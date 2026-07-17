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Stasera in tv (17 luglio), Conti e Delogu infiammano Rai 1 mentre Nuzzi rilancia il caso Garlasco

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di venerdì 17 luglio: Ozpetek con Le fate ignoranti su La7 sfida il best of di Crozza sul Nove, mentre su Sky Cinema 1 arrivano gli animatronici di Five Nights at Freddy’s 2.

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Redazione

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Carlo Conti e Andrea Delogu conducono 'Tim Summer Hits'
ANSA

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte imperdibili per il 17 luglio 2026: una notte ricca di musica live, grandi film, serie e approfondimenti che sapranno conquistarvi fino all’ultimo minuto.

Conti e Delogu scaldano l’estate: piazza, hit e show su Rai

Rai 1Tim Summer Hits alle 21:30. Il festival musicale dell’estate 2026 torna in grande stile da Piazza del Popolo a Roma: alla conduzione Carlo Conti e Andrea Delogu, con la novità di Federico Basso nelle prime due serate (poi Cristiano Militello) e il creator Gabriele Vignato a "torchiare" gli artisti in Blue room. In scaletta, tra gli altri, Angelina Mango e Marco Mengoni, Anna, Annalisa, Arisa, Fred De Palma (anche con Emis Killa), Emma, Fabri Fibra, Fulminacci, Gaia, Irama, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, The Kolors e Tommaso Paradiso. Live, tormentoni e sorprese, compresa una parentesi di danza con Nikita Perotti e Delogu raccontata dagli stessi conduttori.

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Rai 2Noi alle 21:20. La serie italiana (regia di Luca Ribuoli) con Aurora Ruffino, Dario Aita e Lino Guanciale intreccia destini familiari e piccole svolte quotidiane con uno sguardo intimo e contemporaneo sulle relazioni. Un dramma corale che alterna ricordi, scelte e seconde possibilità, puntando tutto su empatia e riconoscimento.

Rai 3La famiglia Leroy alle 21:15. Sandrine annuncia a Christophe di voler divorziare; lui tenta un colpo di coda organizzando un week-end sui "luoghi della memoria" del loro matrimonio. Charlotte Gainsbourg e José Garcia guidano una commedia sentimentale che mescola grazia, ironia e quelle verità scomode che emergono quando si prova a rimettere insieme i pezzi.

Nuzzi e l’incubo Garlasco: cronaca, soap e fuoco di sirene su Mediaset

Rete 4Quarto Grado alle 21:33. Il cult della cronaca nera prodotto da VideoNews, oggi condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, torna tra indagini, consulenze e dossier. Dalla lunga storia del programma – nato nel 2010 e arrivato a 15 edizioni – fino agli spin-off e all’impegno sui temi social, la serata mette al centro i casi ancora aperti (dal delitto di Garlasco a Pierina Paganelli), con ospiti in studio e inviati sul campo per una narrazione serrata e documentata.

Canale 5L’erede alle 21:21. Soap turca tra faide familiari e sentimenti impossibili: Serhat, chirurgo stimato, è considerato l’erede naturale degli Yelduran, ma rifiuta sia il matrimonio combinato con Yildiz sia il peso del ruolo. L’incontro con Melek e un incidente che lo porta in sala operatoria gli cambiano la rotta. Nel cast Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz e Veda Yurtsever Ipek: onore, destino e scelte di cuore sullo sfondo della città di Urfa.

Italia 1Chicago Fire alle 21:26. Il Firehouse 51 affronta emergenze e fratture interne: tensioni tra Casey e Severide, amori complicati e quella fratellanza che, davanti al fuoco, rimette tutto in prospettiva. Con Jesse Spencer, Taylor Kinney, Eamonn Walker e Kara Killmer: azione, cuore e vita di caserma nella 14ª stagione.

Ozpetek e Crozza dividono la notte: sentimenti e satira su La7 e Discovery

La7Le fate ignoranti alle 21:15. Il cult di Ferzan Ozpetek con Margherita Buy, Stefano Accorsi e Gabriel Garko: dopo la morte del marito, Antonia scopre una relazione segreta e un mondo di legami nuovi. Un film che ha ridefinito il racconto degli affetti non convenzionali nel nostro cinema.

NoveI migliori Fratelli di Crozza alle 21:30. Il best of dello show di satira: personaggi, parodie e bersagli d’attualità in un montaggio di maschere e colpi di lingua. Il talento trasformista di Crozza al servizio del presente, tra politica e costume.

Real TimeCake Star – Pasticcerie in sfida alle 21:40. Dal 2018, il talent gastronomico di Banijay Italia – diretto da Tommaso Deboni – elegge la miglior pasticceria di ogni città. Katia Follesa e Damiano Carrara guidano assaggi, voti e la prova del "cliente di fiducia" (dalla 4ª edizione) che può ribaltare tutto con 5 punti bonus. Simpatia, tecnica e cabaret di paste per una sfida che il pubblico ha adottato come rito del giovedì sera Discovery.

Animatronici, spose in duello e gialli balneari: la notte ad alto tasso Sky

Sky Cinema 1Five nights at Freddy’s 2 alle 21:15. Un anno dopo l’incubo di Freddy Fazbear’s Pizza, Abby cerca di ricucire il legame con gli animatronici mentre riaffiorano segreti sulle origini del locale e viene liberato un orrore sepolto da decenni. Regia di Emma Tammi, con Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Matthew Lillard e Mckenna Grace: brividi, lore e nuovi colpi di scena per i fan del franchise.

Sky UnoQuattro matrimoni alle 21:15. Quattro spose si giudicano a vicenda su abito, cerimonia e ricevimento per conquistare il premio. Tra storytelling, ospitalità e "effetto wow", la gara si decide su dettagli e sorprese, con il gusto dell’osservazione spietata.

TV8I delitti del BarLume – Non è un paese per bimbi alle 21:40. Giallo balneare e ironia corrosiva a Pineta: con Filippo Timi, Stefano Fresi e Corrado Guzzanti nel cast storico, un nuovo caso manda all’aria le abitudini del BarLume tra battute taglienti e indagini fuori asse.

CieloTriangle of Sadness alle 21:20. Ruben Östlund orchestra una satira black sull’élite contemporanea: una crociera di lusso con influencer, oligarchi e un capitano marxista e alcolizzato (un cinismo irresistibile) deraglia in un survival rovesciando ruoli e privilegi.

Racchette roventi a Umago: la terra rossa accende Sky Sport

Sky Sport 1Tennis, ATP 250 Umago alle 19:30. Dalla Croazia, il Croatia Open Umag (ATP 250) su terra rossa, in calendario dal 1990: serata di match e giovani in rampa di lancio sulla costa istriana.

Sky Sport 1Tennis, ATP 250 Umago alle 21:00. Si torna in campo in notturna con il torneo che ha lanciato generazioni di specialisti della terra: ritmo, rotazioni e gestione dei punti lunghi fanno la differenza sotto i riflettori.

Sky Sport MaxTennis, ATP e WTA alle 18:15. Magazine e finestre live sui tornei dei circuiti maschile e femminile: aggiornamenti, match e storie dal tour, tra tattica, forma e incroci di ranking.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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