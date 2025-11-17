Stasera in tv (17 novembre), GialappaShow raddoppia e stasera ha un conduttore strepitoso
Cosa vedere in TV lunedì 17 novembre 2025? Lino Guanciale punta alla vittoria della serata, il Grande Fratello resiste e tanto Garlasco. Show su Sky e TV8 con Favino
Se siete indecisi sul programma da scegliere stasera, ecco le proposte migliori di oggi 17 novembre 2025 per una prima serata ricchissima e adatta a tutti i gusti.
- Guanciale torna tra delitti e fantasmi, Mammucari in viaggio e Giletti sul caso Garlasco
- Ventura guida il reality rovente, Porro alza il confronto e motori al massimo su Italia 1
- Augias costruisce ponti, Panella giudica l’italianità nel mondo e a Midyat l’amore sfida le faide
- Soderbergh in trappola, viaggi nel tempo e la satira della Gialappa’s: la notte dell’Intrattenimento Sky
- Palla a due e ruggito GT: la notte "live" di Sky Sport tra parquet e motori
Guanciale torna tra delitti e fantasmi, Mammucari in viaggio e Giletti sul caso Garlasco
Rai 1, 21:30 – Il Commissario Ricciardi. Napoli, 1932: Luigi Alfredo Ricciardi è un commissario della Mobile con un dono/maledizione unico, vede il fantasma delle vittime di morte violenta e ne ascolta l’ultimo pensiero. Tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, la serie intreccia indagine, atmosfere noir e sentimento, con un cast guidato da Lino Guanciale, Enrico Ianniello, Serena Iansiti e Maria Vera Ratti. Nei nuovi episodi il commissario affronta un caso che sconvolge la città e lo riporta al passato, mentre l’amore per Enrica e i tormenti privati rendono ogni scelta ancora più complessa.
Rai 2, 21:20 – Lo Spaesato. Teo Mammucari porta la comicità nei teatri storici dei borghi italiani dopo aver camminato tra le strade, ascoltato storie e assorbito la vita di paese: tutti questi incontri diventano materiale per una grande commedia popolare, dissacrante e piena di ritmo.
Rai 3, 21:20 – Lo Stato delle Cose. Massimo Giletti torna con il talk che scava sotto la superficie della cronaca: al centro, gli sviluppi sul delitto di Garlasco, l’ora del delitto e i tasselli mancanti dell’inchiesta, tra testimonianze, ricostruzioni e nuovi interrogativi. Un appuntamento che mira a illuminare i punti ciechi della vicenda con documenti e rilievi d’indagine.
Ventura guida il reality rovente, Porro alza il confronto e motori al massimo su Italia 1
Rete 4, 21:33 – Quarta Repubblica. Il talk politico curato da Videonews e condotto da Nicola Porro mette al centro politica, economia e cronaca con reportage, dossier e "processo" finale, ripercorrendo una storia iniziata nel 2018 e ancora oggi punto fermo del prime time del canale.
Canale 5, 21:20 – Grande Fratello. Il reality di Mediaset racconta dinamiche, scontri, alleanze e strategie dei gieffini nella Casa più spiata d’Italia. Persone comuni e semi‑conosciute convivono sotto decine di telecamere 24 ore su 24: serata con nomination, televoti e colpi di scena, mentre in studio Simona Ventura governa un racconto fatto di storie, triangoli sentimentali, crisi e ritorni inattesi.
Italia 1, 21:26 – Fast & Furious 7. L’action diretto da James Wan (2015) accelera sul filo dell’adrenalina: un capitolo chiave della saga con un cast stellare che comprende Dwayne Johnson, Kurt Russell e Paul Walker. Tra inseguimenti ipercinetici e missioni estreme, la "family" torna a correre più forte che mai.
Augias costruisce ponti, Panella giudica l’italianità nel mondo e a Midyat l’amore sfida le faide
La7, 21:15 – La Torre di Babele. Corrado Augias dialoga con ospiti e libri per capire "il perché delle cose": un viaggio tra storia, politica, economia e attualità (debutto nel 2023), con un impianto che avvicina il grande passato ai dilemmi del presente.
Nove, 21:30 – Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella viaggia tra città ricche di comunità italiane: in ogni puntata mette a confronto tre locali per eleggere il migliore, valutandone sapori, autenticità e legame con la tradizione.
Real Time, 21:35 – Hercai – Amore e vendetta (St. 3, Ep. 29). A Midyat (Mardin), Reyyan, amata solo da pochi in famiglia, incrocia il cammino di Miran, l’erede Aslanbey cresciuto nel culto della vendetta. Tra identità, segreti e antichi rancori, il loro amore sfida onore e passato in un racconto denso di colpi di scena.
Soderbergh in trappola, viaggi nel tempo e la satira della Gialappa’s: la notte dell’Intrattenimento Sky
Sky Cinema 1, 21:15 – Black bag – Doppio gioco. Thriller di Steven Soderbergh (2025): l’agente George Woodhouse indaga su una fuga di dati classificati e scopre che tra i sospettati c’è anche sua moglie Kathryn. Salvare la sicurezza nazionale o il matrimonio? Un dilemma doloroso che accende la tensione.
Sky Cinema 2, 21:15 – Questione di tempo. Una commedia sentimentale con viaggi nel tempo (2013) firmata Richard Curtis: un giovane scopre di poter modificare il proprio passato per conquistare la donna dei suoi sogni, ma cambiare il destino non è mai semplice. Nel cast anche Margot Robbie.
Sky Uno, 21:30 – GialappaShow. Mago Forest conduce la nuova edizione del laboratorio satirico della Gialappa’s Band: commenti ai programmi più noti, un cast comico corale e ospiti per una moviola della tv irresistibile.
TV8, 21:35 – GialappaShow. La versione in chiaro raddoppia l’appuntamento con sketch, parodie e tormentoni della banda più irriverente della tv.
Cielo, 21:20 – La regola del sospetto. Spy‑thriller di Roger Donaldson (2003): un giovane talento (Colin Farrell) viene reclutato dalla CIA e addestrato da un mentore carismatico (Al Pacino). Tra doppi giochi e talpe interne, scoprire la verità può essere questione di sopravvivenza. Con link ai protagonisti: Al Pacino, Colin Farrell.
Sky Sport 1, 20:00 – Basket, Serie A. Il grande basket italiano in prima serata con il campionato di Serie A: ritmi alti e spettacolo sul parquet.
Sky Sport Max, 20:00 e 21:15 – FIA GT World Cup. Le supercar da competizione accendono la notte tra motori, strategia e duelli ad alta velocità: un doppio appuntamento per gli amanti del rombo e delle staccate al limite.
Palla a due e ruggito GT: la notte "live" di Sky Sport tra parquet e motori
Sky Sport 1, 20:00 – Basket, Serie A. Diretta dal campionato italiano con il racconto delle sfide di cartello: una serata di tecnica, atletismo e grande intensità.
Sky Sport Max, 20:00 e 21:15 – FIA GT World Cup. Dal warm‑up alla gara: i bolidi GT si sfidano in notturna, tra strategie ai box e duelli ruota‑a‑ruota. Un doppio slot per non perdere nulla dell’azione.
