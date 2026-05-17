Stasera in tv (17 maggio), Maria De Filippi chiude Amici in diretta, Ranucci e Fazio sono gli unici a resistere Cosa vedere oggi: il film Lapponia I love iù su Rai 1, la gara MotoGP di Catalunya su TV8 e il Top 14 di rugby su Sky Sport Max.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, 17 maggio 2026.

Rai: storie di redenzione, poliziotti di frontiera e inchieste senza sconti

Su Rai 1 alle 21:30 Lapponia I love iù (2026, 125’, drammatico), regia di Ken‑Are Bongo. Carmine, cresciuto nella malavita napoletana, eredita una villa in Finlandia e, costretto a trascorrere due mesi tra i ghiacci con gli amici, si scontra con una realtà opposta alla sua. L’incontro con Sunnà e l’amore per la Sami Maren Elle lo porteranno a rimettere in discussione il passato criminale. Nel cast, tra gli altri, Erasmo Genzini, Nicolò Galasso, Gennaro Lucci, Sissi Jomppanen e Vincenzo Ferrera.

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Su Rai 2 alle 21:00 The Rookie (2025, 43’ a episodio). La serie segue John Nolan, 45 anni, che dopo aver aiutato involontariamente la polizia durante una rapina lascia la Pennsylvania per inseguire a Los Angeles il sogno di entrare nel LAPD. Tra casi imprevedibili e scelte difficili, il "rookie" più anziano in servizio affronta il mondo pericoloso e a tratti ironico delle strade. Cast: Nathan Fillion, Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Titus Makin, Mercedes Mason, Melissa O’Neil, Afton Williamson, Eric Winter, Mekia Cox.

Su Rai 3 alle 21:00 Report. Il programma d’inchiesta nato nel 1994 propone approfondimenti e scandagli su poteri e responsabilità in Italia e all’estero. Dalla fondazione con Milena Gabanelli alla guida attuale di Sigfrido Ranucci, il marchio è sinonimo di giornalismo d’indagine con documenti, testimonianze e verifiche puntuali.

Mediaset: Giordano attacca, De Filippi guida la diretta, Butler sfida la tempesta

Su Rete 4 alle 21:34 Fuori dal coro. Il talk di Mario Giordano (ideatore e conduttore dal 2018) porta in prima serata politica, società, cronaca ed economia con un linguaggio diretto e scenografie simboliche (le celebri sagome di cartone). Tra le rubriche storiche, "Il punto" di Luisella Costamagna; ospiti ricorrenti negli anni: Nicola Porro, Paolo Del Debbio, Vittorio Feltri, Iva Zanicchi, Rita Dalla Chiesa.

Su Canale 5 alle 21:30 Amici di Maria. Il talent show apre la sua serata‑clou in diretta: tra confessionali e prove di musica e danza, i ragazzi affrontano le sfide finali con i loro coach. Il percorso racconta emozioni, ostacoli e crescita artistica, fino alla proclamazione del vincitore dopo il televoto del pubblico, con spazio anche a performance e momenti corali.

Su Italia 1 alle 21:28 Geostorm (2017, 95’, drammatico), regia di Dean Devlin. Quando il programma di satelliti creato per arginare il cambiamento climatico impazzisce, un ingegnere deve intervenire prima che una tempesta globale devasti la Terra. Cast: Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Andy Garcia, Ed Harris.

La7 e Discovery: l’attualità di "In onda", l’incubo dell’Hantavirus e la sfida degli host

Su La7 alle 20:35 In onda. Appuntamento post‑telegiornale con l’approfondimento giornalistico sui temi caldi della giornata politica: analisi, ospiti e commenti in studio per leggere l’attualità con ritmo e chiarezza.

Su La7 alle 21:50 Hantavirus: incubo e fake news (2026). Un documentario ricostruisce, attraverso i video registrati a bordo e l’eco dei social, la diffusione di un focolaio di Hantavirus sulla nave MV Hondius durante una spedizione tra Terra del Fuoco e le isole più remote dell’Atlantico meridionale: passeggeri isolati, contagi e disinformazione che diventa caso globale.

Su Real Time alle 20:45 Turisti per case. Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi confrontano due holiday home per puntata, valutandole su Posizione, Home Tour e Ospitalità con giudizi "Ok", "Ottimo" e "Top". Al termine dei due soggiorni, l’host con più "Top" vince una recensione firmata dalla giuria: un viaggio nell’ospitalità italiana tra concept originali e storie di proprietari.

Intrattenimento Sky: Trier e le ferite di famiglia, Cannavacciuolo al rilancio, notte MotoGP e noir nordico

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 Sentimental Value (2025, 133’, drammatico), regia di Joachim Trier. Il ritorno del carismatico ma inaffidabile padre regista sconvolge l’equilibrio tra le sorelle Nora e Agnes: dopo il rifiuto di Nora, la parte nel film viene affidata alla giovane star Rachel Kemp, innescando rese dei conti familiari. Con Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning, Anders Danielsen Lie, Jesper Christensen, Lena Endre, Cory Michael Smith.

Su Sky Uno alle 21:15 Cucine da incubo. Versione italiana del format britannico con Antonino Cannavacciuolo: ispezione a fondo (igiene, ordine, servizio), assaggi dal menù, analisi degli errori e restyling del locale con nuovo menù prima del primo servizio del "nuovo corso". Dal 2013 il programma salva ristoranti in crisi, alternando disciplina, empatia e scosse motivazionali.

Su TV8 alle 20:40 Motociclismo, GP Catalunya: Gara MotoGP. La corsa della classe regina dal Montmeló: cronaca live e brividi in pista. A seguire, alle 21:30 MotoGP Zona Rossa: interviste ai protagonisti, commenti a caldo e prime analisi post‑gara. Dalle 21:45, cinema con The Tunnel – Trappola nel buio (2019, 105’, drammatico): durante una tormenta invernale, un incidente in un tunnel norvegese intrappola automobilisti tra fumo e fiamme; i soccorsi devono agire contro il tempo. Con Lisa Carlehed, Thorbjørn Harr, Ylva Fuglerud.

Su Cielo alle 21:20 I padroni della notte (2007, 117’, poliziesco), regia di James Gray. Crimine, famiglia e lealtà nella New York di fine anni ’80. Con Eva Mendes, Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Robert Duvall, Tony Musante.

Su Nove alle 19:30 Che tempo che fa. Il talk di Fabio Fazio torna con una nuova puntata ricca di ospiti e interviste

Sky Sport: volley d’Europa, rugby Top 14 e mare da vivere

Su Sky Sport 1 alle 20:30 Pallavolo Maschile, CEV Champions League. La massima competizione europea per club organizzata dalla CEV: sfide ad alta intensità, tecnica e potenza in prima serata.

Su Sky Sport Max alle 21:05 Rugby, Top 14. Il massimo campionato francese mette in campo fisicità, tattica e pathos con le migliori 14 squadre d’Europa. A seguire, alle 23:00, The Boat Show: prove in mare (motoscafi e vela), grandi regate ed eventi della nautica, con uno sguardo alle storie e ai protagonisti dell’eccellenza marittima.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Ore 14 Rai 2 21:20

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