e James Russo.

Sky Sport 1 — 20:45 — Sky Calcio Show. Studio, immagini e interviste per entrare nella notte europea con analisi e collegamenti dai campi.

Sky Sport 1 — 21:00 — Calcio, UEFA Europa League. Live con la serata della seconda competizione UEFA per club: gol, highlights e aggiornamenti in tempo reale.

Sky Sport Max — 20:45 — Highlights Calcio. Le giocate più spettacolari e i protagonisti internazionali in un condensato imperdibile.

Sky Sport Max — 21:00 — Calcio, Diretta Gol Europa League. Finestra multistadio per non perdere nulla: tutti i gol e i risultati in simultanea.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche