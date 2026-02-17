Gabriel Garko lasciato da solo: cosa succede stasera in TV
Nella serata della grande Champions, Colpa dei sensi non sembra avere rivali nella programmazione del piccolo schermo. Lo sfidano solo Olimpiadi e talk show
Scoprite il meglio disponibile nella sera di martedì 17 febbraio 2026: una guida rapida e completa per scegliere la vostra prima serata tra fiction, inchieste, cinema e grande sport europeo.
- Su Rai 1 l’amore a Manhattan, su Rai 2 la fiamma olimpica, su Rai 3 Sottile riapre il ‘Far West’
- Berlinguer al contraddittorio, Garko al colpo di scena: talk su Rete 4, melodramma crime su Canale 5, inchieste ‘Inside’ su Italia 1
- Floris al confronto, tesori all’asta e amori al primo sguardo: la notte La7–Discovery tra talk, collezionismo e dating
- Branagh indaga sul Nilo, Hathaway travolta dalla passione, Borghese giudica ai fornelli: cinema, sentimenti e cult comedy su Sky, TV8 e Cielo
- Champions e futsal, poi le storie azzurre: la notte europea di Sky Sport tra show, match e highlights
Su Rai 1 l’amore a Manhattan, su Rai 2 la fiamma olimpica, su Rai 3 Sottile riapre il ‘Far West’
Rai 1 • 21:30 • Un amore a 5 stelle. Commedia romantica (2002) di Wayne Wang: una cameriera newyorkese e un facoltoso politico in ascesa si sfiorano tra ascensori e suite con vista su Manhattan, in una storia d’amore che mette alla prova ambizioni e differenze sociali. Nel cast brillano Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson, Stanley Tucci e Bob Hoskins. Un evergreen di eleganza e cuore che restituisce il fascino delle rom-com anni 2000.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Rai 2 • 21:00 • Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Dirette, finestre live e collegamenti dalle sedi di gara per la XXV edizione dei Giochi di casa: biathlon, sci alpino, short track e tanto ghiaccio nel racconto in tempo reale. Un palinsesto "totalmente olimpico" che alterna adrenalina e approfondimenti, tra medagliere, storie azzurre e il clima unico di Milano e Cortina.
Rai 3 • 21:20 • Farwest. Salvo Sottile guida un viaggio nelle "terre di confine" del Paese, dove le regole saltano e a pagare sono i più deboli. Inchieste, reportage e testimonianze live in studio per accendere luci su prepotenze e ingiustizie e indicare possibili soluzioni. Dalle novità sul delitto di Garlasco ad altri dossier caldi, il programma unisce taglio civile e servizio pubblico in un racconto serrato.
Berlinguer al contraddittorio, Garko al colpo di scena: talk su Rete 4, melodramma crime su Canale 5, inchieste ‘Inside’ su Italia 1
Rete 4 • 21:33 • È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer torna a orchestrare il contraddittorio sull’attualità con faccia a faccia, inchieste e un panel che incrocia politica e società. Un’arena dal ritmo serrato, tra analisi, sguardi opposti e letture del presente.
Canale 5 • 21:25 • Colpa dei sensi. Miniserie (2025) di Simona Izzo e Ricky Tognazzi: ad Ancona il ritorno di Davide riapre un amore sospeso con Laura e un mistero familiare mai chiarito, trascinando tutti in un vortice di segreti e passioni. Nel cast Gabriel Garko, Anna Safroncik, Tommaso Basili, Francesco Venditti e Giorgia Würth. Tradimenti, colpi di scena e vecchie ferite che tornano a sanguinare per un melodramma crime "popolare" e ad alto tasso emotivo.
Italia 1 • 21:14 • Le Iene presentano: Inside. Speciali di approfondimento che riprendono inchieste-chiave della trasmissione con nuovi elementi e sviluppi. Dossier aggiornati, testimonianze inedite e ricostruzioni puntigliose nel segno del marchio ‘Iene’.
Floris al confronto, tesori all’asta e amori al primo sguardo: la notte La7–Discovery tra talk, collezionismo e dating
La7 • 21:15 • Di martedì. Giovanni Floris scandaglia i fatti della settimana con interviste, sondaggi e analisi: un set informativo che intreccia economia, politica e società, con linguaggio chiaro e ospiti di peso.
Nove • 21:30 • Cash or Trash – La notte dei tesori. Paolo Conticini apre la sala dei mercanti: collezionisti e curiosi portano in studio "pezzi" di soffitta che possono diventare piccoli (o grandi) tesori. Valutazioni, rilanci, trattative e sorprese in un’arena dove l’occhio esperto fa la differenza.
Real Time • 20:40 • Cortesie per gli ospiti. Il cult dell’ospitalità domestica (dal 2005): due coppie si sfidano su menù, mise en place, accoglienza e convivialità. Dalla spesa alla tavola, fino ai giudizi su arredo, servizio e bontà dei piatti, la gara racconta lo stile di ricevere "all’italiana".
Real Time • 21:45 • Primo appuntamento. Il dating show ispirato a First Dates: single che non si conoscono cenano al "Ristorante Geco" dell’Eur e, tra sorrisi, imbarazzi e confessionali, decidono se rivedersi. Storie semplici e vere, con l’incognita più antica: scoccherà la scintilla?
Branagh indaga sul Nilo, Hathaway travolta dalla passione, Borghese giudica ai fornelli: cinema, sentimenti e cult comedy su Sky, TV8 e Cielo
Sky Cinema 1 • 21:15 • Assassinio sul Nilo. Giallo (2022) firmato e interpretato da Kenneth Branagh: a bordo di una lussuosa crociera, l’omicidio di un’ereditiera scatena l’indagine di Hercule Poirot. Motivi, alibi e verità capovolte in un ensemble stellare con Gal Gadot, Armie Hammer, Emma Mackey, Annette Bening e Russell Brand.
Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro locali della stessa area si sfidano su location, servizio, menù e prezzo (più la "special" legata al territorio). Voti segreti e verdetto finale di Borghese: in palio 5.000 euro per rilanciare l’attività e, spesso, una ribalta decisiva.
TV8 • 21:30 • The idea of you. Dramedy (2024) di Michael Showalter: una gallerista quarantenne, madre divorziata, incrocia il frontman venticinquenne di una boy band e l’attrazione diventa relazione segreta, fino all’esplosione social che travolge tutto. Con Anne Hathaway, Nicholas Galitzine, Ella Rubin e Reid Scott.
Cielo • 21:15 • Friends. Sitcom-culto (St. 3, Ep. 6): sei amici trentenni tra sogni, amori e disastri quotidiani tra Central Perk e appartamenti newyorkesi. Con le star Jennifer Aniston, Courteney Cox Arquette, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc e David Schwimmer. Battute serrate, gag immortali e comfort‑comedy allo stato puro.
Cielo • 21:45 • Calcio, UEFA Champions League – Spareggi (Andata): 17/2 Cielo. Finestra in chiaro sui play-off europei: appuntamento per chi vuole un assaggio di notti d’Europa con calcio live e aggiornamenti dal campo.
Champions e futsal, poi le storie azzurre: la notte europea di Sky Sport tra show, match e highlights
Sky Sport 1 • 20:45 • Champions League Show. Studio pre‑partita con immagini, analisi tattiche e collegamenti per entrare nell’atmosfera delle notti europee: interviste a caldo e commenti dei protagonisti.
Sky Sport 1 • 21:00 • Calcio, UEFA Champions League. La grande coppa per club: live di cartello, ritmo internazionale e regia sul dettaglio tra big, outsider e incroci da dentro‑o‑fuori.
Sky Sport Max • 20:30 • Calcio a 5 Maschile, Serie A Futsal. Il massimo campionato italiano di futsal in diretta: intensità, tecnica nello stretto e giocate ad alto coefficiente spettacolare.
Sky Sport Max • 22:30 • Super Atleti. Le sliding doors dei campioni olimpici italiani: sacrifici, cadute e risalite in una serie che mette in scena la costruzione di carriere leggendarie.
Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Gabriel Garko avvilito: i suoi sforzi sono senza speranze. Perché
Stasera, martedì 10 febbraio 2026, Colpa dei sensi con l'attore piemontese deve fron...
Elettra Lamborghini chiude con 36 milioni di fatturato: un vero tesoro nascosto
Ultima puntata stagionale di Boss in incognito in un'azienda di tartufi dai ricavi m...
Stasera in tv (27 gennaio), Elettra Lamborghini si dà ai fritti (un business ricchissimo): chi è il Boss in incognito
Nella puntata di Boss in incognito di stasera, martedì 27 gennaio 2026, il "capo" è ...
Stasera in tv (20 gennaio), il milanista Gerry Scotti contro Lautaro e compagni
Nella serata delle sfide di Champions League, con l'Inter che affronta l'Arsenal, La...
Stasera in tv (19 gennaio), Vanessa Incontrada contro i "falchi" della cronaca nera: che succede
La conduttrice celebra 30 anni di Zelig con Claudio Bisio e sfida i talk di Massimo ...
Stasera in tv (25 gennaio): la maratona di Gery Scotti e il testa a testa tra Fazio e Ranucci
Cosa vedere oggi in prima serata: Borghese riapre 4 Ristoranti su Sky Uno, Ranucci t...
Stasera in tv (8 febbraio): le Iene con Laura Pausini dopo le polemiche, Gerry Scotti (in crisi) ci riprova
Cosa vedere oggi in prima serata: Ranucci con Report contro Le Iene, talk e reality ...
Stasera in Tv (15 febbraio): le Iene tornano a far notizia con Garlasco e Gerry Scotti raddoppia
Cosa vedere oggi in prima serata: Le Iene tornano a indagare su Garlasco, Canale 5 r...