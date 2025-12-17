Processo a Padre Pio da Pietrelcina: l'indagine (definitiva) in onda stasera in TV Una giornata particolare di Aldo Cazzullo dedicata al santo. Ma stasera battagliano Gassmann, Sciarelli, Sal Da Vinci e il pronto soccorso del sesso (finito male)

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 17 dicembre 2025: una prima serata ricchissima tra fiction, inchieste, cinema d’autore, show e grande sport live.

Gassmann guida Un professore, Cameron rilancia True Lies e Sciarelli riapre i casi: la Rai alza l’asticella

Rai 1 – 21:30 – Un professore. La serie firmata da Alessandro D’Alatri torna con i suoi volti-chiave: Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Francesca Cavallin, Nicolas Maupas. Tra i banchi del "Da Vinci" si intrecciano crescita, sentimenti, scelte difficili e colpi di scena: un racconto contemporaneo che, nelle scorse settimane, ha firmato boom di ascolti e acceso il dibattito sui social con storyline coraggiose.

Rai 2 – 21:20 – True Lies (1994, 140’). Regia di James Cameron. Un action-thriller cult con Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis, affiancati da Tom Arnold, Bill Paxton, Art Malik ed Eliza Dushku: spionaggio, ironia e set-piece spettacolari in un classico degli anni ’90.

Rai 3 – 21:20 – Chi l’ha visto? Nato nel 1989, il programma dedicato a persone scomparse e casi irrisolti – oggi guidato da Federica Sciarelli – alterna appelli in diretta, ricostruzioni e testimonianze. Nel corso della sua storia ha raccontato anche grandi inchieste di cronaca ed è stato insignito di numerosi riconoscimenti (tra cui Telegatti e Premi Regia Televisiva). In palinsesto il mercoledì, con uno sguardo attento e partecipato del pubblico.

Labate all’attacco con Realpolitik, Sal Da Vinci in piazza e The Woman King: la notte Mediaset alza il volume

Rete 4 – 21:34 – Realpolitik. Tommaso Labate porta in prima serata un’arena di attualità tra sondaggi, retroscena e analisi live. Il talk promette ritmo da breaking news e confronto serrato sui temi caldi del giorno, con ospiti e collegamenti per leggere il presente senza filtri.

Canale 5 – 21:20 – Sal Da Vinci – Stasera… che sera!. Dalla storica Piazza del Plebiscito a Napoli, l’evento conclusivo del tour per i 40 anni di carriera di Sal Da Vinci: un live celebrativo con tanti amici e ospiti, atmosfera da favola e una scaletta pensata per chiudere in grande stile un viaggio musicale lungo quattro decenni.

Italia 1 – 21:25 – The Woman King (2022, 126’). Regia di Gina Prince‑Bythewood. Viola Davis guida un’unità di guerriere insieme a Lashana Lynch e Adrienne Warren; con John Boyega ed Hero Fiennes Tiffin. Un epico storico che racconta coraggio, resistenza e libertà, tra addestramento, alleanze e battaglie che cambiano il destino di una comunità.

Storie che segnano, Amadeus rimette in scena i dilettanti e casi "hot" in corsia: La7 & Discovery senza freni

La7 – 21:15 – Una giornata particolare. Un viaggio narrativo nel "giorno che cambia tutto" di grandi personaggi della storia: un episodio capace di deviare il corso delle vite – e talvolta dell’umanità – riletto con taglio divulgativo e ritmo da docu‑racconto. La puntata di stasera è dedicata a Padre Pio da Pietrelcina, santo amatissimo dal popolo e a lungo osteggiato dalle gerarchie ecclesiastiche e dalla cultura razionalista. "Il mistero di Padre Pio – questo il titolo della puntata – ripercorre una vita sospesa tra cielo e terra, tra santità e accuse di falsità nelle stimmate e nella lotta contro il Demonio.

Nove – 21:30 – La corrida. Amadeus riporta sul palco i "dilettanti allo sbaraglio": risate, bravura, sorprese e il pubblico in studio a fare da giudice, insieme a un ospite celebre. Edizione rinnovata, ma fedele allo spirito popolarissimo del varietà che ha fatto scuola.

Real Time – 21:30 – Sex ER: tutta colpa del sesso. Docureality in corsia: incidenti curiosi e potenzialmente rischiosi legati alla sfera intima arrivano in pronto soccorso. Medici e infermieri raccontano, per la prima volta, casi reali tra imprevisti bizzarri, educazione sanitaria ed empatia.

Ben Kingsley è Guglielmo Tell, Banderas duella con Cruz; Gialappa’s e i classici su TV8 e Cielo: lo spettacolo "Intrattenimento Sky"

Sky Cinema 1 – 21:15 – Guglielmo Tell (2024, 133’). Regia di Nick Hamm. Il cacciatore che non piega la testa all’Impero austriaco diventa miccia di una rivoluzione destinata a cambiare un Paese. Nel cast Claes Bang, Golshifteh Farahani e Ben Kingsley: un affresco storico di ribellione e identità.

Sky Cinema 2 – 21:15 – Finale a sorpresa – Official Competition (2021, 114’). Regia di Mariano Cohn, Gastón Duprat. Una regista geniale (Penélope Cruz) mette alla prova due star dagli ego opposti – il divo Antonio Banderas e il maestro di teatro Oscar Martínez – con "esperimenti" al limite per trascinarli al capolavoro: satira pungente sul cinema e i suoi narcisismi.

Sky Uno – 21:15 – GialappaShow. La Gialappa’s Band con Mago Forest passa al setaccio la tv: sketch, tormentoni e un cast comico ricchissimo per la "moviola" più irriverente del piccolo schermo.

TV8 – 21:30 – Robin Hood principe dei ladri (1991, 143’). Regia di Kevin Reynolds. Il crociato Robin si allea coi ribelli per sfidare il Principe Giovanni e lo sceriffo di Nottingham, conquistando il cuore di Marian. Con Kevin Costner, Morgan Freeman, Sean Connery: avventura, sentimenti e leggenda.

Cielo – 21:20 – Blacklight (2022, 108’). Regia di Mark Williams. Un fixer dell’FBI (Liam Neeson) finisce dentro un complotto che può travolgere tutto: action teso con Aidan Quinn, Emmy Raver‑Lampman e Liam Neeson nel ruolo del protagonista.

Eurolega in campo e posticipo di Serie A: la notte Sky Sport live

Sky Sport 1 – 20:30 – Basket, Eurolega. La massima competizione europea per club: parquet incandescenti, fisicità, lavagne tattiche e roster d’élite in una serata a ritmo altissimo.

Sky Sport Max – 21:00 – Calcio, Serie A. Novanta minuti di grande calcio dal campionato italiano: intensità, tecnica e punti pesanti per la classifica in prime time.

