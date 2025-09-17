Stasera in tv (17 settembre), Raoul Bova alle prese con una banda di ladre. In onda anche Tommaso Labate, Montalbano e la Sciarelli
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di mercoledì 17 settembre: la terza stagione di Buongiorno, mamma! su Canale 5, Il Commissario Montalbano su Rai 1 e la Champions League in chiaro su TV8.
Scoprite il meglio della programmazione tv di mercoledì 17 settembre 2025: una serata che mette a confronto grandi nomi della fiction italiana, azione internazionale e il calcio europeo più atteso. Se siete indecisi sul programma da scegliere, ecco tutte le proposte in prima serata da non perdere.
- Il ritorno di Zingaretti e la sfida del giallo: tra Camilleri e misteri su Rai
- Raoul Bova e la famiglia Borghi: emozioni e segreti nella fiction Mediaset
- Gratteri e Di Giannantonio: la lezione antimafia e la sfida della legalità su La7 e Discovery
- Statham, Schwarzenegger e Borghese: azione, storia e cucina su Intrattenimento Sky
- Champions League e Serie C: la notte del grande calcio su Sky Sport
Il ritorno di Zingaretti e la sfida del giallo: tra Camilleri e misteri su Rai
Rai 1 alle 21:30 propone Il Commissario Montalbano – Una voce di notte, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Angelo Russo, Peppino Mazzotta e Saverio Marconi. L’episodio, tratto dai romanzi di Andrea Camilleri, porta il celebre commissario a indagare su un caso che intreccia potere, corruzione e segreti inconfessabili. La fiction, sempre campione di ascolti, si conferma appuntamento imperdibile per gli amanti del giallo italiano.
Rai 2 alle 21:20 trasmette Occhi di gatto, serie tv con Camille Lou, Constance Labbé e Claire Romain. Ambientata nella Parigi del 2024, la storia segue Tamara Chamade e le sue sorelle in una rocambolesca indagine tra arte, furti e misteri familiari, con la polizia sulle loro tracce. Un mix di suspense e avventura al femminile.
Rai 3 alle 21:20 manda in onda Chi l’ha visto?, il programma di inchiesta condotto da Federica Sciarelli. La puntata si concentra su nuovi sviluppi nei casi di persone scomparse e misteri irrisolti, con particolare attenzione alle indagini sulla scomparsa di Liliana Resinovich e aggiornamenti sul caso Garlasco. Il format, in onda dal 1989, resta un punto di riferimento per chi cerca risposte e solidarietà, con ascolti sempre solidi e una community di telespettatori attivi nelle segnalazioni.
Raoul Bova e la famiglia Borghi: emozioni e segreti nella fiction Mediaset
Rete 4 alle 21:33 propone Realpolitik, il nuovo talk di approfondimento condotto da Tommaso Labate. Il programma offre analisi e retroscena sull’attualità politica, con sondaggi e dibattiti in diretta per raccontare il presente senza filtri.
Canale 5 alle 21:23 debutta la terza stagione di Buongiorno, mamma!, la fiction con Raoul Bova, Beatrice Arnera, Serena Iansiti, Elena Funari, Ginevra Francesconi, Thomas Berger Christensen, Andrea Condè e Domenico Diele. La famiglia Borghi affronta nuove sfide, tra figli cresciuti, enigmi dolorosi e ritorni inattesi. L’arrivo di Laura e il ritorno di Agata promettono colpi di scena e tensioni, mentre Guido cerca di tenere unita la famiglia e gestire la ONLUS voluta da Anna. La serie, amatissima dal pubblico, torna con una stagione ricca di emozioni e misteri.
Italia 1 alle 21:27 trasmette The Transporter, action movie del 2002 diretto da Corey Yuen e Louis Leterrier, con Jason Statham, Francois Berleand, Matt Schulze, Ric Young e Shu Qi. Un film ad alta tensione, tra inseguimenti e colpi di scena, ideale per chi cerca adrenalina e spettacolo.
Gratteri e Di Giannantonio: la lezione antimafia e la sfida della legalità su La7 e Discovery
La 7 alle 21:15 propone Lezioni di mafie, un ciclo di quattro puntate con il procuratore Nicola Gratteri, la conduzione di Paolo Di Giannantonio e la partecipazione di Antonio Nicaso. Insieme agli studenti di Roma Tre, si analizza l’evoluzione della criminalità organizzata e le sue ramificazioni nella società contemporanea.
Nove alle 21:30 manda in onda Comedy Match, dove due squadre di comici professionisti si sfidano in improvvisazione, battute e giochi esilaranti, per una serata all’insegna dell’umorismo e della leggerezza.
Real Time alle 21:30 trasmette Matrimonio a prima vista Italia, il reality che mette alla prova tre coppie di sconosciuti unite in matrimonio. Seguiti da un team di esperti, i protagonisti affrontano tre settimane di convivenza per decidere se restare insieme o separarsi. Un esperimento sociale che continua a incuriosire e appassionare il pubblico italiano, con storie vere e colpi di scena.
Statham, Schwarzenegger e Borghese: azione, storia e cucina su Intrattenimento Sky
Sky Cinema 1 alle 21:15 propone I Mercenari 2, action con Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Chuck Norris, Sylvester Stallone e Jason Statham. Un cast stellare per una serata di pura adrenalina tra esplosioni, missioni impossibili e ironia.
Sky Cinema 2 alle 21:15 trasmette Io sono ancora qui, film storico con Maeve Jinkings, Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Selton Mello e Antonio Saboia. Ambientato nel Brasile degli anni ’70, racconta la lotta di Eunice Paiva per scoprire la verità sulla scomparsa del marito, tra dolore e coraggio.
Sky Uno alle 21:15 manda in onda Alessandro Borghese – Celebrity Chef, dove due celebrità si sfidano ai fornelli nel ristorante milanese dello chef Alessandro Borghese, supportati dalla sua brigata. Una gara culinaria tra musica, sport e spettacolo.
TV8 alle 20:20 apre la serata con Tv8 Champions Night, l’analisi pre-partita della Champions League, seguita alle 21:00 da Calcio, UEFA Champions League – 1a giornata: Liverpool-Atletico Madrid. Ad Anfield, la sfida tra i Reds e l’Atletico Madrid inaugura la nuova stagione europea, promettendo emozioni e spettacolo in chiaro per tutti.
Cielo alle 21:20 trasmette Terrore ad alta quota, action con Tia Carrere, David Chokachi e Meghan McLeod. Un volo di ritorno si trasforma in incubo quando un’eruzione solare mette fuori uso piloti e strumentazione, costringendo i passeggeri a lottare per la sopravvivenza.
Champions League e Serie C: la notte del grande calcio su Sky Sport
Sky Sport 1 alle 20:45 propone Champions League Show, con immagini, interviste e commenti sui match della UEFA Champions League. A seguire, alle 21:00, Calcio, UEFA Champions League: tutte le partite della massima competizione europea per club, con aggiornamenti in tempo reale.
Sky Sport Max alle 19:00 trasmette Calcio, Serie C, con le partite del campionato italiano, e alle 21:00 ancora Calcio, UEFA Champions League, per una serata di grande calcio internazionale.
