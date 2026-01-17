Stasera in tv (17 gennaio), Maria De Filippi riunisce Emma Marrone e Stefano De Martino contro The Voice Kids Cosa vedere stasera in tv? Il cult di Bud Spencer e Terence Hill su Rete 4 contro l’animazione su Italia 1. Spazio a Maria De Filippi e Antonella Clerici.

RaiPlay

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di sabato 17 gennaio 2026: una guida rapida e completa per scegliere cosa vedere tra show, cinema, serie e sport live.

Clerici guida i Kids, l’FBI indaga e Ossini immagina la città del futuro

Rai 1 • 21:30 • The Voice Kids — Antonella Clerici porta in prima serata la versione junior del talent ideato da John de Mol (7–14 anni), con orchestra live e le iconiche Blind Auditions: i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt ascoltano di spalle e, se conquistati, premono il pulsante per voltarsi. In gioco anche Super Pass (accesso diretto in finale) e Super Blocco. Un format nato nel 2023 che punta su empatia, storie e grandi voci in erba.

Rai 2 • 21:20 • F.B.I. (2022, 44’) — Il procedural creato nel cuore di New York torna con missioni ad alto rischio e task force in azione. Nel cast spiccano Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Alana de la Garza, Jeremy Sisto, John Boyd, Katherine Renee Turner, Ebonée Noel e Sela Ward: ritmo serrato tra analisi, pedinamenti e blitz coordinati.

Rai 3 • 21:25 • La città ideale — Massimiliano Ossini guida un viaggio divulgativo tra innovazione tecnologica, architetture visionarie e sostenibilità: un racconto che intreccia futuro possibile, qualità della vita e rispetto della natura per immaginare davvero la "città ideale".

De Filippi riapre la busta: attesi Emma e De Martino

Rete 4 • 21:33 • …Più forte, ragazzi! (1973, 122’, regia di Giuseppe Colizzi) — Avventura comico‑d’avventura con la coppia leggendaria Bud Spencer e Terence Hill: scazzottate, ironia e spirito d’avventura per un classico che non invecchia.

Canale 5 • 21:20 • C’è posta per te — Il people show ideato da Maria De Filippi (in onda dal 2000) torna con la 29ª stagione: buste, ricongiungimenti e sorprese che mettono al centro le persone comuni. Questa sera, sabato 17 gennaio 2026, sono attesi due super ospiti amatissimi e legati da una storia nota al pubblico: Stefano De Martino ed Emma Marrone. Il format alterna storie, colpi di scena e interventi dei "postini", in uno studio dove si decidono perdoni, nuovi inizi e addii.

Italia 1 • 21:30 • Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio (2022, 100’, regia di Joel Crawford e Januel Mercado) — L’eroe felino scopre di aver perso otto delle sue nove vite e parte alla ricerca del mitico Ultimo Desiderio per riconquistarle: un’avventura animata epica, ironica e piena di cuore per tutta la famiglia.

Gramellini accende il dibattito; su Nove il confronto serrato, su Real Time il genio "fuori protocollo"

La7 • 20:35 • In altre parole — Massimo Gramellini costruisce il talk come un rotocalco di idee: le "parole‑chiave" della settimana diventano lenti per leggere notizie e storie con ospiti fissi (dal cantautore Roberto Vecchioni al comico Saverio Raimondo, con Jacopo Veneziani e le giornaliste Cecilia Sala, Alessandra Sardoni e Laura Bonasera) e volti a rotazione. Diretta dagli studi romani, tono civile e sguardo critico.

Nove • 21:30 • Accordi e disaccordi — Un tema, due ospiti con posizioni opposte e un’ora di confronto per argomentare idee e visioni. Un’arena agile che punta a dare spazio a tesi e antitesi senza filtri, tra attualità e costume.

Real Time • 21:45 • Dottor Hekim – Medico geniale (St. 2, Ep. 10) — Ates è un brillante specialista in malattie infettive e nefrologia: antisociale, anticonformista, allergico alle regole d’ospedale, guida un team in perenne competizione per risolvere casi clinici al limite. Nel cast Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz e Damla Colbay.

BarLume torna al delitto, MasterChef al pressure; Gomorra ruggisce in chiaro

Sky Cinema 1 • 21:15 • I delitti del BarLume – Il matrimonio di Pasquali (2026, 90’, regia di Roan Johnson e Marco Teti) — Nozze in Calabria, festa interrotta: la sposa viene trovata senza vita e i sospetti cadono sullo sposo. Tra la pista investigativa della Fusco e le immancabili schermaglie a Pineta, il giallo brillante della saga torna a colpire. Nel cast: Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti, Stefano Fresi e Marina Rocco.

Sky Uno • 21:15 • MasterChef Italia (St. 15, Ep. 11) — Barbieri, Locatelli e Cannavacciuolo guidano gli aspiranti chef nella fase calda della competizione tra Mystery, Invention e Pressure Test, con crescente attenzione a tecnica, creatività ed ecosostenibilità.

TV8 • 21:30 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti — Il format (dal tedesco Mein Lokal, Dein Lokal) mette in sfida quattro ristoratori della stessa area: valutazioni su location, servizio, menù, prezzo e la "categoria special". I voti di Borghese possono ribaltare la classifica; in palio 5.000 euro da reinvestire nell’attività.

Cielo • 21:20 • Gomorra – La serie (2014, St. 4, Ep. 1) — Clan, alleanze e tradimenti nella saga criminale diretta da Claudio Cupellini, Francesca Comencini e Stefano Sollima. Nel cast anche Marco D’Amore, insieme a Fortunato Cerlino e Salvatore Esposito, per un racconto duro e senza filtri.

Notte di grande calcio su Sky Sport: Serie A e Bundesliga 2 in campo

Sky Sport 1 • 20:45 • Calcio, Serie A — Appuntamento live con il massimo campionato italiano: studio, telecronaca e analisi per vivere il racconto della giornata tra incroci di classifica, highlights e approfondimenti tattici.

Sky Sport Max • 20:30 • Calcio, Bundesliga 2 — La seconda divisione tedesca in prima serata: ritmo alto, stadi caldissimi e sfide decisive per la corsa alla promozione, raccontate con il consueto taglio internazionale di Sky.

