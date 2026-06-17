Stasera in tv, Sciarelli riapre i dossier con “Chi l’ha visto?”, Brindisi accende “Zona bianca” Cosa vedere oggi? L’access di Rai 1 si affida ad “Affari tuoi”, mentre Canale 5 propone “Book Club – Il capitolo successivo”. Su La7 debutta “Lezioni di mafie”, Sky Cinema lancia “Ammazzare stanca”.

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Scoprite il meglio disponibile nella sera di mercoledì 17 giugno 2026: una guida ricchissima di proposte, tra inchieste, cinema, serie e sport, pensata per aiutarvi a scegliere cosa vedere stasera.

De Martino scalda l’access, Sciarelli riapre i dossier e la sorpresa Providence Falls

Su Rai 1 alle 20:35 torna Affari tuoi: i 20 concorrenti in rappresentanza delle regioni si sfidano nel gioco dei pacchi in access prime time. Il format, cuore serale di Rai 1, alterna scelte al cardiopalma, sorprese e twist di gara; in queste settimane ha rimodulato il passo per convivere con la programmazione dedicata ai grandi eventi sportivi, mantenendo intatto il suo richiamo familiare.

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Su Rai 2 alle 21:20 c’è Providence falls (Miniserie, ANNO 2025): Cora, giovane detective alle prime armi, affianca Liam su un caso importante senza sapere che lui è la reincarnazione di un suo amore passato, tornato per ribaltare il destino. Regia di Lucie Guest e Siobhan Devine, con un cast giovane guidato da Lachlan Quarmby, Katie Stevens, Evan Roderick Anderson e Matty Finochio: un intreccio tra indagine, destino e seconde possibilità.

Su Rai 3 alle 21:15 appuntamento con Chi l’ha visto?: nato il 30 aprile 1989, il programma condotto da Federic Sciarelli ha trasformato il pubblico in una rete attiva di segnalazioni su persone scomparse e grandi casi irrisolti. Dalle telefonate alle ricostruzioni, fino alle testimonianze dei familiari, il marchio di servizio pubblico oggi indaga anche celebri misteri di cronaca italiana. Nel corso della sua storia ha ottenuto riconoscimenti come Telegatti e Premi Regia Televisiva, e ha reso disponibili spezzoni in streaming su RaiPlay: un "classico" che continua a rinnovarsi.

Brindisi all’attacco, Jane Fonda conquista l’Italia, tempesta spettacolare su Italia 1

Su Rete 4 alle 21:34 arriva Zona bianca (ANNO 2021): il talk ideato e condotto da Giuseppe Brindisi, nato durante la stagione pandemica per discutere di restrizioni e ritorno alla normalità, oggi abbraccia politica, società e cronaca con puntate fiume e un parterre variabile di ospiti. Dallo studio di Cologno Monzese, un confronto serrato che ha alternato collocazioni e serate nel palinsesto Mediaset.

Su Canale 5 alle 21:20 tocca a Book Club – Il capitolo successivo (ANNO 2023, 107’, regia di Bill Holderman): quattro amiche affiatate, guidate da Jane Fonda, partono per un viaggio in Italia tra nuove sfide, risate e complicità letterarie. Con Diane Keaton, Mary Steenburgen, Andy Garcia e Candice Bergen, una commedia corale che celebra amicizia, libertà e seconde volte.

Su Italia 1 alle 21:29 arriva Into the Storm (ANNO 2014, 89’, regia di Steven Quale): azione e spettacolo con un cast guidato da Jeremy Sumpter, Nathan Kress, Richard Armitage e Sarah Wayne Callies, mentre un’epica sequenza di tornado mette alla prova una cittadina e un gruppo di storm chaser tra riprese adrenaliniche e found footage.

Gratteri fa scuola di legalità, Viva l’Italia sfida i tabù, Zorzi premia l’ospitalità

Su La7 alle 21:15 debutta Lezioni di mafie: quattro appuntamenti con gli studenti di Roma Tre per leggere evoluzione e attualità della criminalità organizzata. In cattedra il procuratore Nicola Gratteri, conduce Paolo Di Giannantonio con la partecipazione di Antonio Nicaso: un percorso didattico e civile che unisce aula e televisione.

Su Nove alle 21:30 c’è Viva l’Italia (ANNO 2012, 111’, regia di Massimiliano Bruno): un senatore cinico è colpito da demenza frontotemporale e diventa brutalmente sincero, travolgendo i tre figli e la politica con un’inedita crociata per il "diritto alla verità". Nel cast, tra gli altri, Raoul Bova, Michele Placido, Ambra Angiolini, Edoardo Leo, Rocco Papaleo e Lucia Ocone: satira politica e famigliare che non fa sconti.

Su Real Time alle 21:40 torna Turisti per case: Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi mettono a confronto due holiday home per puntata valutando Posizione, Home Tour e Ospitalità con i giudizi "Ok, Ottimo, Top". Alla fine, l’host con più "Top" conquista una recensione firmata: storytelling, dettagli e accoglienza made in Italy.

Vicari firma il colpo, Bastianich elegge il "Foodish", nozze e profezie in prima serata

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 debutta Ammazzare stanca (ANNO 2025, 129’, regia di Daniele Vicari): Antonio Zagari, erede di un boss calabrese, non ha la tempra del criminale. Dopo rapine e sequestri, l’arresto negli anni Settanta innesca una ribellione al padre "peggiore della morte". Con Gabriel Montesi, Vinicio Marchioni e Rocco Papaleo, un dramma di scelte e identità (nel cast anche Selene Caramazza, Andrea Fuorto, Thomas Trabacchi e Pier Giorgio Bellocchio). Vinicio Marchioni e Papaleo guidano un ensemble ad alta intensità.

Su Sky Uno alle 21:15 arriva Foodish: solo un piatto sarà "Foodish", quello che resterà nella memoria di Joe Bastianich e dell’ospite di puntata. Storie, tecnica e identità per una sfida che premia il ricordo oltre il sapore.

Su TV8 alle 21:40 tocca a Quattro matrimoni: quattro spose si giudicano tra abito, cerimonia e ricevimento per strappare l’ambito premio finale. Tradizione e scelte audaci convivono in un reality cult sul "giorno più bello".

Su Cielo alle 21:20 c’è Left Behind – La profezia (ANNO 2014, 110’, regia di Vic Armstrong): action apocalittico con Nicolas Cage, Cassi Thomson e Chad Michael Murray. In pieno "rapimento" biblico, un pilota deve salvare i passeggeri del suo volo e affrontare un mondo precipitato nel caos.

MLB in prima, Del Piero 1996 torna campione, Icarus spinge oltre il limite

Su Sky Sport 1 alle 18:30 Baseball, MLB: i match della Major League Baseball tra lanci da brivido e fuoricampo spettacolari, con analisi e highlights dalla massima lega nordamericana.

Su Sky Sport 1 alle 22:00 spazio a Tennis, ATP e WTA: i grandi tornei dei circuiti maschile e femminile con campioni e rising star in corsa tra tecnica, atletismo e nervi saldi.

Su Sky Sport Max alle 18:30 attenzione alla Mountain Bike, Hero Südtirol Dolomites: la gara più dura del mondo nello scenario mozzafiato delle Dolomiti, tra dislivelli estremi e resistenza pura.

Su Sky Sport Max alle 21:00 arriva Icarus Ultra: sfide e imprese dal mondo degli sport outdoor; dopo 15 anni di racconti sul limite, il magazine si spinge "oltre", tra storie, avventura e curiosità.

Su Sky Sport Max alle 21:30 il doc speciale 1996: L’anno di Del Piero (ANNO 2026): un viaggio a ritroso nel tempo per raccontare, attraverso uno degli anni simbolo della sua carriera, l’icona Alessandro Del Piero. Ricordi, testimonianze e immagini per rivivere una stagione leggendaria.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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