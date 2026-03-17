Ilary Blasi, un grosso problema alla "prima" del GF Vip
Per la partenza ufficiale del reality dei famosi, oggi 17 marzo 2026, l'ex signora Totti deve affrontare Lino Guanciale: la programmazione TV della serata
Scoprite il meglio disponibile nella sera di martedì 17 marzo 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.
Guanciale commuove, The Jackal ribaltano i ruoli, Sottile riapre i dossier
Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Le libere donne, la miniserie diretta da Michele Soavi che porta in prima serata la figura dello psichiatra-poeta Mario Tobino, tra le corsie del manicomio femminile di Maggiano e l’Italia in guerra. Protagonista Lino Guanciale, con Gaia Messerklinger (Margherita Lenzi), Fabrizio Biggio (Anselmi), Paolo Briguglia (Filippo), Francesca Cavallin (Zonin). La sinossi racconta l’amore inatteso e i dilemmi morali del dottor Tobino, liberi adattamento del libro "Le libere donne di Magliano".
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Su Rai 2 alle 21:20 tocca a Stasera a letto tardi: i The Jackal firmano uno show scoppiettante che mette al centro bambine e bambini tra gag, mini‑interviste e candid camera, con "missioni" per ottenere il "Patentino da adulto" e il piccolo parlamento de "Le leggi dei bambini". Uno sguardo leggero e disincantato sul mondo dei grandi.
Su Rai 3 alle 21:20 Farwest con Salvo Sottile: un viaggio nei "far west d’Italia", le terre di confine dove le regole saltano e a pagare sono i più deboli. Inchieste, collegamenti, testimonianze live e reportage ricostruiscono casi come il delitto di Garlasco (con il nodo cruciale dell’orario della morte di Chiara Poggi), "la famiglia del bosco", la vicenda di David Rossi e le criticità in reparti ospedalieri, con interazione continua tra studio e campo.
Berlinguer al contraddittorio, Blasi riapre la Casa, Spider‑Man torna all’assalto
Su Rete 4 alle 21:34 arriva È sempre CartaBianca: Bianca Berlinguer orchestra l’approfondimento sull’attualità tra faccia a faccia, servizi mirati e un dibattito serrato sui temi che dividono il Paese. Un formato nato per mettere in primo piano il confronto politico e sociale, con analisi in tempo reale.
Su Canale 5 alle 21:20 parte il nuovo Grande Fratello Vip con Ilary Blasi: edizione della "Open House", che ha visto l’ingresso anticipato di quattro concorrenti (Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea, Renato Biancardi) e un ricco cast tra volti noti e sorprendenti (da Alessandra Mussolini ad Antonella Elia, da Paola Caruso a Raimondo Todaro, fino a Marco Berry e GionnyScandal). Nella lunga storia del format (spin‑off celebrity del GF con confessionale, nomination e televoto), la serata inaugura la convivenza, tra dinamiche già accese e le nuove opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
Su Italia 1 alle 21:31 spazio a Spider‑Man (2002, 121’), cult diretto da Sam Raimi con Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst e James Franco. L’orfano Peter Parker, morso da un ragno geneticamente modificato, scopre i suoi poteri e la responsabilità che ne deriva, affrontando il Green Goblin in un action che ha ridefinito l’era dei cinecomic.
Floris incalza la politica, Conticini all’asta dei sentimenti, Real Time tra case e cuori
Su La7 alle 21:15 Di martedì: Giovanni Floris guida il talk che "legge" la settimana tra interviste esclusive, sondaggi e analisi dei fatti, con un contraddittorio serrato su politica, economia e società e chiusura con il punto di vista dei più piccoli.
Su Nove alle 21:30 Cash or Trash – La notte dei tesori: Paolo Conticini accoglie chi ritiene di avere un cimelio "da soffitta"; cinque mercanti si sfidano a colpi d’offerte per aggiudicarselo. Trattative serrate, storie sorprendenti e rivelazioni di valore per una serata tra curiosità, collezionismo e colpi di scena.
Su Real Time alle 20:40 Casa a prima vista: il docu‑reality (ispirato a Chasseur D’Appart) mette in sfida tre agenti di Milano e Roma per proporre al cliente la "casa ideale", tra richieste, budget e sorprese. Con la voce narrante di Andrea Pellizzari, i concorrenti valutano location, servizi e prezzo prima di decretare il vincitore.
Alle 21:45 segue Primo appuntamento: il dating show (format First Dates) riporta i single al ristorante per una cena a lume di candela. Dopo i confessionali "singolo" e "di coppia", arriva la decisione: rivedersi o dirsi addio? Dal 2017 il "re di cuori" Flavio Montrucchio accoglie storie d’amore di ogni età, tra imbarazzi, simpatia e secondi round.
Biopic, talent e azione: Lamborghini ruggisce, Barbieri valuta gli hotel, TV8 accende IGT, Cielo sogna la Champions
Su Sky Cinema 1 alle 21:15 Lamborghini – The man behind the legend (2022, 97’): Frank Grillo è Ferruccio Lamborghini in un racconto che scava nell’uomo dietro il mito, tra passioni e turbolenze private, la rivalità con Enzo Ferrari e l’Italia degli anni ’50 verso la modernità industriale. Nel cast anche Fortunato Cerlino.
Su Sky Uno alle 21:15 Bruno Barbieri – 4 hotel: spin‑off del celebre format "4 ristoranti", la gara tra albergatori vede check‑in, notte e colazione con ispezioni rituali di Bruno Barbieri (materassi, topper, cuscini, bagno, minibar). Voti segreti su location, servizi, camere, prezzi (e colazione dalle ultime edizioni) e verdetto finale con i punteggi dello chef, che possono ribaltare la classifica. In palio 5.000 euro da reinvestire nell’attività; dalla sesta stagione anche sfide internazionali (Marrakech, Malta).
Su TV8 alle 21:30 Italia’s Got Talent (St. 14, Ep. 2): il talent trasversale torna con 100 secondi per stupire i giudici, i buzzer che possono stroncare e il golden buzzer per il volo diretto in finale. Dal 2009 ad oggi il marchio ha attraversato Mediaset e Sky/TV8, con conduttori e giurie iconiche: in palio 100.000 euro e uno show a Las Vegas.
Su Cielo alle 21:30 Calcio, UEFA Champions League – Ottavi di Finale: finestra in chiaro dedicata a Sporting CP – FK Bodø/Glimt. Un’occasione per rivivere il fascino delle notti europee anche fuori dal bouquet pay.
Notte d’Europa su Sky Sport: studio, Diretta Gol e maratona a tutto campo
Su Sky Sport 1 alle 20:45 Champions League Show: studio, immagini dai campi, interviste e analisi tattiche per entrare nella notte europea con le voci a caldo e le lavagne di rito.
Alle 21:00 sempre su Sky Sport 1 Calcio, Diretta Gol Champions League: tutti i gol e gli highlights in tempo reale da ogni stadio collegato, per non perdere nulla del turno a eliminazione.
Su Sky Sport Max alle 20:45 Highlights Calcio: il meglio delle azioni e dei gol internazionali in un montato ad alto ritmo; a seguire, alle 21:00, Calcio, UEFA Champions League con una selezione live dedicata alla coppa regina. La maratona prosegue in seconda serata tra magazine e speciali (in altri giorni: pallavolo CEV, WRC e approfondimenti outdoor), per chiudere un martedì a tutto sport.
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19 Marzo 2026
Ore 14Rai 2
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