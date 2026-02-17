Gabriel Garko lasciato da solo: cosa succede stasera in TV Nella serata della grande Champions, Colpa dei sensi non sembra avere rivali nella programmazione del piccolo schermo. Lo sfidano solo Olimpiadi e talk show

Scoprite il meglio disponibile nella sera di martedì 17 febbraio 2026: una guida rapida e completa per scegliere la vostra prima serata tra fiction, inchieste, cinema e grande sport europeo.

Su Rai 1 l’amore a Manhattan, su Rai 2 la fiamma olimpica, su Rai 3 Sottile riapre il ‘Far West’

Rai 1 • 21:30 • Un amore a 5 stelle. Commedia romantica (2002) di Wayne Wang: una cameriera newyorkese e un facoltoso politico in ascesa si sfiorano tra ascensori e suite con vista su Manhattan, in una storia d’amore che mette alla prova ambizioni e differenze sociali. Nel cast brillano Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson, Stanley Tucci e Bob Hoskins. Un evergreen di eleganza e cuore che restituisce il fascino delle rom-com anni 2000.

Rai 2 • 21:00 • Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Dirette, finestre live e collegamenti dalle sedi di gara per la XXV edizione dei Giochi di casa: biathlon, sci alpino, short track e tanto ghiaccio nel racconto in tempo reale. Un palinsesto "totalmente olimpico" che alterna adrenalina e approfondimenti, tra medagliere, storie azzurre e il clima unico di Milano e Cortina.

Rai 3 • 21:20 • Farwest. Salvo Sottile guida un viaggio nelle "terre di confine" del Paese, dove le regole saltano e a pagare sono i più deboli. Inchieste, reportage e testimonianze live in studio per accendere luci su prepotenze e ingiustizie e indicare possibili soluzioni. Dalle novità sul delitto di Garlasco ad altri dossier caldi, il programma unisce taglio civile e servizio pubblico in un racconto serrato.

Berlinguer al contraddittorio, Garko al colpo di scena: talk su Rete 4, melodramma crime su Canale 5, inchieste ‘Inside’ su Italia 1

Rete 4 • 21:33 • È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer torna a orchestrare il contraddittorio sull’attualità con faccia a faccia, inchieste e un panel che incrocia politica e società. Un’arena dal ritmo serrato, tra analisi, sguardi opposti e letture del presente.

Canale 5 • 21:25 • Colpa dei sensi. Miniserie (2025) di Simona Izzo e Ricky Tognazzi: ad Ancona il ritorno di Davide riapre un amore sospeso con Laura e un mistero familiare mai chiarito, trascinando tutti in un vortice di segreti e passioni. Nel cast Gabriel Garko, Anna Safroncik, Tommaso Basili, Francesco Venditti e Giorgia Würth. Tradimenti, colpi di scena e vecchie ferite che tornano a sanguinare per un melodramma crime "popolare" e ad alto tasso emotivo.

Italia 1 • 21:14 • Le Iene presentano: Inside. Speciali di approfondimento che riprendono inchieste-chiave della trasmissione con nuovi elementi e sviluppi. Dossier aggiornati, testimonianze inedite e ricostruzioni puntigliose nel segno del marchio ‘Iene’.

Floris al confronto, tesori all’asta e amori al primo sguardo: la notte La7–Discovery tra talk, collezionismo e dating

La7 • 21:15 • Di martedì. Giovanni Floris scandaglia i fatti della settimana con interviste, sondaggi e analisi: un set informativo che intreccia economia, politica e società, con linguaggio chiaro e ospiti di peso.

Nove • 21:30 • Cash or Trash – La notte dei tesori. Paolo Conticini apre la sala dei mercanti: collezionisti e curiosi portano in studio "pezzi" di soffitta che possono diventare piccoli (o grandi) tesori. Valutazioni, rilanci, trattative e sorprese in un’arena dove l’occhio esperto fa la differenza.

Real Time • 20:40 • Cortesie per gli ospiti. Il cult dell’ospitalità domestica (dal 2005): due coppie si sfidano su menù, mise en place, accoglienza e convivialità. Dalla spesa alla tavola, fino ai giudizi su arredo, servizio e bontà dei piatti, la gara racconta lo stile di ricevere "all’italiana".

Real Time • 21:45 • Primo appuntamento. Il dating show ispirato a First Dates: single che non si conoscono cenano al "Ristorante Geco" dell’Eur e, tra sorrisi, imbarazzi e confessionali, decidono se rivedersi. Storie semplici e vere, con l’incognita più antica: scoccherà la scintilla?

Branagh indaga sul Nilo, Hathaway travolta dalla passione, Borghese giudica ai fornelli: cinema, sentimenti e cult comedy su Sky, TV8 e Cielo

Sky Cinema 1 • 21:15 • Assassinio sul Nilo. Giallo (2022) firmato e interpretato da Kenneth Branagh: a bordo di una lussuosa crociera, l’omicidio di un’ereditiera scatena l’indagine di Hercule Poirot. Motivi, alibi e verità capovolte in un ensemble stellare con Gal Gadot, Armie Hammer, Emma Mackey, Annette Bening e Russell Brand.

Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro locali della stessa area si sfidano su location, servizio, menù e prezzo (più la "special" legata al territorio). Voti segreti e verdetto finale di Borghese: in palio 5.000 euro per rilanciare l’attività e, spesso, una ribalta decisiva.

TV8 • 21:30 • The idea of you. Dramedy (2024) di Michael Showalter: una gallerista quarantenne, madre divorziata, incrocia il frontman venticinquenne di una boy band e l’attrazione diventa relazione segreta, fino all’esplosione social che travolge tutto. Con Anne Hathaway, Nicholas Galitzine, Ella Rubin e Reid Scott.

Cielo • 21:15 • Friends. Sitcom-culto (St. 3, Ep. 6): sei amici trentenni tra sogni, amori e disastri quotidiani tra Central Perk e appartamenti newyorkesi. Con le star Jennifer Aniston, Courteney Cox Arquette, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc e David Schwimmer. Battute serrate, gag immortali e comfort‑comedy allo stato puro.

Cielo • 21:45 • Calcio, UEFA Champions League – Spareggi (Andata): 17/2 Cielo. Finestra in chiaro sui play-off europei: appuntamento per chi vuole un assaggio di notti d’Europa con calcio live e aggiornamenti dal campo.

Champions e futsal, poi le storie azzurre: la notte europea di Sky Sport tra show, match e highlights

Sky Sport 1 • 20:45 • Champions League Show. Studio pre‑partita con immagini, analisi tattiche e collegamenti per entrare nell’atmosfera delle notti europee: interviste a caldo e commenti dei protagonisti.

Sky Sport 1 • 21:00 • Calcio, UEFA Champions League. La grande coppa per club: live di cartello, ritmo internazionale e regia sul dettaglio tra big, outsider e incroci da dentro‑o‑fuori.

Sky Sport Max • 20:30 • Calcio a 5 Maschile, Serie A Futsal. Il massimo campionato italiano di futsal in diretta: intensità, tecnica nello stretto e giocate ad alto coefficiente spettacolare.

Sky Sport Max • 22:30 • Super Atleti. Le sliding doors dei campioni olimpici italiani: sacrifici, cadute e risalite in una serie che mette in scena la costruzione di carriere leggendarie.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

