Non c'è pace per Ilary: il problema (insormontabile) per il GF Vip Stasera, venerdì 17 aprile 2026, il reality della Blasi si scontra ancora con Dalla strada al palco che, anche senza conduttore, l'ha stracciato. La serata TV

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Scoprite il meglio disponibile nella sera di venerdì 17 aprile 2026: una prima serata ricchissima di show, serie, cinema e sport per ogni gusto, con sfide e controprogrammazioni da seguire fino a tarda notte.

Conti, Venier e Frassica fanno piazza: gialli ai tropici e il periplo dell’Amerigo Vespucci

Su Rai 1 • 21:30 • Dalla strada al palco Special. Il people show torna in versione "corale": niente conduttore unico e spazio a un panel fisso di "passanti importanti" (Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero) che ascoltano e valorizzano performer di strada provenienti dall’Italia e dal mondo. Il palco diventa una piazza viva dove talento, passione e creatività si intrecciano a storie personali; in palio, un accesso diretto alla finale e un premio in gettoni d’oro, con la band live a firmare gli arrangiamenti.

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Su Rai 2 • 21:20 • Delitti in Paradiso. Richard Poole, detective di Scotland Yard dallo stile impeccabile, viene spedito nella tropicale Saint Marie per indagare sull’omicidio di un collega. Tra sole, mare e contraddizioni, dovrà adattarsi a un nuovo team e a un diverso metodo d’indagine. Nel cast Don Gilet, Shantol Jackson, Shaquille Ali‑Yebuah, Ginny Holder, Don Warrington, Élizabeth Bourgine e Tobi Bakare.

Su Rai 3 • 21:20 • Vespucci – Il viaggio più lungo. Docufiction sull’epico periplo dell’Amerigo Vespucci: partito il 1° luglio 2023, il veliero della Marina Militare ha toccato 5 continenti, 30 Paesi e 35 porti in 20 mesi, per oltre 46.000 miglia nautiche. Un racconto tra formazione degli Allievi Ufficiali, diplomazia culturale e promozione del Made in Italy con il "Villaggio Italia" nei porti più iconici del pianeta.

Nuzzi riapre i dossier, Ilary Blasi infiamma il reality, Spider‑Man vola su Italia 1

Su Rete 4 • 21:30 • Quarto Grado. Il talk investigativo di VideoNews, ideato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, torna sui grandi casi di cronaca nera tra servizi, ricostruzioni e parterre di esperti: criminologi, psichiatri, specialisti della scientifica e inviati sul campo. Un classico del venerdì che ha generato spin‑off editoriali e televisivi, oltre a una community social attivissima ("quartograders").

Su Canale 5 • 21:20 • Grande Fratello Vip. La versione celebrity del reality per eccellenza, guidata da Ilary Blasi, riaccende dinamiche, nomination e televoti con la Casa osservata 24/7 tra confessionali e prove. La storia del format (dal 2016 in versione Vip) è un viaggio tra ingressi, sorprese e finali al cardiopalma; meccanismo d’eliminazione via nomination e televoto, montepremi da 100.000 euro (metà in beneficenza) e un day‑time diffuso su reti e piattaforme Mediaset completano l’esperienza.

Su Italia 1 • 21:27 • Spider‑Man: Homecoming (2016). Entusiasta dell’avventura con gli Avengers, Peter Parker torna a Queens, diviso tra liceo e il desiderio di dimostrare di valere più dell’"amichevole Spider‑Man di quartiere". L’arrivo dell’Avvoltoio metterà a rischio tutto ciò che ama. Regia di Jon Watts, durata 133’. Cast: Tom Holland, Robert Downey Jr., Michael Keaton, Marisa Tomei, Jon Favreau.

Zoro tra reportage e satira, Crozza all’attacco, su Real Time scatta l’ossessione dell’igiene

Su La7 • 21:15 • Propaganda Live. Diego Bianchi "Zoro" orchestra reportage originali, rassegne con Makkox, band live e un tavolo di giornalisti (Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata) per raccontare politica e costume con sguardo pop e rigore. Un’eredità evoluta del "Gazebo" Rai, con tre ore di diretta tra interviste, clip e satira.

Su Nove • 21:30 • Fratelli di Crozza. Il one‑man show di Maurizio Crozza rilancia imitazioni e parodie dei protagonisti di politica e tv: un laboratorio satirico che, dallo sbarco sul Nove, ha moltiplicato maschere e impatto, unendo risate e riflessione civica.

Su Real Time • 21:40 • Malati di pulito. Docu‑reality sui disturbi ossessivo‑compulsivi legati all’igiene che evita il sensazionalismo per raccontare chi ha trasformato la "mania" in lavoro. Protagonista Linda Dykes e la sua squadra di "pulitori compulsivi", impegnati in interventi estremi ma risolutivi.

Butler in fuga su Sky Cinema, Barbieri mette in riga gli hotel, TV8 tra chef e stress test: la notte a tutto Sky

Su Sky Cinema 1 • 21:15 • Chase (2022). Thriller di Brian Goodman: la ex moglie di Will scompare in una stazione di servizio e lui si tuffa nel sottobosco criminale della città, braccato dalle autorità, in una corsa contro il tempo per ritrovarla. Cast: Gerard Butler, Jaimie Alexander, Robert Walker Branchaud, Dani Deetté, David Kallaway.

Su Sky Uno • 21:15 • Bruno Barbieri – 4 hotel. Spin‑off di "4 ristoranti": quattro albergatori si ospitano a vicenda per una notte, sotto le ispezioni rituali di Bruno Barbieri (materasso, topper, cuscini, bagno, minibar). Voti su location, servizi, camere, prezzi e – dalle edizioni più recenti – colazione; confronto finale e premio da 5.000 euro da reinvestire nell’attività.

Su TV8 • 21:40 • MasterChef Italia (St.14, Ep.13). La gara ai fornelli tra aspiranti chef guidata dai giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Tra Live Cooking e Stress Test fa capolino anche la chef Chiara Pavan per valutazioni mirate su tecniche e identità di piatto.

Su Cielo • 21:20 • Hostiles – Ostili (2017). Nel 1892, un capitano dell’esercito scorta un capo Cheyenne e la sua famiglia in un viaggio pericoloso verso il Montana, tra vecchi e nuovi nemici e l’incontro con una vedova sopravvissuta a un massacro. Regia di Scott Cooper, 127’. Cast: Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi, Adam Beach, Ben Foster.

Serie A in prima serata, padel mondiale e foil a 50 nodi: l’adrenalina firmata Sky Sport

Su Sky Sport 1 • 20:45 • Calcio, Serie A. Le partite del massimo campionato italiano: studio, cronaca e analisi per una serata a tutto pallone in alta definizione.

Su Sky Sport Max • 18:00 • Premier Padel Tour. Il nuovo tour mondiale della Federazione Internazionale Padel: 10 tappe tra eventi 1000, Grand Slam e World Championship, spettacolo continuo tra colpi acrobatici e rivalità ad alta intensità.

Su Sky Sport Max • 22:00 • Vela, SailGP. La competizione internazionale dei catamarani F50 con foil: velocità vertiginose, tattica estrema e team professionistici impegnati in prove adrenaliniche da vivere bordo campo.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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