Stasera in tv (17 ottobre): Carlo Conti teme un Tradimento, Quarto Grado fa chiarezza su Garlasco I programmi del 17 ottobre 2025: Tale e Quale punta alla vittoria della serata ma la soap turca è minacciosa. Propaganda e Crozza sorridono, Nuzzi indaga su Chiara Poggi

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco una guida rapida e completa per il prime time di 17 ottobre 2025: dal grande show live ai film evento, passando per cronaca, satira e sport.

Carlo Conti al timone, Jolie in modalità survival e inchieste civiche: la notte Rai si fa intensa

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Tale e quale Show, la gara live di trasformazioni guidata da Carlo Conti: vip in scena rigorosamente dal vivo, arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli e giudizi del terzetto storico Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Una macchina dello spettacolo oliatissima tra vocal coach, actor coach e trucco scenico, per un varietà che unisce performance, ritmo e ironia.

Su Rai 2 alle 21:20 arriva il thriller Quelli che mi vogliono morto (2021) di Taylor Sheridan: un dodicenne testimone di un omicidio viene nascosto nelle foreste del Montana, mentre i killer lo braccano e un incendio incontrollabile avanza. Nel cast Angelina Jolie, Nicholas Hoult, Jon Bernthal, Aidan Gillen e Tyler Perry, per una corsa contro il tempo tra fiamme e sicari.

Su Rai 3 alle 21:25 Farwest racconta i "far west d’Italia": collegamenti, reportage e testimonianze in studio per illuminare le terre di confine dove le regole saltano e a pagare sono i più deboli. Un racconto di servizio pubblico che dà voce a disagio e indignazione, indicando possibili soluzioni.

Quarto Grado riapre i dossier, la dizi turca infiamma Canale 5, azione adrenalinica su Italia 1

Su Rete 4 alle 21:30 torna Quarto grado, il talk investigativo ideato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Al centro, grandi casi di cronaca nera, ricostruzioni, dossier e interventi di criminologi, psichiatri e specialisti della scientifica. Un long-seller Mediaset che alterna studio e inviati sul campo, con una community fidelissima.

Su Canale 5 alle 21:21 prosegue Tradimento (2023), la dizi che mette a nudo i segreti della giudice di famiglia Guzide Yenersoy e del marito Tarik: una famiglia modello, due figli brillanti e, dietro la facciata, menzogne pronte a deflagrare. Tra i protagonisti Vahide Percin, Ercan Kesal, Mustafa Ugurlu, Cem Bender e Yusuf Cim, per una saga sentimentale ricca di colpi di scena.

Su Italia 1 alle 21:27 c’è Colombiana (2011), action diretto da Olivier Megaton: Zoe Saldana veste i panni di una killer cresciuta nel mito della vendetta, tra colpi di scena e sequenze ad alta tensione. Nel cast anche Callum Blue, Cliff Curtis, Jordi Mollà, Lennie James e Michael Vartan. Con la star Zoe Saldana in stato di grazia, l’adrenalina è garantita.

Zoro e Crozza a tutta satira, poi dolci e sfide: la contro‑programmazione che punge

Su La7 alle 21:15 arriva Propaganda Live: Diego Bianchi "Zoro" guida il talk satirico prodotto da Fandango con reportage, rassegna social e la matita di Makkox. In studio giornalisti fissi, ospiti e band live: linguaggi contemporanei e ironia per leggere la settimana politica e sociale.

Sul Nove alle 21:30 Fratelli di Crozza rimette al centro la satira di Maurizio Crozza: parodie e imitazioni dei protagonisti dell’attualità, in un one‑man show che alterna divertimento e riflessione con tempi comici millimetrici.

Su Real Time alle 21:35 tocca a Bake Off Italia: Dolci in forno: aspiranti pastry‑chef in gara tra prove creative, tecniche anonime e sfide lampo sotto lo sguardo della giuria capitanata da Ernst Knam con Tommaso Foglia e Damiano Carrara. In palio prestigio e un trampolino verso la grande pasticceria.

Paura, segreti e ispezioni: Wolf Man e Conclave guidano la notte Sky e Barbieri controlla i topper

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 debutta Wolf Man (2025) di Leigh Whannell: Blake e la sua famiglia subiscono un misterioso attacco notturno da una creatura invisibile; rifugiati in una vecchia fattoria, scopriranno che l’incubo è solo all’inizio quando Blake comincerà a trasformarsi. Con Christopher Abbott, Julia Garner, Matilda Firth, Sam Jaeger e Ben Prendergast.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 c’è Conclave (2024) di Edward Berger: il cardinale Lawrence entra nella stanza più segreta del mondo per la scelta del nuovo Papa, ma scopre verità capaci di scuotere le fondamenta della Chiesa. Cast di livello con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini e Lucian Msamati.

Su Sky Uno alle 21:25 torna Bruno Barbieri – 4 hotel: quattro albergatori ospitano i rivali e il "super‑ospite" Bruno Barbieri per check‑in, notte in struttura e ispezioni maniacali (materassi, topper, cuscini, bagni, minibar). Voti su location, servizi, camere, prezzi (e colazione), con il giudizio finale di Barbieri capace di ribaltare tutto. In palio 5.000 euro da reinvestire.

Su TV8 alle 21:30 appuntamento con Pechino Express (stagione 12, ep. 8): Costantino Della Gherardesca, affiancato da Fru dei The Jackal, guida le otto coppie lungo la rotta "Fino al tetto del mondo" tra Filippine, Thailandia e Nepal. Autostop, prove e strategia: il viaggio‑reality per eccellenza.

Su Cielo alle 21:20 arriva Triangle of Sadness (2022) di Ruben Östlund: una coppia di modelli‑influencer si imbarca su un megayacht con un oligarca, trafficanti d’armi e un capitano marxista e alcolizzato. Quando tutto deraglia, potere, status e ruoli sociali si ribaltano. Con Harris Dickinson e Charlbi Dean.

Spazio anche allo sport "brandizzato" Sky: su Sky Sport 1 alle 20:00 Basket, Eurolega (tutte le partite della massima competizione europea), alle 22:15 Panatta e Bertolucci Tennis Heroes (il grande tennis raccontato da Adriano Panatta e Paolo Bertolucci con Stefano Meloccaro) e alle 23:00 F1 Paddock Live Pre Qualifiche, con analisi e ultimi aggiornamenti dalla pit lane. Su Sky Sport Max alle 20:45 Rugby, United Rugby Championship, il campionato transnazionale che unisce club di Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

